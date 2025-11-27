J¥ê¡¼¥°»Ä¤ê2Àá¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¡£¡í¤â¤¬¤Â³¤±¤¿Ì¾Ìç¡í¤¬9Ç¯¤Ö¤êÈá´ê¤Ø¡ª¡¡¡íÌ¾¾¡íµ´ÌÚ Ã£¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡©
J¥ê¡¼¥°³«Ëë»þ¤Ë¹âÂ´¤Ç¼¯Åç¤ØÆþÃÄ¤·¤¿µ´ÌÚ Ã£¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀîºêF¤Ë°ÜÀÒ¡£°úÂà¸å¤ÏÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢J1¤ò4ÅÙÀ©¤·¤Æ¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾¤Ë¡£º£µ¨¤«¤é¸ÅÁã¤ËÌá¤ê¡¢¸½ºß¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±î²¿ÊÃæ
¹ñÆâºÇÂ¿20´§¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1À©ÇÆ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²÷¿Ê·â¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ïº£µ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µ´ÌÚ Ã£¡£¤½¤Î"Ì¾¾"¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¿¢¤¨¤Ä¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú9Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤â¥Ô¥ê¤Ä¤«¤Ê¤¤"Ì¾Ìç"¤Î¶õµ¤´¶¡Û
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
9Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤¬¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÂ´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç¯¿ô¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÇ¯·î¤¬Î®¤ì¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯¡¢Á°²ó¤ÎJ1Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¼Æºê ³Ù¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢»°´È·òÅÍ¤Î4¿Í¤Î¤ß¡£¤½¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Í¥¾¡¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÊª¸ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÉâÂÎ©¤ÄÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ï¤½¤ï¤·¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´üÂÔ¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡¤¬¶á¤Å¤±¤Ð¼èºà¤ËË¬¤ì¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¿ô¤â³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤ë¡£Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¶õµ¤´¶¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¤è¤½¹Ô¤¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¼¯Åç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤äÎý½¬¾ì¤òË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì»ÑÀª¤ÇÀÚâøÂöËá¤¹¤ëÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¶õµ¤´¶¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¼«¿È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÍ¥¾¡»þ¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â¥®¥é¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¡£
Ìó4Ç¯Á°¡¢³¤³°Ä©Àï¤ò·Ð¤Æ¼¯Åç¤ØÉüµ¢¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡¢¤°¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡×
ÉáÄÌ¤Ïµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤³¤½¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µ´ÌÚ Ã£¤À¡£¡Úµ´ÌÚÂÎÀ©¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2Àá¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¡¢¼¯Åç¤Ï¤º¤Ã¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ³¡¹¤È³¤¤òÅÏ¤ê¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¶¡¼¥´¡¢¥ì¥Í¡¦¥ô¥¡¥¤¥é¡¼¡¢¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç5°Ì°ÊÆâ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ï¾¡¥¯¥é¥Ö¤Î°ÕÃÏ¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤ÇÍ¥¾¡¤ò¼è¤êÆ¨¤¬¤·¤¿2017Ç¯¤Î¤ß¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¼¯Åç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Å¾µ¡¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤éµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
17Ç¯¡¢¼¯Åç¤ò¤«¤ï¤·¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤òºÇ½ªÀá¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤¬µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÀîºêF¤Ï²«¶â»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
»°ãø ·°¤é¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾¾¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¼¯Åç¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌÂÁö¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÑ³×¤ÎÊý¸þÀ¤âÄê¤Þ¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢³ê¤ê½Ð¤·¤Ï½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¾º³ÊÁÈ¤Î²¬»³¤Ë´°ÇÔ¡£¤½¤Î¸å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¡¢³«ËëÀï¤Ç¤â¾ÅÆî¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ºòµ¨21ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤È15ÆÀÅÀ¤ÎÎëÌÚ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Âè2Àá¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤«¤éÀï¤¤Êý¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿³«ËëÀï¤È¤Ï°ã¤¤¡¢µåºÝ¤ÎÀï¤¤¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÁê¼ê¤ò°µÅÝ¡£Â©¤ò¤Ä¤«¤»¤Ê¤¤·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤ÇÅìµþV¤ò4¡Ý0¤Î´°¾¡¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ÈÎëÌÚ¤Î2¥È¥Ã¥×¤â¤½¤ì¤¾¤ì£²ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö1ÀïÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ¿¾Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤Èµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¿·¤·¤¯¼¯Åç¤ËÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬Êý¸þÀ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¤Çµ°Æ»½¤Àµ¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¡¢Áª¼ê¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤è¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ëÉôÊ¬¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ëµá¤á¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Îµ»½Ñ¤ä¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢½¬ÆÀ¤·¤¿µ»½Ñ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¼¯Åç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈµåºÝ¤ä¼éÈ÷¤Ø¤Î¸¥¿ÈÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤òÅÚÂæ¤ËÀï¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµ»½Ñ¤Ë´ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ø°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÀï¤¤Êý¤Î»Ø¿Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤é¤º¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ú¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÊø¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦"Ì¾¾"¤Î¶µ¤¨¡Û
