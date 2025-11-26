東京コミックコンベンション2025に、「マーベル／スター・ウォーズ」の物販ブースが登場。

クリスマスらしい限定グッズや先行販売グッズも含め、1,700以上の商品が並びます！

また、購入金額に応じたノベルティのプレゼントや、人気シリーズとの記念撮影を楽しめるセルフ式記念撮影フォトブースも設置予定です☆

東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025「マーベル／スター・ウォーズ」物販ブース

開催期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）

開催時間：※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年12月5日（金）11:00〜19:00

・2025年12月6日（土）10:00〜19:00

・2025年12月7日（日）10:00〜18:00

会場： 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）1ホール〜6ホール予定

主催：株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

イベント内容： 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）、実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」

問合せ先： 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」に「マーベル」と「スター・ウォーズ」の物販ブースが出展。

「MARVEL POP UP STORE / TCC2025」と「STARWARS POPUP STORE / TCC2025」として、過去最大の商品数を展開し、先行・限定グッズも用意されます！

2016年に初開催され、2025年で第9回目の東京開催を迎える「東京コミコン」は、国内最大級のアメコミ＆映画＆ポップ・カルチャーの祭典。

2025年はジョニー・デップ氏をはじめ、歴代最多となる豪華セレブの来日が予定されています☆

ステージイベントやサイン会・撮影会、コスプレイヤー同士の交流といった恒例の人気コンテンツはもちろん、各協賛・出展企業によるブース展示も見どころのひとつ。

「東京コミコン」限定・先行販売となるグッズや会場でしか見ることのできない貴重な展示など、豪華コンテンツが勢ぞろいします！

毎年大行列の「MARVEL POP UP STORE / TCC2025」「STARWARS POPUP STORE / TCC2025」では、東京コミコン限定品や、先行販品を含めた過去最大のグッズ数を展開。

発表された取り扱いグッズは、過去最多となる1,700品目以上です。

「マーベル」「スター・ウォーズ」両ブランドの人気キャラクターに関連するグッズのほか、人気映像作品の先行グッズまで、豊富なラインナップが勢ぞろい。

購入金額に応じてもらえるノベルティも用意されており、お気に入りのグッズを探したくなります☆

また、両ブース付近には「ガチャ(R)」コーナーやセルフ式記念撮影フォトブース「写Goo!」も設置され、思い出の1枚が撮影可能です！

グッズの紹介

東京コミコン限定のグッズも登場し、目が離せない「MARVEL POP UP STORE / TCC2025」と「STARWARS POPUP STORE / TCC2025」

大人気キャンペーン「GROGU CUTEST IN THE GALAXY」のイラストを使用したピンズや、クリスマス柄のスウェット、ランダムキーホルダーなど注目のグッズが多数展開されます！

