¡¡HIP HOP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Creepy Nuts¤ÎMC¡¦R-»ØÄê¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¾Æ£ºÚÅ¦¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Î²Î»ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°Û¾ï¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËèÆü20»þº¢¤ÏÂçÂÎ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×Éô²°Ãå»Ñ¤Ç¤ï¤¬»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¹¾Æ£ºÚÅ¦
¡¡¹¾Æ£¤Ï¡Ö¤ï¤¬É×ÉØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÑ¤Ê¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¿·´´Àþ°ÜÆ°¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£°ÜÆ°¤ÎºÝ¤ÏR-»ØÄê¤¬´ðËÜÅª¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÈÌÀÊ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉáÃÊ¤Ï²÷Âú¤¹¤ëR-»ØÄê¤¬¡¢´è¤Ê¤Ë¤½¤ÎÄó°Æ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹¾Æ£¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢R-»ØÄê¤Ï¡Ö¶Ê¤Ç¡¢°¦¼Ö¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¤¬¡£2024Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡Ê¥Ö¥ê¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡Ö°¦¼ÖGreenGreen¡×¤È¤Î²Î»ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²Î»ì¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¦¤¿¤é¡£ÉáÄÌÉáÄÌ¤Ë¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤â¡¢¹¾Æ£¤Ï¡Ö²Î»ì¤Ë¤Î¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹¾Æ£¤Ï2022Ç¯12·î¤ËR-»ØÄê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯12·î31Æü¤Ë¤ÏÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢24Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò¡¦Ä¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
