総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（10月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載！

美食を求め全国を巡るマッキーさんの10月の「食スケジュール」を大公開！

10/1 夜「焼肉 うしの絵」（東京・町田）

極めて質の高い肉と、きれいに処理された肉を味わえる屈指の店。

焼肉 うしの絵

10/2 昼「越後屋 三太夫」（東京・渋谷）

＜店舗情報＞◆焼肉 うしの絵住所 : 東京都町田市中町1-18-16 A-1ビル2FTEL : 042-850-8385

焼き魚定食の種類が豊富。

越後屋 三太夫 写真：お店から

10/2 夜「こたろう」（東京・南阿佐ケ谷）

＜店舗情報＞◆越後屋 三太夫住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-6-15 ユニ道玄坂ビル B1FTEL : 050-5589-7251

取材で訪問。魚介や焼き豚など品数が豊富でお値打ち価格の居酒屋。

こたろう

10/3 夜「シンスケ」（東京・湯島）

＜店舗情報＞◆こたろう住所 : 東京都杉並区成田東5-42-10 阿佐ヶ谷陵雲閣マンション 1FTEL : 050-5456-3271

東京を代表する老舗居酒屋。練りに練られた料理、盛り付けの美しさ。そして酒類のうまさ。すべての居酒屋のお手本となるべき店。

シンスケ

10/4 昼「天ぷら新宿つな八 つのはず庵」（東京・新宿三丁目）

＜店舗情報＞◆シンスケ住所 : 東京都文京区湯島3-31-5 YUSHIMA3315ビル 1F・2FTEL : 03-3832-0469

取材で訪問。「天ぷら新宿つな八」の高級店。

天ぷら新宿つな八 つのはず庵

10/6 夜「CARAVAN TORANOMON」（東京・虎ノ門ヒルズ）

＜店舗情報＞◆天ぷら新宿つな八 つのはず庵住所 : 東京都新宿区新宿3-32-10 T&Tビル 5FTEL : 050-5869-3981

愉快な店員との会話が楽しいピザバー。

CARAVAN TORANOMON

10/6 夜「KOBAYASHI」（東京・六本木一丁目）

＜店舗情報＞◆CARAVAN TORANOMON住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 3F 虎ノ門横丁TEL : 050-5597-1392

さすが名手、小林シェフ。この日は野菜料理だけでコースを組み立ててもらったが、その奥行きの深さやバリエーションの豊かさに唸る。

KOBAYASHI

10/7 昼「長崎飯店 渋谷店」（東京・渋谷）

＜店舗情報＞◆KOBAYASHI住所 : 東京都港区六本木3-3-29 六本木アーバンレックス B1FTEL : 050-1809-4801

「皿うどん」と「ちゃんぽん」の人気店。

長崎飯店 渋谷店

10/7 夜「蜀郷香」（東京・四谷三丁目）

＜店舗情報＞◆長崎飯店 渋谷店住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-9-1 梅山ビル 1FTEL : 050-5593-4789

この時期だけの希少なきのこ鍋コース。新鮮なきのこ類から出る滋味がしみじみと心を包み込む。

蜀郷香

10/7 夜「3rd AVE. BAR」（東京・四谷三丁目）

＜店舗情報＞◆蜀郷香住所 : 東京都新宿区舟町5-25 TSI FUNAMACHI 2FTEL : 050-5595-1511

カクテルコンペティション優勝者の店。

3rd AVE. BAR

10/8 昼「味噌麺処 花道庵 東京駅店」（東京駅）

＜店舗情報＞◆3rd AVE. BAR住所 : 東京都新宿区舟町7-46 LAND DEN 舟町 1FTEL : 03-6555-4823

味噌ラーメンの有名店。

味噌麺処 花道庵 東京駅店

10/8 夜「まつ久ら」（北海道）

＜店舗情報＞◆味噌麺処 花道庵 東京駅店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F 東京ラーメンストリートTEL : 03-6268-0507