『デッドプール＆ウルヴァリン』の「ブリスター風アクリルキーチェーン」や「証明写真風ステッカー」など、新作グッズの先行販売も☆

「スター・ウォーズ」に登場する、ライトセーバーの線画イラストをプリントした巾着は、ファンにはたまらない持ち歩けるグッズ。

マーベルの人気キャラクターとマッシュアップした「スティッチ」のぬいぐるみキーチェーンは、ホットトイズ限定デザインです。

バラエティ豊かなグッズから、一部を紹介します！

【限定販売】STAR WARS GROGU CUTEST IN THE GALAXY TOKYO COMICON 限定ピンズ

価格：2,025円（税込）

「GROGU CUTEST IN THE GALAXY」のイラストを使用した、キュートなピンズ。

愛らしいデザインで、持ち物などに取り付けて楽しめます。

【限定販売】クリスマス/ランダムアクリルキーホルダー

種類：全8種

価格：各1,100円（税込）

ドリンクカップになった「スター・ウォーズ」のキャラクターたちがユニークなアクリルキーホルダー。

ランダムで登場する、全8種の展開です！

【限定販売】「スター・ウォーズ」コミコン日替わり限定/クリスマス柄スウェット

サイズ：Lサイズのみ

価格：8,800円（税込）

「スター・ウォーズ」のクリスマス柄スウェットは、サンタの帽子をかぶった「スター・ウォーズ」のキャラクターがポイント。

クリスマスシーズンの普段着はもちろん、クリスマスパーティーに着ていけば注目されること間違いなしです☆

【限定販売】「マーベル」コミコン日替わり限定/クリスマス柄スウェット

サイズ：Lサイズのみ

価格：8,800円（税込）

「マーベル」のキャラクターたちも、クリスマスらしい装いに！

ユニークなイラストが目を引く、ワンポイントデザインです。

【限定販売】「マーベル」ランダムスウェット

種類：全6種

「マーベル」ランダムスウェットには、マーベルヒーローたちが多数登場。

クリスマスをイメージしたイラストやモチーフのデザインで、季節感あるキャラクターファッションを楽しめます！

【先行販売】「デッドプール＆ウルヴァリン」ブリスター風アクリルキーチェーン/証明写真風ステッカー

価格：

ブリスター風アクリルキーチェーン（全7種）・各1,650円（税込）

証明写真風ステッカー・550円（税込）

『デッドプール＆ウルヴァリン』からは、「ブリスター風アクリルキーチェーン」や「証明写真風ステッカー」などのグッズが登場。

持ち物に取り付けたり、デコレーションに使ったりして楽しめます。

【先行販売/ガチャエリア】「スパイダーマン」ミニバックパック スパイダーミックス

価格：400円（税込）

「スパイダーマン」をイメージしたミニバックパックが、ガチャエリアに登場。

お馴染みのマスクやスーツとカラーを組み合わせた、パッと目を引くデザインです☆

【新商品】STAR WARS ライトセーバー巾着

種類：ダース・ベイダー、オビワン、ヨーダ

価格：各1,760円（税込）

「スター・ウォーズ」に登場する「ライトセーバー」を描いた巾着。

「ダース・ベイダー」「オビ＝ワン・ケノービ」「ヨーダ」の3種類を展開し、紐部分はそれぞれの「ライトセーバー」の色に合せています！

ブラックの生地にシンプルな線画で描いた「ライトセーバー」がカッコイイデザインです☆

【新商品】コスビ・ぬいぐるみキーチェーン『マーベル｜スティッチ』

価格：各3,000円（税込）

ホットトイズ限定デザインの「ぬいぐるみキーチェーン」

ディズニーの人気キャラクター「スティッチ」が、「マーベル」の人気キャラクターとマッシュアップした姿がユニークです！

購入ノベルティ

会期中、グッズの購入金額に応じたノベルティをプレゼント。

税込5,500円以上の購入で、コミコン限定デザインのネックストラップ がもらえます！

ネックストラップは「マーベル」と「スター・ウォーズ」デザインの2種類を展開。

また、税込み8,800円以上購入すると、日替わりピンズがもらえます。

日替わりピンズも「マーベル」と「スター・ウォーズ」のデザイン。

サンタの帽子をかぶった「ダース・ベイダー」や「スパイダーマン」など、ユニークなデザインです☆

日によってもらえるデザインが変わる「日替わり」なので、何度もお買い物に行きたくなります。

コミコン参加記念に入手して、思い出のグッズに加えることができます。

注目の限定グッズや先行販売グッズなど、1,700以上の商品が並ぶ「マーベル」と「スター・ウォーズ」のポップアップストア。

2025年12月5日〜12月7日、幕張メッセにて開催される東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025の「マーベル／スター・ウォーズ」物販ブース紹介でした☆

ステージスケジュール情報を発表！東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025 ステージスケジュール情報を発表！東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025 続きを見る

『トワイライト・ウォリアーズ』キャストが日本で奇跡の再会！東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025 来日セレブ 『トワイライト・ウォリアーズ』キャストが日本で奇跡の再会！東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025 来日セレブ 続きを見る

© & TM Lucasfilm Ltd.

© 2025 MARVEL

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定・先行販売グッズが目白押し！東京コミコン2025「マーベル／スター・ウォーズ」物販ブース appeared first on Dtimes.