¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤ÎÄäÅÅÂÐºö¤ä¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£
¡Ö¹â²Á¤ÊÇã¤¤Êª¤À¤«¤é¤³¤½¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ðº£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1¥«·î¤¢¤Þ¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤â¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤âº£Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤³¤½¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤É¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡ÖAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤äÂçÍÆÎÌ¥â¥Ç¥ë¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥â¥Ð¥¤¥ëÅÅ¸»³Æ¼ï¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤±ÂçÉý³ä°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ »È¤¤¤ä¤¹¤µ¤äµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ØÆþ¸å¤âÄ¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Anker¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÌ¥ÎÏ¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Anker Japan ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¥»¡¼¥ë²ñ¾ì¤Ç¤â²áµîºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¡£¤³¤Á¤é¤âÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·ºî¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡ª »È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
º£²ó³ä°úÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤È¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤Î2¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Áª¤Ö¤¦¤¨¤Ç¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëËÜÂÎ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ2,048WhAC½ÐÎÏ¡ÊÄê³Ê¡¿½Ö´ÖºÇÂç¡Ë2,000W¡Ê50¡¿60Hz¡Ë¡¿3,300W100¡óËþ½¼ÅÅ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÃ»»þ´ÖÌó99Ê¬¡ÊAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¥µ¥¤¥ºÉýÌó45.9¡ß±ü¹Ô25.0¡ß¹â¤µ25.7cm½Å¤µÌó18.9kg²Á³Ê199,900±ß¡ÊÄê²ÁÀÇ¹þ¡Ë
¢¨20¡ëC¤Î¥Æ¥¹¥È´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ëAnkerÄ´¤Ù¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÄ¶µÞÂ®½¼ÅÅ¥â¡¼¥ÉÀßÄê»þ¡£ÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÌó60Ê¬¤Ç¤¹¡£³°µ¤²¹¤ä»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê½¼ÅÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ÖAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤¡¢²°Æâ³°¤É¤Á¤é¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤ÎÈ÷¤¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ2,048WhAC½ÐÎÏ¡ÊÄê³Ê¡¿½Ö´ÖºÇÂç¡Ë2,000W¡Ê50¡¿60Hz¡Ë¡¿3,300W100¡óËþ½¼ÅÅ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÃ»»þ´ÖÌó99Ê¬¡ÊAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¥µ¥¤¥ºÉýÌó45.9¡ß±ü¹Ô25.0¡ß¹â¤µ25.7cm½Å¤µÌó18.9kg²Á³Ê199,900±ß¡ÊÄê²ÁÀÇ¹þ¡Ë
°ìÊý¡¢¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤Ï¤µ¤é¤ËÂçÍÆÎÌ¡õ¹â½ÐÎÏ¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£
ÄäÅÅ¤Ê¤É¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤È¤¡×¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¤¤¿¤¤Êý¤Ç¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢³°¤Ç¤â¡£¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ÉËüÇ½¥â¥Ç¥ë
²È¤Ç¤â³°¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤Ç¤¹¡£
¡È½é¤á¤Æ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡É¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤³¤Á¤é¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É99¡ó°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤òÆ°¤«¤»¤ë¥Ñ¥ï¡¼¡Ê¢¨1¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡Ê¢¨2¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 °ìÈÌ²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëAC100VÂÐ±þ¤Î²ÈÅÅ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡ÊAnkerÄ´¤Ù¡Ë
¢¨2 ÍÆÎÌ1,000WhÂÓ¤«¤ÄACÄê³Ê½ÐÎÏ1,500W°Ê¾å¤Î¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤ò½ü¤¯ÂÎÀÑ·×»»¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀAnkerÄ´¤Ù¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅµ»½ÑHyperFlash™️¤Ë¤è¤ê100¡óËþ½¼ÅÅ¤Þ¤ÇÌó54Ê¬¤ÈÀ¤³¦ºÇÂ®¡Ê¢¨3¡Ë¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1,024Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢iPhone 16¡Ê14Wh¡Ë¤Ê¤éÌó60²ó¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¡Ê50Wh¡Ë¤Ê¤éÌó16²ó¡¢¾®·¿ÎäÂ¢¸Ë¡Ê40Wh¡Ë¤ÏÌó16»þ´Ö¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê1,000Wh¡Ë¤ÏÌó0.9»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 20¡î¤Î¥Æ¥¹¥È´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ëAnkerÄ´¤Ù¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÄ¶µÞÂ®½¼ÅÅ¥â¡¼¥ÉÀßÄê»þ¡£ÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÌó60Ê¬¤Ç¤¹¡£³°µ¤²¹¤ä»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê½¼ÅÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
²°Æâ¤Ç¤ÏÅÅ¸»¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÀÜÂ³¤ò¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤Ç¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤¿¤ê¡£