きのこと干しししゃものお椀など、店主の松倉さんは弱冠32歳ながら、出汁に頼らない素晴らしい料理を生み出す。

まつ久ら

10/9 昼「味道広路」（北海道）

＜店舗情報＞◆まつ久ら住所 : 北海道札幌市中央区南7条西3 LC2番館 B1FTEL : 050-5593-5893

自然に寄り添った唯一無二の日本料理店。出汁は使わず、食材から出る旨みだけで見事な日本料理を作り上げる。

味道広路

10/9 夜「みち草バザール」（北海道）

＜店舗情報＞◆味道広路住所 : 北海道夕張郡栗山町湯地40-35TEL : 0123-73-6677

今までのインド料理にはない、質の高い道産の食材で作る羊のカレー、チーズのチャパタ、熊肉料理が秀逸。

みち草バザール 出典：Mark Maさん

10/10 昼「ラーメン 木曜日」（北海道）

＜店舗情報＞◆みち草バザール住所 : 北海道札幌市中央区南六条西22-3-56TEL : 090-6265-7029

1杯650円ながら、実に味わい深いラーメンである。

ラーメン 木曜日

10/11 夜「柏屋 北新地店」（大阪）

＜店舗情報＞◆ラーメン 木曜日住所 : 北海道札幌市中央区南8条西13-3-35TEL : 011-563-6525

「一本杉 川嶋」とのコラボ会。互いに敬意を払った、まるで一人の料理人が作っているかのようなコースの流れが素晴らしかった。

柏屋 北新地店

10/12 夜「弥助鮨」（長野）

＜店舗情報＞◆柏屋 北新地店住所 : 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-7-4 YAMANA K-2 BLDG 5FTEL : 080-6103-0979

軽井沢の町寿司。

弥助鮨

10/14 昼「信州そば処やまへい」（長野）

＜店舗情報＞◆弥助鮨住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉13-77TEL : 0267-42-7959

軽井沢・プリンスショッピングプラザ内にあるそば屋。

信州そば処やまへい

10/14 昼「ラスカル」（長野）

＜店舗情報＞◆信州そば処やまへい住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 軽井沢・プリンスショッピングプラザ「ニューウエスト」TEL : 0267-41-3131

ゆったりと寛げるカフェ。

ラスカル

10/15 昼「らぁめん 一福」（東京・初台）

＜店舗情報＞◆ラスカル住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢旧軽井沢191-2TEL : 0267-42-6760

しばらく経つとまた無性に食べたくなる味わい。味噌ラーメンの有名店で、僕の一番のおすすめ店。

らぁめん 一福

10/15 夜「FLAMINGO」（東京・虎ノ門ヒルズ）

＜店舗情報＞◆らぁめん 一福住所 : 東京都渋谷区本町2-17-14 小泉ビル 1FTEL : 03-5388-9333

40種のグラスワインが楽しめる店。

FLAMINGO

月後半も食巡りが止まらない！

10/16 夜「柚木元」（長野）

＜店舗情報＞◆FLAMINGO住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 3F 虎ノ門横丁TEL : 050-5596-4772

松茸コース。大量の干し松茸で出汁をとるという、他にはない唯一無二の松茸土瓶蒸しを生み出した。旨みが強烈。

柚木元

10/17 朝「MAISON YWE」（京都）

＜店舗情報＞◆柚木元住所 : 長野県飯田市東和町2-43-1TEL : 0265-23-5210

独創的な朝食がそろうカフェで中華粥を食べる。

MAISON YWE

10/17 昼「神田明神下 みやび 本店」（東京・末広町）

＜店舗情報＞◆MAISON YWE住所 : 愛知県名古屋市中区錦2-6-30 BASE LAYER HOTEL 1FTEL : 052-265-7116

天ぷらが有名な割烹。

神田明神下 みやび 本店

10/17 夜「中國菜 雲蓉」（東京・吉祥寺）

＜店舗情報＞◆神田明神下 みやび 本店住所 : 東京都千代田区外神田2-8-9TEL : 050-5600-2354

四川からの茸、日本の茸、乾燥茸を使ったフルコース。そのきのこの種類の多さと料理のバリエーションは、都内随一といえる。

中國菜 雲蓉

10/18 夜「鮨処 海月」（福井）

＜店舗情報＞◆中國菜 雲蓉住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-14-1TEL : 0422-27-5988