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯±¿¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Âè2Àá¤«¤é4Ï¢¾¡¤·¤¿¼¯Åç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè8Àá¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤ò·Ð¸³¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Âè11Àá¤Î²¬»³Àï¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¤½¤³¤«¤é7Ï¢¾¡¤ò¿ë¤²¤ë¤â¡¢Âè21Àá¤ÇÄ®ÅÄ¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÔ¡£»Ø¿Ë¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ÏÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¤âÀï¤¤Êý¤Ø¤Îµ¿Ìä¤äÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¥Ù¥ó¥Á³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤ÆÀï¤¦¡£¤â¤È¤â¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤òÆÃÄ¹¤È¤¹¤ë¼¯Åç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£µ¨¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»ÑÀª¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï²¿¤«¡£µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬Àâ¤¯¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÊø¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾§¤¨¡¢»î¹ç·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÀï¤¤Êý¤ò¤è¤ê¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó²Â¶¤ËÍèÆü¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥¸¡¼¥³¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡£9Ç¯¤Ö¤êJ1Í¥¾¡¤ò¿ÀÍÍ¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÊø¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£3·î¤ÎÏ¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÎëÌÚ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÊø¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Êø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤Ï¾¡¼ê¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â¶ì¤·¤¤»þ´ü¤âÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁ´°÷¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¶¦Í¤·¤¿°Õ¼±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¡¢¤Èµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÊø¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¼¯Åç¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢°ÊÁ°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼êÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ö¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ã¤¦Áª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹Ô¤¯¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÊø¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÇÊø¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤º¤É¤¦¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤½¤ì¤Ç¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ë²Ì¡Ê¤¬½Ð¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¡Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È°ìÀÚ¤Î¸À¤¤Ìõ¤ò¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¿¡£
º£µ¨¡¢¼¯Åç¤Ï°ÂÀ¾¹¬µ±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3¿Í¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬Áê¼¡¤¤¤Çº£µ¨ÀäË¾¤È¤Ê¤ëÂç¥±¥¬¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Âç¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¼«Ê¬¤«¤éÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¿Ê²½¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£3¿Í¤¬·ç¤±¤ëÁ°¤Î½ÕÀè¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¡Ú´ÆÆÄ¤âÁª¼ê¤âÊ¿¾ï¿´¡£¡Ö¾¡¤Ä¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¡Û
Âè36Àá¡¢Ëþ°÷¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²£ÉÍFC¤ò·Þ¤¨¤¿¼¯Åç¤Ï¡¢Á°È¾¤³¤½¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Îº£µ¨19ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÃÎÇ°·Ä¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£Áê¼ê¤ÎÈ¿·â¤ò1ÅÀ¤Ë»ß¤á¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¼¡Àá¡Ê11·î30Æü¡Ë¡¢¼¯Åç¤¬¾¡Íø¤·¡¢2°Ì¤ÎÇð¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤ÏÉ½¾ð¤ò¥Ô¥¯¥ê¤È¤âÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤¦¾¡¤Ä¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Þ¤¿¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Á¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÁê¼ê¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1À©ÇÆ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ä½Å°µ¤â¤½¤ì¤À¤±Âç¤¤¯ËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¡£
2016Ç¯°ÊÍè¤ÎJ1À©ÇÆ¤Ø»Ä¤ê2»î¹ç¡£Æ®¾¡¦¾®³Þ¸¶ËþÃË¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¤Î¡ÖÇØÈÖ¹æ40¡×¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿ÎëÌÚ¤¬±É´§¤ØÆ³¤±¤ë¤«
µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ø¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ØºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¤È»×¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤ë¡£½àÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£µ¨¤â»Ä¤ê2»î¹ç¡£¼þ°Ï¤Î·öÁû¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¼¯Åç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÄÃæ ¼¢¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò