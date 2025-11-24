世界にひとつの“自分専用応援マイク”！ペンタトニック「推し活マイク」

ペンタトニックが企画販売し、“名入れマイク”としても人気を集めてきた「マイマイク」が、「推し活マイク」として進化して新登場しました。

最大の魅力は、写真・イラスト・ロゴマークなどをマイク本体にフルカラーでプリントできるカスタムプリント機能。

推しの顔写真を入れるなど、世界にひとつの“自分専用応援マイク”を作ることができます。

ペンタトニック「推し活マイク」

参考価格：17,800〜23,000円(税込)

※UVプリント、レーザー加工 など別途加工代が必要

「推し活マイク」は、カラオケ店に持ち込んで電源スイッチをONにするだけで使える、高音質な本格派ワイヤレスマイクです。

面倒な設定は一切不要で、音質や衛生面が気になる方からも絶大な支持を受けています。

推しのアイドル、キャラクター、スポーツチームなど、あらゆるシーンでファンの声を可視化する新しい応援アイテムとして人気が高まっています。

写真やイラストをフルカラープリント

今回新たに追加されたカスタムプリント機能により、写真・イラスト・ロゴマークなどをマイク本体にフルカラー（UVプリント）でプリント可能になりました。

推しの顔写真を入れたり、チームカラーでデザインしたりと、こだわりのマイクが作れます。

また、特殊なレーザー加工でおしゃれに、スタイリッシュに世界観を表現することも可能です。

専用ケースやスタンドもカスタマイズ

マイク本体だけでなく、専用ケースにもプリントが可能です。

持ち運びの際も、自分だけのデザインを楽しめます。

部屋に飾るための専用スタンドも用意されています。

スタンドにもデザインが可能で、使わない時もディスプレイとして楽しむことができます。

豊富なカラーバリエーション

ベースとなるマイクは、豊富なカラーバリエーションから選択可能です。

GTM150ワイヤレスマイク

カラー：シルバー、ゴールド、ブラック、レッド、ブルー、パールホワイト、ピンクパープル、ミントグリーン、ラベンダーパープル、ネイビーブルー

GTM300ワイヤレスマイク

カラー：シャンパンゴールド、シャンパンロゼ、ライトシルバー、メタルブラック

「推しのマイクで推しの歌を歌う」体験をはじめ、推し活文化とスポーツ応援文化をつなぐ新時代のファングッズとして注目を集めています☆

ペンタトニック「推し活マイク」の紹介でした。

