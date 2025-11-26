クリスマスの恒例特番といえば、明石家さんまと八木亜希子のW司会でおなじみの『明石家サンタ史上最大のクリスマスプレゼントショー』（フジテレビ系）。本番組は1990年から30年以上連続放送されてきた長寿番組だが、2025年の放送は見送りになることが明らかになった。

【写真】これぞ「大阪名物」即席サイン会に応じるさんまの“神対応”

代替番組は『さんまのお笑い向上委員会』

同番組はサンタに扮したさんまと八木が、視聴者から寄せられた“不幸話”を紹介するバラエティー番組。あまりにも不幸な話には豪華プレゼントが贈られる。

「視聴者からの生電話でエピソードが語られるだけでなく、人気芸能人から電話がかかってくることもあります。2016年の放送では、お笑いコンビ・NON STYLEの石田明さんが名前を名乗っただけで一発合格しました。当時、石田さんの相方である井上裕介さんが12月11日に当て逃げ事故を起こし謹慎処分に。タイムリーすぎる不幸話に、さんまさんは即合格の鐘を鳴らしていました」（テレビ誌ライター）

昨年の同番組では、さんまが喉の不調から“もう完全に寿命やと思って、引退するというので、岡本社長と会ったぐらいですから”と告白したことも大きな話題になった。しかし、今回の放送見送りの原因はもちろん引退とは関係なく、スポンサー離れのよう。さんまは今年3月、フジテレビのスポンサー離れが影響して『明石家サンタ』の放送が見送りになりそうだとラジオで話していたことがある。

「同番組の代替番組として、今年は『さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送SP』の放送が決定しました。当日は陣内智則さんや飯尾和樹さん、藤本敏史さんなど恒例の向上委員会メンバーに加え、スペシャルゲストも登場すると告知されています」（前出・テレビ誌ライター）

まさかの放送見送りにXでは“明石家サンタ”がトレンド入りする事態に。「明石家サンタがない……？嘘だろ？」「あれがないとクリスマスイブって感じしない」「今初めて心からフジテレビのやらかした人々を憎みそうになった」など、放送見送りを嘆くポストが多く寄せられた。しかしその一方で、「芸人戦場のメリークリスマスが見れるのも楽しそう」「向上委員会も10年間続いてる番組だし、さんまさんだし、生放送だし、期待できる！」と、代替番組の放送を楽しみにしている反応もあった。

2015年の放送開始から、今年で10年を迎えた『さんまのお笑い向上委員会』。クリスマスの恒例番組は、今年を境に『お笑い向上委員会』へと変わるのかも!?