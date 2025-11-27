株式会社オリエンタルホビーは、SQUAREHOODブランドの「FUJIFILM GFX100RF専用 角型フード」を3月7日（金）に発売した。価格は2万7,500円。

富士フイルムのパノラマフィルムカメラ「TX1」「TX2」のレンズフードを参考に開発したというアルミ製専用フード。レンズと一体化するシームレスなデザインを採用している。カラーバリエーションはブラックとシルバー。

パッケージの主な内容物は、レンズフード本体とそれをGFX100RFに取り付けるためのスリーブ。スリーブには49mmフィルターを装着可能なバヨネットマウントを採用している。また、純正同等の防滴性能を備えながら、純正より7mm短く設計されている。

ロゴ位置は上下どちらでも装着可能。角型のレンズフードの形状に合わせたフードキャップが付属する。

外形寸法は約71×27×63mm。重量は約56g。

FUJIFILM GFX100RFは、ラージフォーマットセンサーを採用するGFXシリーズ初のレンズ一体型カメラ。有効約1億200万画素のイメージセンサー「GFX 102MP CMOS II」や画像処理エンジン「X-Processor 5」を採用している。レンズは35mm判換算28mm相当F4。発売は4月10日。