福山雅治、キンプリ永瀬廉は「なんか、面白くなってきたね」

俳優の福山雅治（56歳）が、11月24日に放送された宣伝番組「『映画ラストマン』公開1ヶ月前記念！ドラマ『ラストマン』丸わかりSP」（TBS系）に出演。King & Prince・永瀬廉について「なんか、面白くなってきたね」と語った。



映画、そしてスペシャルドラマが予定されている「ラストマン」シリーズの宣伝を兼ねて、福山雅治、大泉洋、King & Prince・永瀬廉の3人が番組に出演。永瀬が少し空回りしつつ、進行を務めた。



福山は永瀬の様子に笑いながら「なんか、面白くなってきたね、また。無理して作ってる面白さじゃなくて」と言うと、永瀬は戸惑いながら「永瀬を掘り下げないでください。意外とちゃんと僕のことちゃんとわかっててくれてすごい嬉しくなりましたけれど」とコメント。大泉から「飲み屋でやってください！」とツッコミが入った。