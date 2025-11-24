三菱鉛筆は、「JETSTREAM 」（ジェットストリーム）シリーズより、5機能でマルチに使える「ジェットストリーム 多機能ペン 4&1」の新軸色を2025年12月1日（月）に発売します。実売価格は1100円（税込）。

「ジェットストリーム 多機能ペン 4&1」

記事のポイント 新しい軸色はポップな明るいカラーからフォーマルな色味まで幅広いカラーバリエーションが用意されています。プライベート用とビジネス用で使い分けるのもよいでしょう。

「ジェットストリーム 多機能ペン 4&1」は、黒、赤、青、緑の4色のボールペンに加え、シャープペンを1本に集約した利便性と、ビジネスシーンからカジュアルな日常まで、さまざまなシーンにフィットするデザインが特徴です。

従来は、フォーマルな印象の黒のグリップを中心に展開されていましたが、時代や働き方の変化とともに統一されたトーンを好まれることも増えてきており、ラバーグリップを軸色と合わせたラインナップを拡充。手帳や小物などの持ち物や服装に合わせてカラーグリップの軸を選んだり、黒グリップ搭載の軸ですっきりとした印象にしたり、シーンや好みに合わせて選択できます。

↑従来の黒グリップはフォーマルな印象。シーンや好みに応じて使い分けられます。

ボール径は軸色によって異なり、0.38mmがソフトピンク、アイボリー、0.5mmがオリーブグリーン、スレートグレー、ナイトブルー、コーラルオレンジ、クリームイエロー、ラベンダー、コバルトグリーン、アイボリー、0.7mmがスレートグレー、ナイトブルー、コバルトグリーンとなっています。

三菱鉛筆 「ジェットストリーム 多機能ペン 4&1」 発売日：2025年12月1日 実売価格：1100円（税込）

