ÃíÌÜ¤Î¡ÈÍÏÀÜ¥®¥ã¥ë¡ÉÏÓ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤¿ÏÂÄ¦¤ê¤ÎÍýÍ³¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡Ö¤¹¤´¤¤»Å»ö¡Ä¡×
¡ÈÍÏÀÜ¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤ÆSNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÏÓ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤¿¡ÈÏÂÄ¦¤ê¡É¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹äÎÏºÌ²ê¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤»Å»ö¡Ä¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡£¡ÈÍÏÀÜ¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥®¥ã¥ëÁ´³«¤ÎÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î²¼¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¥Í¥¤¥ë¤â´°Á´¥ª¥Õ¡¢¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»Å»ö¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡Ê¥á¥¤¥¯¤ò¡Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÉ¼ê¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í°Õ¼±¤ò¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÓ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤¿¡ÈÏÂÄ¦¤ê¡É¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö»Å»ö¤ÇÏÓ¤Î½ý¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÏÀÜ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë²Ð¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤òÎ¥¤¹¤È¥â¥Î¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÏÓ¤¬¾Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ý¤¬±£¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¤Ë¡¢¹äÎÏ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤»Å»ö¡Ä¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÆ»¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤Ê²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö·ò¤ä¤«¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¿Æ¹§¹Ô¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï´¶Æ°¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡£¡ÈÍÏÀÜ¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥®¥ã¥ëÁ´³«¤ÎÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î²¼¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¥Í¥¤¥ë¤â´°Á´¥ª¥Õ¡¢¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»Å»ö¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡Ê¥á¥¤¥¯¤ò¡Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÉ¼ê¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í°Õ¼±¤ò¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÆ»¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤Ê²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö·ò¤ä¤«¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¿Æ¹§¹Ô¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï´¶Æ°¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£