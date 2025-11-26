アヤックス暫定指揮官が板倉滉のアンカー起用を説明！「コントロールを維持し、連係を取れる選手を求めている」
現地11月25日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、日本代表DFの板倉滉が所属するアヤックスが、ホームでベンフィカと対戦した。
直近の公式戦３試合で出番がなかった板倉がアンカーで先発したなか、アヤックスは開始６分にサミュエル・ダールに強烈なボレーを叩き込まれて先制を許す。
その後、いくつかのチャンスを決めきれずにいると90分、３バックの右にポジションを変えていた板倉がワンツーで背後を取られ、レアンドロ・バレイロにゴールを許して追加点を献上。０−２で敗れてCL５連敗となった。
アヤックスの専門メディア『AJAX SHOW TIME』は試合後、板倉について、「フレッド・グリム暫定監督はイタクラを『６番』のポジションで活かせると確信している」と報じた。
また記事によると、グリム暫定監督はベンフィカ戦後の記者会見で「イタクラのアンカー起用は、チャンピオンズリーグのみの選択肢なのか、それともエールディビジでも可能なのか」と問われ、こう述べている。
「私は間違いなく後者だと思っている。我々は、そこでコントロールを維持し、連係を取れる選手を求めている。彼は良いパフォーマンスを見せてくれた」
指揮官は今後も板倉を中盤起用することを示唆した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？
直近の公式戦３試合で出番がなかった板倉がアンカーで先発したなか、アヤックスは開始６分にサミュエル・ダールに強烈なボレーを叩き込まれて先制を許す。
その後、いくつかのチャンスを決めきれずにいると90分、３バックの右にポジションを変えていた板倉がワンツーで背後を取られ、レアンドロ・バレイロにゴールを許して追加点を献上。０−２で敗れてCL５連敗となった。
アヤックスの専門メディア『AJAX SHOW TIME』は試合後、板倉について、「フレッド・グリム暫定監督はイタクラを『６番』のポジションで活かせると確信している」と報じた。
「私は間違いなく後者だと思っている。我々は、そこでコントロールを維持し、連係を取れる選手を求めている。彼は良いパフォーマンスを見せてくれた」
指揮官は今後も板倉を中盤起用することを示唆した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？