谷川萌々子が圧巻の2ゴール1アシスト！ 公式戦連発でなでしこ合流へ
バイエルンに所属するなでしこジャパン（日本女子代表）MF谷川萌々子が、20日に行われた女子チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦に続き、公式戦2試合連続ゴールを記録した。
谷川は23日の女子ブンデスリーガ第11節ホッフェンハイム戦で先発出場。バイエルンはPKで1点を追いかける展開となったが、30分に谷川がダブルタッチから相手の股の間を通す鮮やかなスルーパスでジョージョア・スタンウェイの同点ゴールを演出した。
ハーフタイム直前に数的有利を得たバイエルンは49分に逆転成功。そして55分、ペナルティエリア内でパスを受けた谷川が相手の寄せをものともせずに右足を振り抜き、チームに3点目をもたらした。
さらに74分、スルーパスに抜け出した谷川が“ドッペルパック”（1試合2得点）を達成。80分には谷川が放ったシュートのこぼれ球を詰める形でバイエルンの5点目が生まれ、バイエルンは5−1の大勝で公式戦10連勝を達成した。
圧巻のパフォーマンスで2ゴール1アシストを記録した谷川は、好調を維持してなでしこジャパンに合流へ。29日にMS＆ADカップでカナダ女子代表と『長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）』で対戦する。
