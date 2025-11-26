この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

成功する人は一体何がすごいのか？10,000社以上の会社を見てきた経験から全てを話します。

市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「成功する人は一体何がすごいのか？10,000社以上の会社を見てきた経験から全てを話します。」というテーマで動画を公開。学歴に自信がない中小企業経営者や、これから事業を始める人に向け「本質さえ抑えれば、低学歴でも社長として成功できる」と力強く語った。



動画冒頭では「経営の成功に学歴は関係ない」と断言した上で、「学歴に関わらず、経営の本質を理解していないと全然うまくいかずに結局会社を潰しちゃう」と経営の本質理解の重要性を強調。「俺も社長として本質を抑えて経営していってるから、うまくいってるんだよね」と自身の体験を交えつつ、低学歴社長でも成功している理由を５つのポイントにまとめた。



まずは「自分の意思で決断して人生を決めている」という姿勢を最重視。「中卒で高校には行かないという決断は、他人と同じことをしない強さの現れ」だとし「自分で決断して動くことが経営者に一番求められる」と語った。続いて「明確な目標・ゴール設定」を掲げ「なんとなく経営者になって大成功しましたなんて人はいない。明確にそこを目指しているからたどり着く」とし、自身の夢「サッカーチームを作って世界一にする」も明かした。



また、経営者には「忍耐力・しぶとさ」が不可欠であると断言。「経営って全てが思い通りにいくことはない。諦めないで続けた人だけが、成功者になれる」とし、「常に改善と試行錯誤を繰り返して今の形にたどり着いた」と語っている。



さらに偏見なく人材を見る重要性についても「学歴は採用の基準にならない。本質は人間性と能力」と解説。「東大卒で全然仕事ができない人、逆に中卒でもめちゃくちゃ頼りになる人はいる。学歴ではなく結果を重視している」と自身の採用観も明かした。ただし「面接で違和感を覚えたら要注意」と失敗例にも触れ、「学歴不問だが、やる気や適性は見極める必要がある」と生々しい現場目線を披露している。



経営者に必須な最後のポイントは、「周りに流されず、自分の責任で決断し、行動できる」こと。「世間の常識にとらわれるな。多数派が正しいとは限らない」「自分の意思がない社長は結局成功できない」と熱弁。事業投資のための借金を例に挙げ、「借金＝悪じゃない。経営に必要なら積極的に使うべき。世間の常識よりも経営の本質を見抜け」と、ビジネス現場のリアルを説いた。



動画の締めくくりでは「学歴にコンプレックスを抱えている暇があったら本業に集中しろ。社長は低学歴でも成功できる」と全力でエール。「本当に学歴なんて一切関係ない。ビジネスで求められるのは、信頼できる仕事と価値の提供。それだけ」「一緒に“黒字経営”の道を歩みましょう！」と視聴者に呼びかけた。今後も最新経営ノウハウをYouTubeで発信予定とのこと。