総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（10月・マッキー牧元）
グルメ界隈に名を馳せる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。
今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載！
美食を求め全国を巡るマッキーさんの10月の「食スケジュール」を大公開！
10/1 夜「焼肉 うしの絵」（東京・町田）
極めて質の高い肉と、きれいに処理された肉を味わえる屈指の店。
＜店舗情報＞
◆焼肉 うしの絵
住所 : 東京都町田市中町1-18-16 A-1ビル2F
TEL : 042-850-8385
10/2 昼「越後屋 三太夫」（東京・渋谷）
焼き魚定食の種類が豊富。
＜店舗情報＞
◆越後屋 三太夫
住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-6-15 ユニ道玄坂ビル B1F
TEL : 050-5589-7251
10/2 夜「こたろう」（東京・南阿佐ケ谷）
取材で訪問。魚介や焼き豚など品数が豊富でお値打ち価格の居酒屋。
＜店舗情報＞
◆こたろう
住所 : 東京都杉並区成田東5-42-10 阿佐ヶ谷陵雲閣マンション 1F
TEL : 050-5456-3271
10/3 夜「シンスケ」（東京・湯島）
東京を代表する老舗居酒屋。練りに練られた料理、盛り付けの美しさ。そして酒類のうまさ。すべての居酒屋のお手本となるべき店。
＜店舗情報＞
◆シンスケ
住所 : 東京都文京区湯島3-31-5 YUSHIMA3315ビル 1F・2F
TEL : 03-3832-0469
10/4 昼「天ぷら新宿つな八 つのはず庵」（東京・新宿三丁目）
取材で訪問。「天ぷら新宿つな八」の高級店。
＜店舗情報＞
◆天ぷら新宿つな八 つのはず庵
住所 : 東京都新宿区新宿3-32-10 T&Tビル 5F
TEL : 050-5869-3981
10/6 夜「CARAVAN TORANOMON」（東京・虎ノ門ヒルズ）
愉快な店員との会話が楽しいピザバー。
＜店舗情報＞
◆CARAVAN TORANOMON
住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 3F 虎ノ門横丁
TEL : 050-5597-1392
10/6 夜「KOBAYASHI」（東京・六本木一丁目）
さすが名手、小林シェフ。この日は野菜料理だけでコースを組み立ててもらったが、その奥行きの深さやバリエーションの豊かさに唸る。
＜店舗情報＞
◆KOBAYASHI
住所 : 東京都港区六本木3-3-29 六本木アーバンレックス B1F
TEL : 050-1809-4801
10/7 昼「長崎飯店 渋谷店」（東京・渋谷）
「皿うどん」と「ちゃんぽん」の人気店。
＜店舗情報＞
◆長崎飯店 渋谷店
住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-9-1 梅山ビル 1F
TEL : 050-5593-4789
10/7 夜「蜀郷香」（東京・四谷三丁目）
この時期だけの希少なきのこ鍋コース。新鮮なきのこ類から出る滋味がしみじみと心を包み込む。
＜店舗情報＞
◆蜀郷香
住所 : 東京都新宿区舟町5-25 TSI FUNAMACHI 2F
TEL : 050-5595-1511
10/7 夜「3rd AVE. BAR」（東京・四谷三丁目）
カクテルコンペティション優勝者の店。
＜店舗情報＞
◆3rd AVE. BAR
住所 : 東京都新宿区舟町7-46 LAND DEN 舟町 1F
TEL : 03-6555-4823
10/8 昼「味噌麺処 花道庵 東京駅店」（東京駅）
味噌ラーメンの有名店。
＜店舗情報＞
◆味噌麺処 花道庵 東京駅店
住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F 東京ラーメンストリート
TEL : 03-6268-0507
10/8 夜「まつ久ら」（北海道）
きのこと干しししゃものお椀など、店主の松倉さんは弱冠32歳ながら、出汁に頼らない素晴らしい料理を生み出す。
＜店舗情報＞
◆まつ久ら
住所 : 北海道札幌市中央区南7条西3 LC2番館 B1F
TEL : 050-5593-5893
10/9 昼「味道広路」（北海道）
自然に寄り添った唯一無二の日本料理店。出汁は使わず、食材から出る旨みだけで見事な日本料理を作り上げる。
＜店舗情報＞
◆味道広路
住所 : 北海道夕張郡栗山町湯地40-35
TEL : 0123-73-6677
10/9 夜「みち草バザール」（北海道）
今までのインド料理にはない、質の高い道産の食材で作る羊のカレー、チーズのチャパタ、熊肉料理が秀逸。
＜店舗情報＞
◆みち草バザール
住所 : 北海道札幌市中央区南六条西22-3-56
TEL : 090-6265-7029
10/10 昼「ラーメン 木曜日」（北海道）
1杯650円ながら、実に味わい深いラーメンである。
＜店舗情報＞
◆ラーメン 木曜日
住所 : 北海道札幌市中央区南8条西13-3-35
TEL : 011-563-6525
10/11 夜「柏屋 北新地店」（大阪）
