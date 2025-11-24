Âçºå¼ÆÅç¡¢¾¯Ç¯¹Å¼°5ÃÄÂÎ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡¡¡ÖMLB CUP¡×À©ÇÆ¡ÄÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤±äÄ¹ÀïÀ©¤¹
·è¾¡¤Ç¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¤È±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¡Ä°ìµó4ÅÀÃ¥¤Ã¤Æ·èÃå
¡¡¹Å¼°¾¯Ç¯Ìîµå5¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖMLB CUP 2025¡×¤Î½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤¬24Æü¡¢¼¢²ì¡¦¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÂçºå¼ÆÅç¡Ê¤¯¤Ë¤¸¤Þ¡Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬±äÄ¹7²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ë8-4¤Ç¾¡¤Á¡¢Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ëý¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÉð´ï¤ËÂçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Á°Æü23Æü¤ÎÍ½Áª¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç2Àï·×38ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÌÔÂÇ¤Ï¤³¤ÎÆü¤â·òºß¡£°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î4²ó¡¢âÃÌîÎç¡Ê6Ç¯¡Ë¤¬¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏµÜ¸¶è½°ÍÌé¡Ê6Ç¯¡Ë¤¬6²ó¤ò4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¤È¤Î·è¾¡¤Ï¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦ºÇ½ª6²ó¤ËµÜ¸¶¡¢ºä°æÎ°Úð¡Ê6Ç¯¡Ë¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Ìµ»àËþÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿7²ó¡¢ÃçÌîñ¥´õ¡Ê6Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµó4ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤ÎÎ¢¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¾®³Ø¹Å¼°ÌîµåÃÄÂÎ5¥ê¡¼¥°¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿Âçºå¼ÆÅç¤ÎâÃÌî¹ä´ÆÆÄ¤Ï´¶ÌµÎÌ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥Ê¥¤¥ó¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
»î¹ç·ë²Ì¡Ê24Æü¡Ë
¡»½à·è¾¡
Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡¡100 400¡¡5
°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡¡100 020¡¡3
¡ÊÂç¡ËµÜ¸¶-¿¹
¡Ê°ð¡ËÎëÌÚ¡¢¹ÅÄ-ÅÏî´¾®
ËÜÎÝÂÇ¡§âÃÌîÎç¡ÊÂç¡Ë
¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡¡015 000¡¡6
ËÌ´ØÅì¥ê¥È¥ë¡¡100 000¡¡1
¡Ê¾¡¡ËÆâÆ£-¿ÜÄ¹
¡ÊËÌ¡ËÂç¾Â¡¢¹ßÌðæÆ-ÈôÅÄ¡¢¹ßÌð¶³
¡»·è¾¡
Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡¡100 102 4¡¡8
¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡¡¡¡¡¡202 000 0¡¡4
¡ÊÂç¡ËÅì¡¢âÃÌîÎç-¿¹
¡Ê¾¡¡Ë¿åÂ¼-¿ÜÄ¹¡¢¿ù¸¶¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë