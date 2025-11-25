11月25日（火）の「相席食堂」は、最近いろいろあった旅人が新たな決意を胸に相席旅に出る「リスタート相席」をお届けする。

©ABCテレビ

鹿児島県指宿市にやって来たのは、元KAT-TUNの中丸雄一。一昨年まで数々のテレビ番組に引っ張りだこだったが、昨年いろいろあって活動を休止。さらに、今年はKAT-TUNが解散し、現在はひとりで活動を再開している。

そんな中丸は指宿の海岸の砂浜に縦に埋まって登場。「すばらしい！」「覚悟が見えます！」と、最高のオープニングに千鳥は拍手で応える。

©ABCテレビ

街を散策しながら、現在の状況について明かす中丸。なんと、あの騒動を報じた「週刊文春」で連載を担当していると聞き、千鳥もびっくり！

地元の方に教えてもらった美味しいラーメン店を訪ねると、そこは「鹿児島ラーメン王決定戦」で２度も優勝した行列必至のラーメン店。コンテストで優勝したボリューム満点のとんこつラーメンを大将と相席して味わう。すると、中丸を全力応援モードの大将が、中丸の大ファンだというアルバイトを連れてきて…！？

©ABCテレビ

海岸沿いにあるカフェでは地元の農家さん一家と相席。さつまいもを栽培する畑に同行させてもらう。鹿児島はさつまいもの生産量が全国１位で、折しも収穫の時期。収穫を体験し、ふかした黄金色に輝くお芋を畑で味わうと、「地球を感じる」としみじみする中丸。今度はさつまいも畑に首まで埋まる！？

©ABCテレビ

知る人ぞ知るパワースポットの池田湖では、ボートで厄払いの洞窟へ向かい、厄払い。さらに、ＳＵＰでパワースポットへ！ 真剣に臨む中丸の姿に千鳥は…！

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。25日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。