¡ã¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÎø°¦¡ä¤Þ¤ÀÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ1¤«·î¤Ê¤Î¤Ë¡£Èà»á¤ÎÂ¸ºß¤òÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¼è¤ë4ºÐ¤ÎÌ¼¤¬ÉÝ¤¤

»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î¸ÀÆ°¤äÉ½¾ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ö4ºÐ¤ÎÌ¼¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç4ºÐ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤¤¿Èà»á¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Þ¤ÀÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¤Þ¤ÀÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤Æ1¥õ·î¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤Ë¤ÏÈà»á¤ÎÂ¸ºß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÌ¼¤¬»ä¤ËÈà»á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È´ª¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Æ¡¢µ¢¤ê¤ËÌ¼¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤±¤É¡¢¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡×¡¢²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð ¡Ö¥Þ¥Þ¡¢Èà»á¤È¥Ç¡¼¥È¡©¡×¤È¸À¤¦¤·¡Ä¡Ä¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤¬Èà»á¤È½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤âÇ»¤¯¤Æ¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤è¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤´µ¡·ù¤À¤è¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âµ¿¤¦¤·¡¢¡Ö±³¤À¡£±³¤Ï¥À¥á¡×¤È¡£¤Þ¤ÀÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ãæ¤Ç¤¹¤è¡©¡¡4ºÐ¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ï¤«¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÄ¾¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¡©¡Ù
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÎø°¦¡£¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«
¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ÎðÉÔÁê±þ¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£ÆÇ¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È»×Î¸¿¼¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¦¤·¡Ù
¡Ø4ºÐ¤Î»Ò¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤¯¤é¤¤¡ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£»ä¤â»ÒÏ¢¤ìºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥·¥ó¥Þ¥Þ¤ÎÎø°¦¤Ï¥À¥á¤È¤«¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áê¼ê¤È·ëº§¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆ±À³¡Ë¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡ÖÈà»á¤Ç¤¤¿¤è¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤â¾®¸È¤¬Èà»á¤È¤Ã¤«¤¨¤Ò¤Ã¤«¤¨¤Ç¡¢ÌÅ¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¾ï¼±¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡Ù
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÏÆÈ¿È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Îø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¡Åª¤Ë¤â²¿¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾¿Í¤¬Òë¤á¤ë¤Ù¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·À¤´Ö°ìÈÌÅª¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Î·ï¤Ç¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÎø°¦¤ò¤·¤ÆÌ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤¬¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÏÈà»á¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Èá¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆÈà»á¤ÎÂ¸ºß¤òÌ¼¤µ¤ó¤ËÃÎ¤é¤ì¤Á¤ã¥¤¥ä¤Ê¤Î¡©¡¡Ì¼¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¤è¡¢¤Ê¤ó¤Ç±³¤ò¤Ä¤¯¤Î¡©¡¡¤³¤ì¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ì¼¤µ¤ó¤â±³¤Ä¤¤Ë°é¤Ä¤è¤Í¡£¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉáÄÌ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù
¡ØÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤â¤¦µ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤·¡¢¡Ö±³¤Ï¥À¥á¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£±£¤·»ö¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Èá¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡ÖÈà»á¡×¤È¤«¡Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡¢¤â¤¦¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤âÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï²ñ¤ï¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤±¤É¡¢Â¸ºß¤òÅÁ¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¤Ê¤ó¤Ç±£¤¹¤Î¡©¡¡¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤Ç¤âÌ¼¤µ¤ó¤ÈÈà»á¤È¤Ï²ñ¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ²Ã³²¤â²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢Èà»á¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤è¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÉú¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö±³¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ê¤Î¤ËÈà»á¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ì¼¤µ¤ó¤âÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£Ì¼¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢±£¤·»ö¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ±³¤ò¤Ä¤Â³¤±¤ë¤È¡¢Ì¼¤µ¤ó¤â±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£Ì¼¤µ¤ó¤ËÈà»á¤ò²ñ¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤ÏÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¿¤è¤ê¤âÌ¼¤µ¤óÍ¥Àè¡ªÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà»á¤«¤É¤¦¤«¸«¶Ë¤á¤Æ
¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À4ºÐ¤À¤·¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤º¤ËÈà»á¤è¤êÍ¥Àè¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¡Ù
¡ØÌ¼¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤¬¤é¤»¤¿¤é¥À¥á¤À¤è¡Ù
¡ØÈà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥á¥¤¥¯¤¬Çö¤¯¤ÆÉÔµ¡·ù¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ù
¡ØÁê¼ê¤Ï¡Ö»Ò»ý¤Á¤À¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀ°¤¨¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£»ä¤ÎÃ¶Æá¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¥ª¥«¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¨¤¨¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ò¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ëÈà¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡Ù
Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÍÍ»Ò¤¬°ã¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡ÖÈà»á¤È½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÖÈà»á¤È½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¤´µ¡·ù¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤òÈà»á¤Ë¼è¤é¤ì¤½¤¦¤ÇÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¡¢±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Èà»á¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà»á¤è¤ê¤âÌ¼¤µ¤ó¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¥á¥¤¥¯¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¡×¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤À1¤«·î¤ÎÈà»á¤Î¤¿¤á¤ËÌ¼¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤µ¤ó¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÉÕ¤¹ç¤¦Áê¼êÁª¤Ó¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Ì¼¤µ¤ó¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