イベントで訪問。地の魚と地の酒の競演。工夫に満ちた肴と寿司の握りに地の酒が進むこと、この上なし。

鮨処 海月

10/19 昼「モーニングトマト」（福井）

＜店舗情報＞◆鮨処 海月住所 : 福井県福井市順化1-10-2TEL : 050-5456-7906

洋食のまろやかさとインドのスパイシーさがあるカレー。

モーニングトマト

10/19 夜「皇龍」（福井）

＜店舗情報＞◆モーニングトマト住所 : 福井県福井市中央1-9-30 大岡ビル ２ＦTEL : 0776-23-5571

京都「大鵬」出身の店主。地方では稀有な本格四川料理店。川魚を使った水煮魚や、日本式ではない四川回鍋肉などをいただく。

皇龍

10/20 夜「L’EAU」（東京・外苑前）

＜店舗情報＞◆皇龍住所 : 福井県福井市飯塚町29-101TEL : 0776-58-3466

渋谷「ビストロ バー ア ヴァン コダマ」の5周年食事会。

L’EAU

10/21 昼「亀楽」（東京・練馬）

＜店舗情報＞◆L'EAU住所 : 東京都港区南青山2-14-14 南青山KFKビル B1FTEL : 03-5843-0140

昭和の味のそば「五目中華」が人気の町中華。

亀楽

10/22 昼「とんかつ あきら」（東京・神泉）

＜店舗情報＞◆亀楽住所 : 東京都練馬区練馬1-35-1TEL : 03-3993-0902

2024年に渋谷にできた、若い人に人気のとんかつ屋。

とんかつ あきら

10/23 昼「DepTH brianza」（東京・六本木一丁目）

＜店舗情報＞◆とんかつ あきら住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-20-3 モンテ道玄坂 1FTEL : 050-5594-3192

