ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬1¿Í¤À¤±ÊÌ¼¡¸µ¡Ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤µ¤¨´ó¤»ÉÕ¤±¤Ì¡Ö1960¡×¡¡¹Ó²Ô¤®¤Î»ö¼Â¤ËÊÆÃíÌÜ
ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤¬MVPÅêÉ¼¤ÎÎß·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¶¯¤ò½ä¤ëÏÀÁè¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¤ÎMVPÅêÉ¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2017Ç¯¤Ë52ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âµ±¤¡¢°ìµóÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ÂçÃ«¤Ï2018Ç¯¤ËÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é2¿Í¤Î»þÂå¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅþÍè¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï3²ó¡¢ÂçÃ«¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç³Æ2²ó¤º¤ÄMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎMVPÅêÉ¼¤ÇÂçÃ«¤ÏËþÉ¼¤Ç1°ÌÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ç·×420¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²áµî¤ÎMVP¤Ç¤â¤¹¤Ù¤ÆËþÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤ÈÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï355¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¤ÎMVPÅêÉ¼¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬¼¨¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬1960¤ÇÃÇ¥È¥Ä¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬2°Ì¤Ç1652¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¤¬1515¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬1303¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï1199¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë1079¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤¬1057¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MVPÅêÉ¼¤Î³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë