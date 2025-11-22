＜子連れダブル不倫じゃ〜ん？＞「普通、遠慮するでしょ」説教…？【第4話まんが：疑惑ママの気持ち】
私はユウコ。旦那と現在幼稚園児で年中のモモを育てています。人見知りな私は、ママ友・ミユキさんのおかげでみんなとなじむことができました。けれど最近なにかみんなの気に障るようなことをしてしまったみたいで、不穏な空気を感じています。いつもは誘われる公園での遊びも、今回は誘われませんでした。モモと公園に行ってはじめて誘われなかった事実を知りショックを受けましたが、追い打ちをかけるように怖い顔をしてリリカさんが近づいてきたのです。
リリカさんはきっと、このあいだの祝日の公園遊びのことを言っているのでしょう。その日はもともとミユキさん、コウジさん、サトちゃん、そして私とモモで公園にお弁当を持って遊びに行く予定でしたが、ミユキさんが急な仕事が入ったということで、ミユキさん抜きで行ったのです。
私まわりからそんな風に思われていたんだ……。たしかにミユキさん以外で話しやすいのはコウジさんなので、話しかけていたかもしれない。でもベタベタなんて……そんなつもりはまったくないのに。でも、リリカさんがここまで私に言うのは、きっとミユキさんがリリカさんに私のことを愚痴ったからなのでしょう。
みんなが怒っているのは、慕われているミユキさんに、私が失礼なことをしてしまったから。
ミユキさんの旦那・コウジさんと遊びに行くことや距離感がミユキさんに失礼だとみんなが思っていたようです。
ミユキさんもガマンできずリリカさんに私の愚痴を言ったのではないでしょうか。
私は昔から気が利かず、こうやってまわりを怒らせてしまうんです。
私によくしてくれたミユキさんの言葉を鵜呑みにして、本心を読み取れなかった私が悪かったのだと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
