ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙÂè7ÏÃ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Æ°²è¡Ö¡ÚÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÛÂè£·ÏÃ¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥è¤¬Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò!! ÉúÀþ²ó¼ý ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ ¤¤¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬Ç®¤¤»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥Ê¥Ð¥æ¥¦¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥È¥è¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡ÖËÍ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¿Ç°¤òÄè¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÇ®¿´¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¿ー¥Üー¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Àè¤Ë¥È¥è¤¬Î©¤Ä¾ìÌÌ¤¬ºÇÂç¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤È»ØÅ¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÉÃ¿ô¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¹õ¤¤ÃË¤Ï¥È¥è¤Î»ë³¦¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¿äÍý¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÆ°µ¡¡Ù¤ä¡ØÆ°ºî¡Ù¤ÎÇËÃ¾¤òÃúÇ«¤Ë¸¡¾Ú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥æ¥Ã¥ー¤¬¡È¥È¥è¡¢Âç¾æÉ×?¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥·ー¥ó¤ÏËÜÍè¤¤¤é¤Ê¤¤¥·ー¥ó¡×¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¼Ü¤ò³ä¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥È¥è¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¾Úµò¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥È¥è¤¬Âç²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤âÉÔ²Ä²ò¡£²ÙÊª¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ê¤ÉÎ¢¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤âÍ×½êÍ×½ê¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö¥È¥è¤ò²ø¤·¤¯¸«¤»¤ë±é½Ð¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼ÂºÝ¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
8ÏÃÍ½¹ð¤Î¡È¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÃ¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÇî»Î¤ä¿¹¤¬¿¿ÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êー¤È¤·¤ÆÇËÃ¾¤¹¤ë¡£¤â¤·¥È¥è¤Ê¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡×¤È¿äÍý¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î¶½Ê³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Î½ªÈ×¤Ç¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿6Ç¯1ÁÈ¤Î¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È8ÏÃ°Ê¹ß¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÉúÀþ¤ò¼¨º¶¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍè½µ¤ÏÊüÁ÷µÙ»ß¤À¤¬¡¢11·î29Æü21»þ¤«¤é¹Í»¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤È°ìÂÎ´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
