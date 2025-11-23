Image:buffalo.jp

Buffalo¡Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿SSD¡ÖUSB 3.2¡ÊGen2¡Ë Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N¡×¤Ï¡¢¤â¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¤³¤Á¤é¡¢¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡Ä¡ÈÉÔËþ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤SSD¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª

USB-C¡õAÎ¾ÊýÅëºÜ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¶¦Í­¤¬¥é¥¯¥é¥¯

Image:Amazon.co.jp

¡ÖUSB 3.2¡ÊGen2¡Ë Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N¡×¤¬²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢USB-C¤ÈUSB-A¤ÎÎ¾Êý¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡ª ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ê¤·¤Ç»È¤¨¡¢¥Ç¡¼¥¿¶¦Í­¤â¤³¤ì1ËÜ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÆâ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¼ê·Ú¤ËÊÝÂ¸¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤äÍÆÎÌÉÔÂ­¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óiPhone¡¢Android¡¢Mac¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤µ¡´ï¤Ç»È¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£

ÆÉ¹þÂ®ÅÙ1,050MB/s°Ê¾å¤Î¹âÂ®Å¾Á÷¡ª

Image:Amazon.co.jp

Â³¤¤¤Æ¤ÏÅ¾Á÷Â®ÅÙ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡ª USB 3.2¡ÊGen2¡ËÂÐ±þ¤Ç¡¢ÆÉ¹þÂ®ÅÙ1,050MB/s°Ê¾å¤Î¹âÂ®Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÍÆÎÌ¤ÎÂç¤­¤Ê¹â²è¼Á¼Ì¿¿¤ä4KÆ°²è¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç²÷Å¬¤ËÅ¾Á÷¤Ç¤­¤Æ¡¢ÊÔ½¸ºî¶È¤Î¸úÎ¨¤ò¥°¥ó¤È¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

¥±¡¼¥¹¤òÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÁÞ¤»¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼

Image:Amazon.co.jp

Â¾¤Ë¤âÆÈ¼«Àß·×¤Î¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÁÞ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡¢¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÊÅÀ¤Ð¤«¤ê¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼åÅÀ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤SSD¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡ÖUSB 3.2¡ÊGen2¡Ë Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N¡×¤ÇÊÝÂ¸¡¦Å¾Á÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

Source:Amazon.co.jp