「一本杉 川嶋」とのコラボ会。互いに敬意を払った、まるで一人の料理人が作っているかのようなコースの流れが素晴らしかった。
＜店舗情報＞
◆柏屋 北新地店
住所 : 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-7-4 YAMANA K-2 BLDG 5F
TEL : 080-6103-0979
10/12 夜「弥助鮨」（長野）
軽井沢の町寿司。
＜店舗情報＞
◆弥助鮨
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉13-77
TEL : 0267-42-7959
10/14 昼「信州そば処やまへい」（長野）
軽井沢・プリンスショッピングプラザ内にあるそば屋。
＜店舗情報＞
◆信州そば処やまへい
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 軽井沢・プリンスショッピングプラザ「ニューウエスト」
TEL : 0267-41-3131
10/14 昼「ラスカル」（長野）
ゆったりと寛げるカフェ。
＜店舗情報＞
◆ラスカル
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢旧軽井沢191-2
TEL : 0267-42-6760
10/15 昼「らぁめん 一福」（東京・初台）
しばらく経つとまた無性に食べたくなる味わい。味噌ラーメンの有名店で、僕の一番のおすすめ店。
＜店舗情報＞
◆らぁめん 一福
住所 : 東京都渋谷区本町2-17-14 小泉ビル 1F
TEL : 03-5388-9333
10/15 夜「FLAMINGO」（東京・虎ノ門ヒルズ）
40種のグラスワインが楽しめる店。
＜店舗情報＞
◆FLAMINGO
住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 3F 虎ノ門横丁
TEL : 050-5596-4772
月後半も食巡りが止まらない！
10/16 夜「柚木元」（長野）
松茸コース。大量の干し松茸で出汁をとるという、他にはない唯一無二の松茸土瓶蒸しを生み出した。旨みが強烈。
＜店舗情報＞
◆柚木元
住所 : 長野県飯田市東和町2-43-1
TEL : 0265-23-5210
10/17 朝「MAISON YWE」（京都）
独創的な朝食がそろうカフェで中華粥を食べる。
＜店舗情報＞
◆MAISON YWE
住所 : 愛知県名古屋市中区錦2-6-30 BASE LAYER HOTEL 1F
TEL : 052-265-7116
10/17 昼「神田明神下 みやび 本店」（東京・末広町）
天ぷらが有名な割烹。
＜店舗情報＞
◆神田明神下 みやび 本店
住所 : 東京都千代田区外神田2-8-9
TEL : 050-5600-2354
10/17 夜「中國菜 雲蓉」（東京・吉祥寺）
四川からの茸、日本の茸、乾燥茸を使ったフルコース。そのきのこの種類の多さと料理のバリエーションは、都内随一といえる。
＜店舗情報＞
◆中國菜 雲蓉
住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-14-1
TEL : 0422-27-5988
10/18 夜「鮨処 海月」（福井）
イベントで訪問。地の魚と地の酒の競演。工夫に満ちた肴と寿司の握りに地の酒が進むこと、この上なし。
＜店舗情報＞
◆鮨処 海月
住所 : 福井県福井市順化1-10-2
TEL : 050-5456-7906
10/19 昼「モーニングトマト」（福井）
洋食のまろやかさとインドのスパイシーさがあるカレー。
＜店舗情報＞
◆モーニングトマト
住所 : 福井県福井市中央1-9-30 大岡ビル ２Ｆ
TEL : 0776-23-5571
10/19 夜「皇龍」（福井）
京都「大鵬」出身の店主。地方では稀有な本格四川料理店。川魚を使った水煮魚や、日本式ではない四川回鍋肉などをいただく。
＜店舗情報＞
◆皇龍
住所 : 福井県福井市飯塚町29-101
TEL : 0776-58-3466
10/20 夜「L’EAU」（東京・外苑前）
渋谷「ビストロ バー ア ヴァン コダマ」の5周年食事会。
＜店舗情報＞
◆L'EAU
住所 : 東京都港区南青山2-14-14 南青山KFKビル B1F
TEL : 03-5843-0140
10/21 昼「亀楽」（東京・練馬）
昭和の味のそば「五目中華」が人気の町中華。
＜店舗情報＞
◆亀楽
住所 : 東京都練馬区練馬1-35-1
TEL : 03-3993-0902
10/22 昼「とんかつ あきら」（東京・神泉）
2024年に渋谷にできた、若い人に人気のとんかつ屋。
＜店舗情報＞
◆とんかつ あきら
住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-20-3 モンテ道玄坂 1F
TEL : 050-5594-3192
10/23 昼「DepTH brianza」（東京・六本木一丁目）
定例会。今回は真っ当なイタリアンがテーマ。奥野シェフの腕が冴えた料理で幸せに。
＜店舗情報＞
◆DepTH brianza
住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2F
TEL : 050-5590-9819
10/23 夜「浜作 新本店」（京都）
