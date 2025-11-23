¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè13Àá ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í vs ¥¤ー¥°¥ë¥¹ »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè13Àá ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤È¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü05:00¤Ë¥¨¥ë¥Õ¥§¡¦¥¢¥·¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤Ï¥¤¥º¡¦¥Û¥ë¥ó¥«¥ó¥×¡ÊFW¡Ë¡¢¥ë¥«¡¦¥¯¥ì¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥ï¥ê¥É¡¦¥¦¥ë¥É¥·¥Õ¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ï¥ß¥é¥ó¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ì¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥±¥ó¥¾¡¦¥Ï¥¦¥È¥Þ¥¤¥ó¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
10Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤Î¥ë¥«¡¦¥¯¥ì¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ç¥¤¥â¥ó¡¦¥ß¥é¥Ë¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢34Ê¬¥¤ー¥°¥ë¥¹¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ì¥¤¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë38Ê¬¥¤ー¥°¥ë¥¹¤¬µÕÅ¾¡£¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Ç¥¤¥ë¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ß¥é¥ó¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-2¤È¥¤ー¥°¥ë¥¹¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥ê¥³¥Í¥ë¡¦¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Æ¥£¥Ü¡¦¥Ðー¥Æ¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
51Ê¬¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤Î¥ï¥ê¥É¡¦¥¦¥ë¥É¥·¥Õ¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ç¥¤¥â¥ó¡¦¥ß¥é¥Ë¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ2-2¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë54Ê¬¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤¬µÕÅ¾¡£¥ë¥«¡¦¥¯¥ì¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¤¥º¡¦¥Û¥ë¥ó¥«¥ó¥×¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
69Ê¬¤Ë¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Î¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥¹¡ÊDF¡Ë¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤Ë¤è¤êÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
73Ê¬¡¢¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥±¥ó¥¾¡¦¥Ï¥¦¥È¥Þ¥¤¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥Ä¥¤¥°¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥¹¥±¡¦¥¢¥Ç¥ë¥¬ー¥É¡ÊDF¡Ë¡¢¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ì¥¦¥à¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
81Ê¬¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥ó¥Ü¥ó¥Ù¡ÊFW¡Ë¡¢¥ï¥ê¥É¡¦¥¦¥ë¥É¥·¥Õ¡ÊMF¡Ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥Öー¥ì¥¯¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ò¥ë¥¹¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
84Ê¬¡¢¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ì¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥ä¥·¥ë¡¦¥µ¥éー¥é¥à¥Ë¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥«ー¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥æ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ë¥¯¥»¥ó¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
87Ê¬¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¤¥º¡¦¥Û¥ë¥ó¥«¥ó¥×¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¸¥§¥Ù¥ó¥·¥ª¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥¯¥¹¥È¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+3Ê¬¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥¢¥ë¥Ç¥£¥ó¡¦¥Õ¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ë¥«¡¦¥¯¥ì¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ4-2¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤¬4-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤Ï32Ê¬¤Ë¥ä¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥Öー¥ì¥¯¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ï90+2Ê¬¤Ë¥ß¥é¥ó¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
