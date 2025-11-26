ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが豊富なセガプライズ。

今回は2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ドラえもん」赤いほっぺ Lぬいぐるみ シックカラーVer.を紹介します☆

セガプライズ「ドラえもん」 赤いほっぺ Lぬいぐるみ シックカラーVer.

登場時期：2025年11月14日より順次

サイズ：全長約20×15×28cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、世代を超えて愛され続けている「ドラえもん」の、”赤いほっぺ”ぬいぐるみが登場。

冬が近づく季節にぴったりな、濃いめのシックカラーがポイントです。

ほんのり”赤いほっぺ”に、ウインクした表情がとってもキュート☆

ボリュームある大きさに仕上げられた、存在感あるぬいぐるみです。

片手を頬に添え、お座りするポーズにもほっこりと癒されます☆

冬らしい濃い色で表現された、”赤いほっぺ”の「ドラえもん」

セガプライズの「ドラえもん」 赤いほっぺ Lぬいぐるみ シックカラーVer.は、2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

