巨人・田中将大投手（37）が25日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み6000万円ダウンの年俸1億円でサインした。（金額は推定）

「リーグ優勝、日本一になりたい。個人の記録よりも一番の目標。そこにだれだけ自分が貢献できるか。常にベストを尽くしながらやれたらなと思います」

昨年オフに楽天から巨人に入団。「初めてジャイアンツで1年過ごして、慣れること、アジャストしなきゃいけないことがたくさんあった。そこを自分の中でやっていた」と振り返る。開幕ローテーション入りを果たすと、巨人初登板となった4月3日の中日戦（バンテリンドーム）に先発し、5回1失点で通算198勝目となる移籍後初勝利を挙げた。その後は2軍調整などもありながら、今季最終登板となった9月30日の中日戦（東京ドーム）で6回2失点と好投し、日米通算200勝を達成した。今季は10試合に登板し3勝4敗、防御率5・00だった。

契約更改交渉を終え「ありがたい言葉をかけていただいた。自分としてはうれしかった」とスッキリとした表情。坂本とともにチーム最年長となる来季を「最年長だからというものはない。自分のできること、伝えられることをその都度、やれることをやっている。常にチームのためにというのは変わらない」と見据えた37歳。「競争に勝っていかなければいかない。いい投球ができる下地をつくって行けたら」と闘志を燃やした。