²°³°¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â°µÀö¾ôµ¡¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤òÀö¼Ö¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÉý¹¤¤»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ÉÂçÍÆÎÌ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÉºÒÍÑ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤â»Ù¤¨¤ëÂçÍÆÎÌ¥â¥Ç¥ë
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï±äÄ¹¥³¡¼¥É¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²ÈÅÅ¤ò»È¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÈÅÅÎÏ¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÍÆÎÌ¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢2,048Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¹ç·×ºÇÂç2,000W½ÐÎÏ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¡£
¼«Æ°Ä´Íý´ï¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢¾ÈÌÀ¤Ê¤ÉÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÈÅÅ¤ò¡¢¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦É¬Í×¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄäÅÅ»þ¤Ë3¡Á5¿Í¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢Ìó2¡Á3Æü´Ö¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤éÌó132ÆüÊ¬¡Ê1Æü1²ó½¼ÅÅ¡Ë¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ÏÌó5ÆüÊ¬¡ÊÆüÃæ8»þ´ÖÍøÍÑ¡Ë¡¢ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤ÏÌó4ÆüÊ¬¡ÊÌë8»þ´ÖÍøÍÑ¡Ë¡¢¾®·¿¿æÈÓ´ï¤ÏÌó3ÆüÊ¬¡Ê1Æü3»þ´ÖÍøÍÑ¡Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÏÌó4ÆüÊ¬¡Ê1Æü0.5»þ´ÖÍøÍÑ¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ó¤ÊÂçÍÆÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦ºÇ¾®¡Ê¢¨2¡Ë¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¤³¤Á¤é¤â99¡ó°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤ËÂÐ±þ¡Ê¢¨3¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â¤Î²ÈÅÅ¤òÊ£¿ôÂæÆ±»þ¤ËÆ°¤«¤»¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³è¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤ê¿´¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤¬¡ÈËüÇ½¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤Ï¡ÈËüÁ´¡É¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡ª
¢¨1 3¿Í²ÈÂ²¤ÇÈïºÒ»þ¤ËºÇÄã¸Â¤Î²ÈÅÅ¤Î¤ß¤Ç1ÆüÌó700WhÁ°¸å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÌÜ°Â
¢¨2 ÍÆÎÌ2000WhÂÓ¤Î¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤ò½ü¤¯ÂÎÀÑ·×»»¤Ë´ð¤Å¤¯ (2025Ç¯9·î»þÅÀ AnkerÄ´¤Ù)
¢¨3 °ìÈÌ²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëAV100VÂÐ±þ¤Î²ÈÅÅ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡ÊAnkerÄ´¤Ù¡Ë
¤Þ¤¿¡¢AC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤«¤é¤â½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£
À¤³¦ºÇ·ÚÎÌ¡Ê¢¨4¡Ë¤Î¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡ÖAnker Solix PS100 Dual Portable Solar Panel¡×¤ä¡ÖAnker Solix PS200 Dual Portable Solar Panel¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¿´¶¯¤µ¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨4 Î¾ÌÌÈ¯ÅÅ¤Î100WÂÓ¡¢200WÂÓ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ê2025Ç¯8·îAnkerÄ´¤Ù¡Ë
°Â¿´¡¦¿®Íê¤ÎAnker¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤â½¼¼Â
¿ô¤¢¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢Anker¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖËü¤¬°ì¸Î¾ã¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Anker¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñÆâ¤Î¼«¼Ò¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢ÅÅÏÃ¤Ê¤É¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¤Íý¥»¥ó¥¿¡¼¤â¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ì²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Çã¤¤ÂØ¤¨¤ëºÝ¤â¡¢Anker¤¬²ó¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
Anker¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ï10Ç¯»È¤¨¤ëÄ¹¼÷Ì¿¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÄÌ¾ï¤Ï18¥«·îÊÝ¾Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢Anker Japan ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç5Ç¯¤ÎÊÝ¾Ú¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨1 Å¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑÊýË¡µÚ¤Ó´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢1Æü1²ó¤Î»ÈÍÑ¤ÇÌó10Ç¯´Ö»È¤¨¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÀ½ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤Èµ»½Ñ³×¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´À¡¦¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¶¨²ñ¡×¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÃæ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤¬¹ØÆþ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡ª
º£Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤¬40¡ó¥ª¥Õ¡¢¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤¬50¡ó¥ª¥Õ¤È¤«¤Ê¤ê¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³µÍ×Íó¤Î¥»¡¼¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡È¤¤¤Ä¤«¡É¤ÎÆ³Æþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤¬¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£º£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ð¤Ã¤Á¤êÈ÷¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Photo: Kosumo Hashimoto¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¡¢2¡¦3¡¦4¡¦12ËçÌÜ¡Ë , Hisanori Kogure¡Ê7ËçÌÜ¡Ë