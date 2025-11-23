Åì¤Á¤Å¤ë¡Ø¥Ò¥ó¥È¤Ç¥Ô¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤ò·Ð¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ø¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ïµ§¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ú¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ²«¶â»þÂå¡Û
¡¡¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç°ì½ï¤ËÌäÂê¤ËÄ©¤ß¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÃÏÆ¬¤ÈÆ¶»¡ÎÏ¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¿Æü¡¹¡½¡½¡£²«¶â»þÂå¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¡¢¤¤¤í¤É¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¡£¡Ø¾Ý°õ¥¯¥¤¥º¡¡¥Ò¥ó¥È¤Ç¥Ô¥ó¥È¡Ù¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åì¤Á¤Å¤ë¤Ë¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤È¤¤¤Þ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÇ¾¥È¥ì¡É¤òÊ¹¤¤¤¿!
¡Ö25ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢ºÇ½é¤ÏÂçºå¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ò¥ó¥È¤Ç¥Ô¥ó¥È¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂçºå¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åì¤Á¤Å¤ë¤Ï¡¢¡Ø¶â»Ò¿®Íº¤Î³Ú¤·¤¤Í¼¿©¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò5Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡£¶â»Ò¤Î¤¤ï¤É¤¤¥È¡¼¥¯¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ëÎ×µ¡±þÊÑ¤µ¤Ï¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÀõ°æ¿µÊ¿¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Çî³Ø¤ÊÊý¤òÁê¼ê¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½Ü¤ÎÏÃÂê¤À¤í¤¦¤È¡¢½µ´©»ï¤ä¿·Ê¹¤òÉ¬»à¤ËÆÉ¤ß¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤ó¤Êµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¥¯¥¤¥º¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£·î¤Ë2²ó¤Î¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤Î»È¤¤¤¹¤®¤Ç¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø¥Ò¥ó¥È¡Á¡Ù¤Ë¤Ï1988Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢½Ð±é¤·¡¢¤¤¤Þ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ê筭¼£Ãî¤µ¤ó¤Î³¨¤Î°ìÉô¤«¤éºîÉÊÌ¾¤òÅö¤Æ¤ë16Ê¬³äÌäÂê¤Ç¡¢Àµ²ò¤Ï¤¿¤·¤«¡Ø¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¡Ù¤«¡¢¡Ø¤Õ¤·¤®¤Ê¥á¥ë¥â¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ºÇ½é¤Î¥Ò¥ó¥È¤ÇÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÆ°¤¤òÀèÆÉ¤ß¤¹¤ë¤Î¤¬²òÅú¤ÎÈë·í¤Ç¡¢Àõ°æ¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤ë¤ÈÁ°¶þ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢°ì¤«È¬¤«¡¢ÅÒ¤±¤Ë½Ð¤ë¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤âÊ£¿ô¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ç¡¢»Ê²ñ¤ä¥ì¥®¥å¥é¡¼²óÅú¼Ô¤òÎòÇ¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢1995¡Á2008Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡¢¥¯¥¤¥º¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡Ù¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÌó10Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤Ï²òÅú¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀïÁèÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤ÆÊì¹ñ¤Ëµ¢¤¹¤¿¤á¤Î»ÜÀß¡Ø¥É¥¤¥Ä¹ñºÝÊ¿ÏÂÂ¼¡Ù¤Î³èÆ°¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤Ïµ§¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È³Ø¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åì¤Ï°ÊÍè¡¢º£Æü¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖGet in touch¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤¼¤³¤¼¤Î¼Ò²ñ¡×¤À¡£
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤Ï?¡Û¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥è¥¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¶Ú¥È¥ì¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¡¢Ç¾¤Î¸µµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¾Ý°õ¥¯¥¤¥º ¥Ò¥ó¥È¤Ç¥Ô¥ó¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢1979¡Á1994Ç¯¡Ë
16Ê¬³äÌäÂê¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌäÂê¤¬²è´üÅª¤Ç¡¢»Ê²ñ¤ÎÅÚµï¤Þ¤µ¤ë¤µ¤ó¤È½Ð±é¿Ø¤Î·ÚÌ¯¤ÊÍí¤ß¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà/Ê¸¡¦ÎëÌÚÎ´Í´