iPhone 17 Pro¡È¥ª¥ì¥ó¥¸¡É¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¥¼¥í¥Ï¥ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
iPhone 17 Pro ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤«¤¹ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢UNiCASE ¼è¤ê°·¤¤¤Î¡ÖZERO HALLIBURTON for iPhone 17 Pro¡×¡£
¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤Õ¤Á¤«¤é¹µ¤¨¤á¤Ë¤Î¤¾¤¯½ãÀµ¥ª¥ì¥ó¥¸¡£¤³¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¤ÎÁêÀ¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¹¤®¤º¡¢¡È¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ³è¤«¤¹¤Û¤¦¤¬±Ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ»î¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥¼¥í¥Ï¥ê¤é¤·¤¤·øÏ´¤ÊÇØÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢MagSafe¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ·³MILµ¬³Ê¤ÎÂÑ¾×·âÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ÇÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¼¥í¥Ï¥ê¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï½Å¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ø¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤Ï50¥°¥é¥à¡¢¼ê¸µ¤Ç·×ÎÌ¤·¤¿¤È¤³¤í53¥°¥é¥à¤Ç¤·¤¿¡Ë¡¢iPhone 17 Pro¤Î½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²Á³Ê¤Ï7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ï´ÊÃ±¤ËÇã¤¨¤ëÃÍÃÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¡È¥¼¥í¥Ï¥ê´¶¡É¤òËèÆü¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤È»×¤¦¤ÈËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Amazon¥»¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡Ê¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¤Ç¡¢iPhone 17 Pro¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯»Å¾å¤²¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£