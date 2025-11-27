栃木SC丹野研太の引退セレモニーを実施

J3リーグ栃木SCは11月23日に行われたJ3リーグ第37節のガイナーレ鳥取戦後に、今季限りで引退するGK丹野研太の引退セレモニーを行った。

FCみやぎバルセロナ時代の後輩であり、セレッソ大阪時代のチームメイトだった元日本代表MF香川真司がサプライズ登場したことでも話題になったが、家族からのメッセージが大きな反響を呼んでいる。

クラブは引退セレモニーで、丹野の娘がメッセージを送る様子を公開。さまざまな思いが去来していたであろう丹野は唇を強く真一文字に結び、眼を潤ませながら娘のメッセージに耳を傾けていた。

メッセージの後に丹野は子供たちと写真を撮影。メッセージを送った娘が涙を見せると、丹野は、一番の笑顔を見せながら感謝するように頭を撫でていた。娘のメッセージから丹野の姿まで、大いに感動させられる動画になっている。

ファンからは「川崎Fでの3年間で彼が出場した試合は負け無しでした」「素晴らしい娘さん」「丹野選手もいいパパなんだろうな」「『夢を叶えたパパを近くで応援したい』これはもう本当の未来に残したい名言」「こんなの読まれたら涙腺崩壊」「寂しくなるな」「いい選手である、という前にいいパパ。伝わってくるね」「Jリーグで20年余り戦えるって異次元…ほんま一握りです！すげぇ！」「感動する」「めっちゃ気持ちがこもったスピーチ感動です」「来年から中学って小学生でこの文章書けるのすごい」「かっこいいキャリアでした」「お疲れさまでした」「なんなんこれ？泣けるやろ！」「引退は、寂しくなりますが忘れません」「素晴らしいスピーチ」「涙があふれました」「これからも家族の為に丹野は走り続けてくれることでしょう」「家族も一緒に戦っていたんですね ご家族の皆さまもお疲れ様でした」と、さまざまな反響が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）