定例会。今回は真っ当なイタリアンがテーマ。奥野シェフの腕が冴えた料理で幸せに。

DepTH brianza

10/23 夜「浜作 新本店」（京都）

＜店舗情報＞◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

名割烹で松茸を中心としたコースをいただく。鱧と松茸の土瓶蒸しなど、独自の美学を堪能。

浜作 新本店

10/24 昼「浜町 緒ばた」（福井）

＜店舗情報＞◆浜作 新本店住所 : 京都府京都市中京区新町通六角下ル六角町360TEL : 075-561-0330

弱冠32歳の店主が2024年に開店した割烹。素晴らしい。

浜町 緒ばた

10/24 夜「Tendre」（福井）

＜店舗情報＞◆浜町 緒ばた住所 : 福井県福井市中央3-13-16TEL : 050-5597-0376

福井郊外にある王道フレンチ。「ヤガラとホタテのムース 生ハムのブイヨンサフランソース」が素晴らしかった。

Tendre

10/24 夜「猿の盃」（福井）

＜店舗情報＞◆Tendre住所 : 福井県坂井市春江町江留下高道169TEL : 0776-43-6863

福井で一番人気の居酒屋。素晴らしいサービス陣に支えられ、何を頼んでも間違いなし。

猿の盃

10/25 昼「旬味 泰平」（福井）

＜店舗情報＞◆猿の盃住所 : 福井県福井市順化2-21-1TEL : 0776-29-7205

地元の財界人も通う日本料理店。昼はお値打ちな定食がいただける。

旬味 泰平

10/25 夜「L’aisance」（福井）

＜店舗情報＞◆旬味 泰平住所 : 福井県福井市中央3丁目14-11TEL : 050-5596-3052

郷土料理や地の食材をモダンなフレンチに構築する。フランス料理を通じで郷土食文化を体感する、貴重な食事。

L’aisance

10/25 夜「LOTUS」（福井）

＜店舗情報＞◆L'aisance住所 : 福井県福井市高柳1-712TEL : 050-3150-8858

オーセンティックバーで古い酒がある。

LOTUS

10/26 昼「日本料理 崇」（福井）

＜店舗情報＞◆LOTUS住所 : 福井県福井市順化1-6-7 金津屋ビル 2FTEL : 0776-27-2788

イベントで訪問。「菊乃井 本店」出身の若き料理長、田中氏が、地元・名田庄の食材を使った見事な料理を提供する。

日本料理 崇

10/26 夜「寿司政」（福井）

＜店舗情報＞◆日本料理 崇住所 : 福井県大飯郡おおい町名田庄三重18-51TEL : 0770-67-2493

親方一人でやられている、こぢんまりした町寿司。

寿司政 出典：肉男優さん

10/27 昼「オオツカ」（福井）

＜店舗情報＞◆寿司政住所 : 福井県福井市順化1-12-1TEL : 0776-26-4006

センスが光る洋食屋。

オオツカ

10/27 夜「TSUKIHI」（福井）

＜店舗情報＞◆オオツカ住所 : 福井県福井市大手3-5-18TEL : 0776-28-3234

ワイナリーに併設された郊外一軒家のレストラン。

TSUKIHI

10/28 昼「おそばだうどんだ 越前」（福井）

＜店舗情報＞◆TSUKIHI住所 : 福井県越前市葛岡町8-10-1TEL : 0778-24-0318

駅に併設した飲食街にあるそば屋。

おそばだうどんだ 越前

10/28 夜「sio AOYAMA」（東京・表参道）

＜店舗情報＞◆おそばだうどんだ 越前住所 : 福井県福井市中央1-1-25 くるふ福井駅内TEL : 0776-29-1660

カポナータやラビオリなど一見普通に見えながら、工夫と手間を凝らしたセンスが光る逸品が次々に現れる。

sio AOYAMA

10/29 昼「マリーアイランガニー」（東京・神泉）

＜店舗情報＞◆sio AOYAMA住所 : 東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま民活棟 2FTEL : 050-5570-6619

スリランカカレーの店。

マリーアイランガニー

10/29 夜「香下」（東京・市ケ谷）

＜店舗情報＞◆マリーアイランガニー住所 : 東京都渋谷区宇田川町34-6 M&Iビル 5FTEL : 03-6455-3216

「懐石 小室」出身の店主が作る誠実な料理。天然きのこと羊の煮物など個性ある料理もいい。

香下

10/30 夜「いづもや 日本橋三越店」（東京・三越前）

＜店舗情報＞◆香下住所 : 東京都千代田区九段北4-3-20 九段フラワーホーム 103TEL : 050-1724-6003

老舗うなぎ屋。う巻きやうざくなどの料理も素晴らしい。

いづもや 日本橋三越店

10/31 昼「神田まつや 本店」（東京・淡路町）

＜店舗情報＞◆いづもや 日本橋三越店住所 : 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店本館 B1FTEL : 03-3274-8628

老舗そば屋。定点観測。

神田まつや 本店 出典：みはよしさん

10/31 夜「日本橋蛎殻町 すぎた」（東京・水天宮前）

＜店舗情報＞◆神田まつや 本店住所 : 東京都千代田区神田須田町1-13TEL : 03-3251-1556



寿司の名店。今回は、縞鯵が素晴らしかった。

日本橋蛎殻町 すぎた

マッキー牧元さんの2025年10月の食費の合計は……？

＜店舗情報＞◆日本橋蛎殻町 すぎた住所 : 東京都中央区日本橋蛎殻町1-33-6 ビューハイツ日本橋 B1FTEL : 03-3669-3855

食費はなんと「747,489円」！

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに！

教えてくれた人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付け役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

