コメディアン視点で攻略！「BJ Fox流『笑い』で 切り抜けるサバイバル英語術」BJ Fox著

ベレ出版より、英語学習の新しい常識を提案する書籍が登場しました。

2025年11月20日(木)に発売された『BJ Fox流「笑い」で 切り抜けるサバイバル英語術』は、人気スタンダップコメディアンによる、ユーモアと実益を兼ね備えた一冊です。

「BJ Fox流『笑い』で 切り抜けるサバイバル英語術」BJ Fox著

発売日：2025年11月20日

価格：1,980円(税込)

仕様：A5判／256頁

著者：BJ Fox

「笑って学べる」をコンセプトにした、画期的な英語学習書です。

会議中の冷や汗をかくような場面や、上司との微妙なやりとり、メールでの失敗など、誰もが共感できる「ピンチ」のシチュエーションを題材にしています。

リアルで実践的な「サバイバル英語」

本書の最大の特徴は、単なるフレーズ集ではなく、著者のBJ Fox氏ならではの視点で解説される「切り抜け術」です。

失敗や気まずい瞬間を「笑い」に変えることで、英語への苦手意識を克服し、人間関係も円滑にするポジティブなコミュニケーション術を学べます。

音声ダウンロードも付いており、耳からもリアルな英語表現を習得できる構成となっています。

著者 BJ Fox（ビージェージー・フォックス）

イギリス出身のスタンダップコメディアンであり、日本で幅広い活躍を見せるBJ Fox氏。

NHK World初の英語ドラマ『Home Sweet Tokyo』での脚本・主演や、NHK連続テレビ小説『エール』への出演など、俳優としても知られています。

SNS総フォロワー数は12万人を超え、ポッドキャスト『外資系裏技英語』も人気を博す「笑いの伝道師」が贈る、渾身の一冊です。

英語学習に行き詰まっている方や、もっと楽しく英語を使いたい方に手に取っていただきたい一冊。

BJ Fox氏のユーモアに触れながら、英語力だけでなく、どんな状況も笑顔で乗り切る「人間力」も磨いてみてはいかがでしょうか。

ベレ出版「BJ Fox流『笑い』で 切り抜けるサバイバル英語術」の紹介でした。

