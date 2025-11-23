¡È6Â®MT¡ÉÀìÍÑ¡ª ¥Û¥ó¥À¿·¡Ö·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×È¯É½¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤¬³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¡×¤ÎÀ¼¡ª ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¡È660cc¡É¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¿·N-ONE RS¡×È¯Çä¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÖN-ONE¡Ê¥¨¥Ì¥ï¥ó¡Ë¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤ÊÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Ê²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤N-ONE¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¡ÖRS¡×¤Î²þÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Ê¤É¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¿·¡Ö·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê48Ëç¡Ë
¡¡N-ONE¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Î¸¶ÅÀ¡ÖN360¡×¤ÎÅ¯³Ø¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÄÉµá¤·¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ï°ÂÁ´ÀÇ½¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ëRS¥°¥ì¡¼¥É¤Î¸ÄÀ¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÓÏ¹¥¤Ë±þ¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¥â¥Ç¥ëÁ´ÂÎ¤Îºþ¿·¤È¤·¤Æ¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤ËÁ°Êý¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤È7¥¤¥ó¥ÁTFT±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãó¼Ö»þ¤Î°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤¬»ë³ÐÅª¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤«¤é¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î²þÎÉ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤··Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëRS¥°¥ì¡¼¥É¤¬¡¢6Â®MTÀìÍÑ¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢RS¤¬»ý¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¸ÄÀ¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤È¤·¤Æ¤è¤êÌÀ³Î¤ËºÝÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤ÈÅ¬ÅÙ¤ÊÄÌµ¤À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ÈRS¥í¥´¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ë³ÐÅª¤ÊËþÂÅÙ¤â¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢15¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ë³ÐÅª¤Ê·Ú²÷¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢RSÀìÍÑÉ½¼¨¤Î¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥·¥Õ¥È¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¡¢G¥á¡¼¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë°Ê¾å¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Áö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢CVT¤ÎºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖPremium Tourer¡×¤âÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç·¿¤Î¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ë¥ê¥Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥à¥¹¥à¡¼¥¹ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾å¼Á¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¸ÜµÒÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖCRAFT STYLE¡×¤ò¡ÖOriginal¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¿·ÀßÄê¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢ËÌ²¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Û¥¤¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¦¥Ã¥ÉÄ´¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤N-ONE¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢Original¥°¥ì¡¼¥É¤¬176Ëü7700±ß¤«¤é¡¢RS¥°¥ì¡¼¥É¤¬227Ëü8100±ß¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼ÖCRAFT STYLE¤¬188Ëü1000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎN-ONE¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤À¤È¡¢200Ëü¤½¤³¤½¤³¤Ç¾è¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¼Ö¤Ï°Å°Ç¤Ë¸÷¤¬º¹¤·¤¿»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢RS¤Î6Â®MTÀìÍÑ²½¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÇ®Îõ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ñ¥ï¡¼»ê¾å¼çµÁÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤è¤êÀ©¸æ½ÐÍè¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¯¥ë¥ÞËÜÍè¤ÎÌû¤·¤µ¤òÍý²ò¤¹¤ëÁØ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¦¤Á¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤ã¡ª MT¼Ö¤Ï¤½¤Î¤¦¤ÁÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¤«¤â¤À¤·¡×¤È¤¤¤¦ÀÚÇ÷¤·¤¿°Õ¸«¤â¡¢MT¥â¥Ç¥ë¤¬»ý¤Ä´õ¾¯¤Ê²ÁÃÍ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤«¤é¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤ÏÂ¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆN-ONE¤ÎÉáÊ×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤³¤È¤ËÁá¤¯¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£