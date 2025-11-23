TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜よる9時）に、俳優・中川大志が第8話（11月30日放送）から登場することが決まった。

中川が演じるのは、沢村一樹扮する椎名善弘の長男・椎名展之（しいなのぶゆき）。起業を経て馬主資格を取得し、「若手馬主の会」を結成。親世代の伝統に挑む新世代の旗手として、耕一（目黒蓮）の前に立ちはだかる。

『ザ・ロイヤルファミリー』に出演する中川大志 ©TBSスパークル／TBS

中川は参加にあたり、「熱を帯びながら推進力を増していく本作品のイチファンです」と語り、「憧れの妻夫木さん、同世代の目黒さんとご一緒できること、塚原監督の現場に立てることなど、楽しみをいただきました」と喜びをコメントした。

若手馬主の台頭が物語を大きく揺さぶる第８話。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は11月30日（日）よる9時放送。

●中川大志コメント

熱を帯びながら、回を重ねるごとに推進力を増していく本作品のイチファンでもあります。クライマックスに向かって、益々ヒートアップしていく『ザ・ロイヤルファミリー』の世界に飛び込ませていただくのは、僕にとってとても刺激的なチャレンジです。憧れの妻夫木聡さんと初めてご一緒出来る事、同世代の目黒蓮さんとライバル役を演じられる事、数年ぶりに塚原監督の現場に立てる事など、挙げだしたらキリがないくらいの楽しみをいただきました。作品にとっては最終コーナーに差し掛かる辺りでしょうか。ラストスパートの一端を担えますように。頑張ります！