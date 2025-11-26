Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

家電やガジェットだけでなく、日用品もお得に。特大サイズの「ビオレu ボディソープ つめかえ用」は20％オフの1,021円（税込）で販売されています。液体タイプのボディソープで、フレッシュフローラルの香り。

ビオレu ボディソープ プレーン つめかえ用 1450ml 弱酸性 赤ちゃんの肌にも使える ビオレu \1,021 （2025/11/25 14:44時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

↑「ビオレu ボディソープ つめかえ用」

うるおいを守る技術「SPT」と弱酸性の泡で、健康な素肌を守りながら汚れや汗を浮かせて落とすため、肌の潤いを保ちながら洗えるとのこと。

内容量は1450mlで、つめかえ用通常サイズの約4.5回分とかなりお得になっています。

大容量つめかえ用ボディソープをお得に買うならAmazonブラックフライデー！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

