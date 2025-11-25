インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioで「スマホ大特価セール」を実施している。期間は2026年2月2日21時59分まで。

キャンペーン期間中、他社からの乗り換え（MNP転入）で、ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を対象端末と同時に申し込むと、対象端末をのりかえ価格で購入できる。

キャンペーン対象となるのは1契約者（mioID）あたり1台まで。同時に複数台を申し込むと、最も割引額が大きい端末のキャンペーンが適用される。

たとえば、「AQUOS sense10」（6GB/128GB）が6万1000円→4万4800円、「nubia Flip 5G」が7万9800円→1万9800円、「Xiaomi 15 Ultra」（16GB/1TB）が19万9800円→16万9800円で購入できる。

機種名 特別価格 OPPO A79 5G 一括：4,980円24回：209円 nubia Flip 5G 一括：19,800円24回：826円 Titan Slim 一括：24,800円24回：1,035円 Redmi Note 13 Pro+ 5G 一括：29,800円24回：1,243円 AQUOS sense10 [6GB/128GB] 一括：44,800円24回：1,867円 AQUOS sense10 [8GB/256GB] 一括：54,800円24回：2,284円 Xiaomi 14T Pro 一括：59,800円24回：2,493円 POCO F7 Pro [12GB/256GB] 一括：59,800円24回：2,493円 Xperia 10 VII 一括：64,980円24回：2,709円 Xiaomi 14T Pro [12GB/512GB] 一括：64,980円24回：2,709円 POCO F7 Pro [12GB/512GB] 一括：67,800円24回：2,827円 motorola razr 60 一括：94,800円24回：3,951円 Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB] 一括：154,800円24回：6,451円 AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット 一括：159,800円24回：6,660円 Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB] 一括：169,800円24回：7,076円