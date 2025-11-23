¥Ð¥ë¥»¥í¥Êvs¥Ó¥ë¥Ð¥ª »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¡Û(¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦)
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê 4-0(Á°È¾2-0)¥Ó¥ë¥Ð¥ª
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ð]¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥(4Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹2(45Ê¬+3¡¢90Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹(48Ê¬)
<Âà¾ì>
[¥Ó]¥ª¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥È(54Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ó]¥¤¥Ë¥´¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥¬¥é¥ì¥¿(43Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥´¥í¥µ¥Ù¥ë(73Ê¬)
´Ñ½°:45,157¿Í
