買い置きにおすすめ！Amazonブラックフライデーでビオレのボディソープが20％オフ
Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。
家電やガジェットだけでなく、日用品もお得に。特大サイズの「ビオレu ボディソープ つめかえ用」は20％オフの1,021円（税込）で販売されています。液体タイプのボディソープで、フレッシュフローラルの香り。
ビオレu ボディソープ プレーン つめかえ用 1450ml 弱酸性 赤ちゃんの肌にも使える
ビオレu
\1,021 （2025/11/25 14:44時点 | Amazon調べ）
Amazon
うるおいを守る技術「SPT」と弱酸性の泡で、健康な素肌を守りながら汚れや汗を浮かせて落とすため、肌の潤いを保ちながら洗えるとのこと。
内容量は1450mlで、つめかえ用通常サイズの約4.5回分とかなりお得になっています。
大容量つめかえ用ボディソープをお得に買うならAmazonブラックフライデー！
