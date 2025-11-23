¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂº¤µ¤È¶ìÇº¡¡¡È¸¼°ì¡ÉµÚÀî¸÷Çî¤Ë¾×·âÅ¸³«¤â
¡¡¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè7ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¡¢Î¾»×¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¸¼°ì¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¤Èº÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¤Ï¡¢¸ñÅÐ¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡×¤Î³èÍÑ¤òÁáÂ®¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù²ÏÌî±ÑÍµP¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¥²¥¤¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡¶èÌò½ê¤ËÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢º÷¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¸¼°ì¡£°ìÊý¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤Ïº÷¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¹¤ë¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¸òºÝ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼«¿È¤Î¾Íè¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤À¡£¤Û¤¿¤ë¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢É½¾ð¤â¿ÀÌ¯¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º÷¤È¸¼°ì¤¬¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤È¤Ê¤ë²È¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¸¼°ì¤ÎÊì¿Æ¡¦ÀéÂå»Ò¡ÊÍ³µª¤µ¤ª¤ê¡Ë¤¬ËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀéÂå»Ò¤Ï2¿Í¤ÎÃç¤Ë¹ÎÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤¬¹¥¤¤ÊBLÌ¡²è¡Ø¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤Þ¤Ç¤¢¤È3Êâ¡Ù¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¡£Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÀ¤«¤¹ÀéÂå»Ò¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¡¢º÷¤â¤Û¤¿¤ë¤â¸ÍÏÇ¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º÷¤¬¡ÖÌ¡²è¤È¸½¼Â¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸¼°ì¤Èº÷¤Ï¤Û¤¿¤ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¸ñÅÐ¤Î²È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÌðÁÒ¡Êkemio¡Ë¤È¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÇÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿À¸³è¥ëー¥ë¤ÎÇ§¼±°ã¤¤¤ÇÂç¥²¥ó¥«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²È¤òÇã¤Ã¤Æ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ÇëÚ¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸±°¤Ê¥àー¥É¤Î²ñÏÃ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¸¼°ì¤ÏÉÔ°Â¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸¼°ì¤È²È¤òÇã¤¦¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Êº÷¡£2¿Í¤ÎÀ³Ê¤Î°ã¤¤¤¬¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÏ¢¤Î¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤Î¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤ä²áÄø¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉ¬¸«¤À¡£
¡¡º÷¤È¸¼°ì¤¬Ãå¡¹¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹Ì´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Û¤¿¤ë¤ÏÌ¤¤À¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¼«¿È¤Î¡È¹¥¤¡É¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÂå»Ò¤Î±£¤½¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡È¹¥¤¡É¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÀéÂå»Ò¤¬BLÌ¡²è¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¸¼°ì¤¬¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£Ç¯Îð¤âÀÊÌ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤òË¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÀéÂå»Ò¤¬BLÌ¡²è²È¤Î±©ÌÓ¤Õ¤È¤ó¡Ê°òÀ¸Íª¡Ë¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥·ー¥ó¤ò´Ñ¤Æ¡¢ËÜºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²ÏÌî±ÑÍµ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬Ã´Åö¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©ー¥¼¤Î±ïÂ¦¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¡¢»ÔÌî°æÀã¡ÊµÜËÜ¿®»Ò¡Ë¤¬¥³¥á¥ÀÍ¥¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤È¤¤Î´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ëÀéÂå»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë·Ò¤¬¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÂº¤µ¤¬¡¢Î¾ºî¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂº¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¶ìÇº¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º÷¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ï¡¢º÷¤È¥è¥ê¤òÌá¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¿´¤¬¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¸¼°ì¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ç¤Ã¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉÔÆ°»º²°¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡×¤Î²È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£½¦¤Ã¤¿¤¦¤µ¤®¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¿Î¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤â¡¢¼Ò²ñ¤ËçÓ¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ´À¥¡Ê½ÂÃ«Æäºé¡Ë¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¿Í¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸¼°ì¤Èº÷¤âÌÏº÷¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤Î¼êÂ³¤¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡Ö²È¤ò¤«¤¹¤¬¤¤¤Ë¤È¤«¡¢ÀµÄ¾¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¶±¤¨¤ë¸¼°ì¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤â±³¤Ç¤â¡¢¿´¤«¤é¿®¤¸¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº÷¤¬ÎÏ¶¯¤¯¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¶èÌò½ê¤Ç¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¸¼°ì¤Èº÷¤¬¡¢°ú¤Â³¤¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤Û¤¿¤ë¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤¿¤ë¤«¤é¤â¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥®¥¿ー¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ëÈà½÷¤Ë¸¼°ì¤Ï´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÃÆ¤Êý¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤¿¤ë¤Ï¡ÈÃÆ¤¤¿¤¤¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥®¥¿ー¤ò¡Èºî¤ê¤¿¤¤¡É¤Î¤À¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£¸¼°ì¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¤Û¤¿¤ë¤¬¡¢¥®¥¿ー¤½¤Î¤â¤Î¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Î¤È¤â¤¨¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤ËÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¤«¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤È¤«¡¢¹¬¤»¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ê¤¯¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤ß¤ë¤ó¤À¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ä¤¹¤Û¤¿¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡¢¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡£²¿¤è¤ê¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¸¼°ì¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½²êÀ¸¤¨¤¿¡Ö¹¥¤¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡×¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¸¼°ì¤ÏÆÍÁ³¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¥È¥«ー¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸¼°ì¤¬Éô²°¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿µµ¤Î°ä¼ºÊªÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿·Ù»¡´±¤Î¾¾¡ÊÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ë¤Ëµ¶Ì¾¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµµ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¤´¶¤¸¤ÎÀ¸³è¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤È¤Û¤¿¤ë¤Î¾Íè¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥¥É¥¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ëµ¯¤³¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³¤¤¬¡¢Áá¤¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
