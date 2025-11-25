Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、今年9月に発売開始した、最新型の11インチモデル「Galaxy Tab S11」など、Samsung（サムスン）のタブレットがお得に登場しています。

シリーズ史上最高に薄くて軽い。9月に発売したSamsungの「Galaxy Tab S11」が初めてセールで登場！

Samsung Galaxy Tab S11 256GB（Wi-Fi）｜Galaxy AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜防水防塵｜Sペン付き｜11インチ｜256GB(最大2TB拡張)｜バッテリー8,400mAh｜469g｜Android｜SM-X730NZAEXJP 117,997円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy Tab S11 512GB（Wi-Fi）｜Galaxy AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜防水防塵｜Sペン付き｜11インチ｜512GB(最大2TB拡張)｜バッテリー8,400mAh｜469g｜Android｜SM-X730NZAIXJP 134,453円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy Tab S11 128GB（Wi-Fi）｜Galaxy AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜防水防塵｜Sペン付き｜11インチ｜128GB(最大2TB拡張)｜バッテリー8,400mAh｜469g｜Android｜SM-X730NZAAXJP 109,673円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

【こちらもおすすめ】

14.6インチの持ち運び最強タブレットSamsungの「Tab S11 Ultra」が15％オフとお買い得！

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256GB（Wi-Fi）｜Galaxy AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜防水防塵｜Sペン付き｜14.6インチ｜256GB(最大2TB拡張)｜バッテリー11,600mAh｜692g｜Android｜SM-X930NZAAXJP 164,560円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 512GB（Wi-Fi）｜Galaxy AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜防水防塵｜Sペン付き｜14.6インチ｜512GB(最大2TB拡張)｜バッテリー11,600mAh｜692g｜Android｜SM-X930NZAEXJP 181,016円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

同梱のSペンを使えばイラストもメモもタブレットでサクサク。SamsungのS10シリーズもセール特価に！

Samsung Galaxy Tab S10 FE｜Galaxy AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜防水防塵｜Sペン付き｜10.9インチ｜128GB(最大2TB拡張)｜バッテリー8,000mAh｜497g｜Android｜SM-X520NZAAXJP 66,218円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy Tab S10 FE+｜Galaxy AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜防水防塵｜Sペン付き｜13.1インチ｜128GB(最大2TB拡張)｜バッテリー10,090mAh｜664g｜Android｜SM-X620NZAAXJP 86,118円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy Tab S10 Lite（Wi-Fi）｜Galaxy AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜Sペン付き｜10.9インチ｜128GB(最大2TB拡張)｜バッテリー8,000mAh｜524g｜Android｜SM-X400NZAAXJP 45,300円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Galaxy Tab S10+ 256GB｜Galaxy AI対応｜ムーンストーングレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2024年発売｜防水防塵｜Sペン付き｜12.4インチ｜大容量バッテリー 10,090mAh｜571ｇ｜Android｜有機ELディスプレイ｜SM-X820NZAAXJP 132,400円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

複数タスクの同時進行もOK。11インチの大画面が魅力的なSamsungの「Galaxy Tab A9+」が34％オフ

Galaxy Tab A9+(Wi-Fiモデル)｜グラファイト｜タブレット 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜2023年発売｜11インチ｜バッテリー 7,040 mAh｜軽量480g｜ストレージ64GB(最大1TB拡張)｜Android｜液晶ディスプレイ｜SM-X210NZAAXJP 23,682円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞SamsungのGalaxyシリーズのセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年11月25日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

