間違いなさすぎるので。ほんとに。

僕は電源タップが好きです。便利なもの、カッコいいもの、低ノイズなもの。みんな違ってみんな良い。

でも、無人島にひとつだけ持っていくだけ電源タップはどれと聞かれたら、やっぱりコレになっちゃいますね。

エレコム 電源タップ 10個口 2m マグネット 吊り下げ スリム 雷ガード ほこりシャッター ブラック ECT-2620BK 2,290円 Amazonで見る PR PR

Image: Amazon

エレコムの「ECT-2620シリーズ」です。うちに3個ありますコレ。

10個口の豊富な差込口、シンプルなデザイン、そしてマグネット！ デスクのスチール足にバチっと取り付けたり、テレビ裏に取り付けた収納棚の裏側にバチチっと取り付けたりしてます。マグネットがめっちゃ強力なんですよね〜。

Image: Amazon

「10口も多すぎるのでは？」と思うかもですが、コンセントエリアは余裕があるに越したことはありません。この子はほこりシャッター搭載で使ってない差込口も守ってくれますし。

Image: Amazon

ゲーム機のアダプターのようなスペースを取りがちなものもウェルカム。特にテレビ周辺はゲーム機やサウンドバーやらでアダプターが増えがちです。

ブラックフライデーで15％オフのうちに、2個くらい買っておくのをオススメしますよ。国民的電源タップとして、僕はずっと推し続けます。

Source: Amazon