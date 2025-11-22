東京都港区赤坂の雑居ビルで、音楽ライブに出演予定だった４０歳代の女性が男に刃物で刺された事件で、警視庁は２２日、陸上自衛隊朝霞駐屯地（練馬区など）所属の２等陸曹、大津陽一郎容疑者（４３）（練馬区土支田）を殺人未遂容疑で逮捕した。

「私はやっていません」と容疑を否認している。女性とは知人だといい、同庁が詳しい経緯を調べている。

発表によると、大津容疑者は１６日午前１０時半頃、港区赤坂のビル地下１階のライブハウス前で、女性の左脇腹と左手を刃物で刺して殺害しようとした疑い。女性は刺し傷が内臓に達する重傷を負い、現在も入院している。

大津容疑者は逮捕前の任意の調べに「女性とは知り合いだがトラブルはなかった。当日は仕事が休みで、朝から昼まで職場にいて帰宅した」と話したという。

防犯カメラ映像をたどる「リレー捜査」で関与が浮上した。大津容疑者とみられる男は、１６日午前６時半頃、朝霞駐屯地を自転車で出発。同８時頃に現場に着き、ビル周辺をうろつく姿が確認された。

男は事件が発生した同１０時半頃、現場に来た被害女性の後を追ってビルに入り、約３０秒後に外に出て自転車で逃走していた。

その後は現場から西の港区北青山に向かった後、北上して新宿区早稲田町を通過。北西方向に進み、練馬区練馬や埼玉県和光市を通って正午頃、現場から約２０キロ離れた同駐屯地の敷地内に入っていたという。

同庁は２１日夜に大津容疑者宅を捜索し、自転車や刃物などを押収した。

現場周辺の防犯カメラには、男が現場到着後に靴を白のスニーカーに履き替え、ビルの入り口付近に貼られたポスターにスプレーでバツ印をつける様子も映っていた。襲撃時は手袋をはめ、靴カバーを着けていた。逃走中には上着を着替えていたとみられている。

女性は趣味で音楽活動をしており、現場のライブハウスでは年１回ほどの頻度でライブを行っていた。事件当日は午後１時に出演する予定で、ＳＮＳなどで告知もしていた。

仕事熱心で休日も職場へ、事件翌日も普通に出勤

陸自朝霞駐屯地によると、大津容疑者は２０００年３月に陸自に入隊。昨年３月から、防衛警備や災害派遣を担う同駐屯地の第１施設大隊に所属し、ブルドーザーやクレーンなどの装備資機材の管理を担当していた。

事件があった１６日は休日で、翌日以降は通常通り出勤していた。勤務態度に問題はなかったという。駐屯地から約２キロ離れた一軒家に住み、近所の男性によると、妻子とともに暮らしていたという。

知人によると、大津容疑者は休日にも職場に出かけるなど仕事熱心で、休みの日はジョギングをしていた。この知人は「寡黙で、お酒も飲まないまじめな人。逮捕されたことを知り、ただ驚いている」と話した。

大津容疑者の逮捕を受け、同隊は安保直之隊長（２等陸佐）名で、「警察の捜査に全面的に協力する。事実関係に基づき厳正に対処する」とのコメントを出した。