Netflixシリーズ『イクサガミ』（全6話）が、日本のドラマシリーズとして驚異的な記録を達成した。11月13日から始まった同シリーズは、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で2位を獲得し、日本を含む11の国と地域で週間TOP10首位を獲得。86の国と地域でTOP10入りを果たすなど、話題を呼んでいる。

そんな本シリーズ『イクサガミ』は、直木賞作家・今村翔吾の原作、主演の岡田准一はじめ大勢の日本の人気俳優が出演し、藤井道人監督を中心に演出された大作ドラマシリーズである。しかし、その設定、内容は驚くべきものだった。ここでは、その特殊性や、同様の性質の作品の系譜などを分析しながら、本シリーズがなぜ広くヒットしたのかを考えていきたい。

特徴的なのは、本作が明治維新の時代を背景に日本の東海道を舞台としながら、『イカゲーム』や『カイジ』を彷彿とさせる、大勢の参加者たちによる「デスゲーム」を描いているという点だ。戊辰戦争によって幕府が倒され、敗北した侍たちは主君や俸禄を失い、いわゆる「廃刀令」によって刀などの武器を取り上げられたのは歴史的事実だ。そこで、明治政府から見捨てられ、明日の糧にも困る元・武士たちが、謎の呼びかけによって全国から集められ、「蠱毒（こどく）」と称した殺し合いをさせられるのである。

この「遊び」に参加した者たちは、東京に向けて東海道を進み、定められた宿場に到達、そこでノルマとして他の参加者が首に下げている木札を宿場ごとに決められた数だけ提示しなければならない。ルール上、必然的に戦って奪うしかなくなるのだ。そして、条件を達成してゴールにたどり着いた者たちが、当時の価値で30億円以上になるだろう“10万円”という大金を山分けできるのである。途中で木札を奪われたり棄権をしようとすれば、見張りの者たちに銃殺されるしかない。

もはや、この設定の時点で、リアリティは彼方へとぶっ飛んでいる。歴史を題材にしながら、発想が現代的な娯楽作に寄り添いすぎているのだ。とはいえ、こういったデスゲーム要素を時代劇に移し替えてみるという試みにおいて、明治の時代を選んだのは面白い。なぜなら、西洋の文明によって幕府が破れ、日本が西洋的な近代化を果たそうとするなかで、突然に“武士”、“侍”という存在が認められなくなり、消えねばならなかったからだ。つまり、デスゲームによって急速に数を減らしていく武士たちの姿は、その身分自体が抹消されていった時代のメタファーだと解釈できるのだ。

そもそも、映画のスタジオシステムが崩壊し、かつての映画づくりの技術の継承が途絶えてきている日本の製作現場において、“正統派の時代劇”などという枠組みは、すでに機能しなくなっている。もっといえば、時代考証が厳密な時代劇映画やドラマが隆盛したという事実もない。そう思えば、こういったリアリティ度外視の時代劇ドラマシリーズが楽しまれることに眉をしかめる必要もないかもしれない。

書籍の分野を見ても、古くは「滑稽本」として江戸時代後期に書かれた『東海道中膝栗毛』という、東海道を舞台にした物語のそもそもがめちゃくちゃといえる内容であり、『南総里見八犬伝』も荒唐無稽なエンタメとして人気を博していた。明治期以降、西洋的なリアリズムを土台とした近代小説が誕生したが、一方で吉川英治、山田風太郎のような娯楽エンタメ作家の流れも存在する。その意味で『イクサガミ』は、西洋がもたらした近代的な「自然主義」に反する、ある意味での典型的な“日本的”娯楽作だといえるのである。

とはいえ、この物語が近年のさまざまな娯楽作のパッチワークであることも指摘しておかねばならない。前述した『カイジ』や『イカゲーム』は言うに及ばず、殺し合いのルールは『バトル・ロワイアル』に非常に近く、主人公・「人斬り刻舟」こと嵯峨愁二郎（岡田准一）の出自は、『甲賀忍法帖』や劇画『サスケ』、『子連れ狼』などの影響下にある漫画『あずみ』の冒頭そのままであるといえる。さらには怪力を持つ者が華麗な技を持つ剣士を力押しで圧倒し蹂躙する描写は、『ゲーム・オブ・スローンズ』の同様の対決シーンが記憶に新しい。多くの設定、描写が、既存のヒット作の寄せ集め、ごった煮だと感じるのだ。

そういう目で見れば、かなり既視感のあるB級作品だといえるが、実際問題、ヒット作といえど、そういった作品全てを観ている視聴者は少数であるだろうし、いわんや海外の視聴者ともなれば、非常に新鮮なものとして本シリーズの物語を楽しめるのではないだろうか。Netflixの配信作品として侍同士が必死に斬り合いを繰り広げるエンタメ作品を楽しむには、それらしく見えること、エンジョイできることが重要であって、本来の歴史のリアリズムはほぼ不要であるだろう。

美術・照明・エキストラを駆使して画面の密度を上げ、さらに清原果耶、伊藤英明、東出昌大、染谷将太、井浦新、二宮和也、玉木宏、山田孝之、阿部寛、横浜流星、宇崎竜童などなど、日本の人気俳優のショーケースかと思えるほどの超豪華キャスト陣を揃えると同時に、そこで演技合戦やアクションを繰り広げ、大人たちが大真面目に映像化していることに、時代劇を丹念に作るという方向性とは違う角度からの、凄みや説得力が加わっているのである。

つまり本シリーズは、ライトな配信作として必要な条件を満たしつつ、そこにさまざまな“過剰さ”を提供することによってヒットに結びつけた成功作だといえるだろう。配信時代にジャストフィットした企画や俳優を集めたプロデューサーの手腕、藤井道人ら監督のクオリティを下支えする職人性、そして俳優陣の熱演が、日本のドラマシリーズとしての記録的な大ヒットという、この結果を生み出したのである。

（文＝小野寺系（k.onodera））