球団史上最長タイ記録…イースト首位を快走するピストンズが圧巻の13連勝

デトロイト・ピストンズが、11月25日（現地時間24日、日付は以下同）にゲインブリッジ・フィールドハウスで行われたインディアナ・ペイサーズとのアウェーゲームを122－117で制した。

ピストンズではケイド・カニングハムが24得点11リバウンド6アシストを挙げたほか、キャリス・ルバートが19得点3アシスト、ジェイレン・デューレンが17得点12リバウンド、アサー・トンプソンが13得点4アシスト、トバイアス・ハリスとジェイデン・アイビーがそれぞれ12得点を記録。

翌26日を終えて、イースタン・カンファレンス首位の15勝2敗のピストンズは、2位のトロント・ラプターズ（13勝5敗）に2.5ゲーム差をつけている。開幕4戦を2勝2敗で終えたこのチームは、10月30日のオーランド・マジック戦以降、連勝記録を伸ばし続けている。

ペイサーズに勝利したことで、今シーズンのピストンズは圧巻の13連勝。これは1989－90シーズン、2003－04シーズンと並ぶフランチャイズ史上最長の連勝記録で、この2シーズンでピストンズはいずれもチャンピオンシップを獲得している。

レギュラーシーズンはまだ序盤戦ながら、ピストンズが27日のボストン・セルティックス戦でも勝利することができれば、フランチャイズ新記録の14連勝となるだけに必見だ。

【動画】球団タイ記録の13連勝を飾ったピストンズの好プレー集