名割烹で松茸を中心としたコースをいただく。鱧と松茸の土瓶蒸しなど、独自の美学を堪能。
＜店舗情報＞
◆浜作 新本店
住所 : 京都府京都市中京区新町通六角下ル六角町360
TEL : 075-561-0330
10/24 昼「浜町 緒ばた」（福井）
弱冠32歳の店主が2024年に開店した割烹。素晴らしい。
＜店舗情報＞
◆浜町 緒ばた
住所 : 福井県福井市中央3-13-16
TEL : 050-5597-0376
10/24 夜「Tendre」（福井）
福井郊外にある王道フレンチ。「ヤガラとホタテのムース 生ハムのブイヨンサフランソース」が素晴らしかった。
＜店舗情報＞
◆Tendre
住所 : 福井県坂井市春江町江留下高道169
TEL : 0776-43-6863
10/24 夜「猿の盃」（福井）
福井で一番人気の居酒屋。素晴らしいサービス陣に支えられ、何を頼んでも間違いなし。
＜店舗情報＞
◆猿の盃
住所 : 福井県福井市順化2-21-1
TEL : 0776-29-7205
10/25 昼「旬味 泰平」（福井）
地元の財界人も通う日本料理店。昼はお値打ちな定食がいただける。
＜店舗情報＞
◆旬味 泰平
住所 : 福井県福井市中央3丁目14-11
TEL : 050-5596-3052
10/25 夜「L’aisance」（福井）
郷土料理や地の食材をモダンなフレンチに構築する。フランス料理を通じで郷土食文化を体感する、貴重な食事。
＜店舗情報＞
◆L'aisance
住所 : 福井県福井市高柳1-712
TEL : 050-3150-8858
10/25 夜「LOTUS」（福井）
オーセンティックバーで古い酒がある。
＜店舗情報＞
◆LOTUS
住所 : 福井県福井市順化1-6-7 金津屋ビル 2F
TEL : 0776-27-2788
10/26 昼「日本料理 崇」（福井）
イベントで訪問。「菊乃井 本店」出身の若き料理長、田中氏が、地元・名田庄の食材を使った見事な料理を提供する。
＜店舗情報＞
◆日本料理 崇
住所 : 福井県大飯郡おおい町名田庄三重18-51
TEL : 0770-67-2493
10/26 夜「寿司政」（福井）
親方一人でやられている、こぢんまりした町寿司。
＜店舗情報＞
◆寿司政
住所 : 福井県福井市順化1-12-1
TEL : 0776-26-4006
10/27 昼「オオツカ」（福井）
センスが光る洋食屋。
＜店舗情報＞
◆オオツカ
住所 : 福井県福井市大手3-5-18
TEL : 0776-28-3234
10/27 夜「TSUKIHI」（福井）
ワイナリーに併設された郊外一軒家のレストラン。
＜店舗情報＞
◆TSUKIHI
住所 : 福井県越前市葛岡町8-10-1
TEL : 0778-24-0318
10/28 昼「おそばだうどんだ 越前」（福井）
駅に併設した飲食街にあるそば屋。
＜店舗情報＞
◆おそばだうどんだ 越前
住所 : 福井県福井市中央1-1-25 くるふ福井駅内
TEL : 0776-29-1660
10/28 夜「sio AOYAMA」（東京・表参道）
カポナータやラビオリなど一見普通に見えながら、工夫と手間を凝らしたセンスが光る逸品が次々に現れる。
＜店舗情報＞
◆sio AOYAMA
住所 : 東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま民活棟 2F
TEL : 050-5570-6619
10/29 昼「マリーアイランガニー」（東京・神泉）
スリランカカレーの店。
＜店舗情報＞
◆マリーアイランガニー
住所 : 東京都渋谷区宇田川町34-6 M&Iビル 5F
TEL : 03-6455-3216
10/29 夜「香下」（東京・市ケ谷）
「懐石 小室」出身の店主が作る誠実な料理。天然きのこと羊の煮物など個性ある料理もいい。
＜店舗情報＞
◆香下
住所 : 東京都千代田区九段北4-3-20 九段フラワーホーム 103
TEL : 050-1724-6003
10/30 夜「いづもや 日本橋三越店」（東京・三越前）
老舗うなぎ屋。う巻きやうざくなどの料理も素晴らしい。
＜店舗情報＞
◆いづもや 日本橋三越店
住所 : 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店本館 B1F
TEL : 03-3274-8628
10/31 昼「神田まつや 本店」（東京・淡路町）
老舗そば屋。定点観測。
＜店舗情報＞
◆神田まつや 本店
住所 : 東京都千代田区神田須田町1-13
TEL : 03-3251-1556
10/31 夜「日本橋蛎殻町 すぎた」（東京・水天宮前）
寿司の名店。今回は、縞鯵が素晴らしかった。
＜店舗情報＞
◆日本橋蛎殻町 すぎた
住所 : 東京都中央区日本橋蛎殻町1-33-6 ビューハイツ日本橋 B1F
TEL : 03-3669-3855
マッキー牧元さんの2025年10月の食費の合計は……？
食費はなんと「747,489円」！
月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに！
教えてくれた人
マッキー牧元
株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付け役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。
