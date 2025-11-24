³ÑÅÄÍµµ£¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÊ®½Ð¤·¤¿¡ÈÉé¤ÎÏ¢º¿¡É¡Ö¤³¤ì°Ê¾å²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¿Ø±Ä¤Î¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢³ÑÅÄ¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡F1¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤ÏÂè22Àï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP·è¾¡¤Ç12°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¤â²ù¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥È¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¯¡¢1¼þÌÜ¤Ë¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ºîÀï¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤â¼Â¤é¤º¡¢½ª»Ï¡¢²¼°Ì¤Ç¤Î¼þ²ó¤¬Â³¤¤¤¿¡£Q1ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½Áª¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÉÔ¼êºÝ¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢³ÑÅÄ¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤»õáÚ¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤¤¤ó¤À¡ª¡¡¹âÂ®¥ì¡¼¥¹¤Ç¸«¤»¤¿¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡ª ³ÑÅÄÍµµ£¤Î²÷Áö¥·¡¼¥ó
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤¬19ÈÖ¼ê¤ËÄÀ¤ó¤ÀÅÚÍËÆü¤ÎÍ½Áª½ªÎ»¸å¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µÄ´À°¥ß¥¹¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£½éÆü¤ÎFP¤Ç¤Ï¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÍËÆü¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ä¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¼Õºá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·è¾¡¤Ë¤ª¤±¤ë½øÈ×¤Ç¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ÎÀïÎ¬¤âÅöÁ³¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î³ÑÅÄ¤ÎÄãÌÂ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â³ÑÅÄ¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥Ó¥¢¤ÊÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Í½Áª2°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·ÆÈÁö¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Îº¹¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPLANET F1¡Ù¤Ë¤è¤ë¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤Ç¤ÎÁ´¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸Ä¿ÍºÎÅÀ¤Ç³ÑÅÄ¤Ï¡¢¡Ö3¡×¤ÈÄãÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ä¥Î¥À¤Ï¾å°Ì¤òÁÀ¤¦¤É¤³¤í¤«¡¢¼þ²óÃÙ¤ì¤Ë¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÍ½Áª¤â¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¡Ê¥ë¥¤¥¹¡¦¡Ë¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤è¤êÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤À¤±¡£¤½¤·¤Æ·è¾¡¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É²þÁ±¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥³¡¼¥¹¾å¤Ç¤Ï14°Ì¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¼º³Ê¤Ë¤è¤êµÏ¿¤Ï12°Ì¡Ë¡£¥Ä¥Î¥À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá»´¤Ê1Ç¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØTHE RACE¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤ÈãÉ¾¤¬ÊÂ¤Ö¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥Ä¥Î¥À¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Î»Ä¤ê½Ð¾ì¤¬¤¢¤È2Àï¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏF1¤½¤Î¤â¤Î¤«¤éÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¿¤â¾Ã²½ÉÔÎÉ¤È¤â¸À¤¨¤ë½µËö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸«²ò¤Ï¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢Íèµ¨µî½¢¤â¤µ¤é¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¡£»Ä¤µ¤ì¤¿2¥ì¡¼¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆËþÂ¤Î¹Ô¤¯Áö¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]