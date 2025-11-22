「夜の運動会」「大好き」夫の不倫LINEは慰謝料請求の証拠になる？注意点は？【ママリ】

夫の社内不倫LINEを発見「彼女の家で寝る」「夜の運動会」LINEを証拠として慰謝料請求できる？

夫の不倫…義実家との関わり…結婚すると、さまざまな悩みが出てくるものですよね。アプリ「ママリ」でも、夫や義実家にまつわる悩みが投稿されています。この記事では、夫や義実家に関する投稿エピソード3選をご紹介します。

夫の社内不倫を疑っていたがLINEの内容を見て不倫が確実だと確証したという投稿を紹介します。今のところ2人が一緒にいる写真や録音などはないものの、LINEのやりとりだけでも慰謝料の請求ができるのか知りたいそう。夫の裏切りを許せないと思いつつも、地元は遠くマンションを買ってしまったことから離婚に踏み切れずにいるそう。

旦那の不倫の証拠を掴みました。

LINEですが。



「大好き🥰」「彼女の家で寝るの良い」「夜の運動会」「全身が痛い」など真っ黒でした。



社内不倫で、相手は私のことも子どものことも知っているし、我が家に遊びにきたこともあります。

今年か去年から何故かうちの近く（車で10分くらい）に引っ越してきて怪しんでいましたが、まあ予想的中でした。



普段は社用携帯のLINEで連絡取っているみたいでした。



LINEだけの内容でも浮気の証拠として慰謝料請求可能ですか？



お盆に帰省する前に会いに行きたい、というLINEをして女の家に遊びに行っていたようで。

私のLINEを見返したら「寝過ごしたから満喫に泊まる」と言って9時前に帰ってきていたようだったので、女の家に泊まったようです。

帰省する前に、なんなら当日、朝帰り。

信じられない。

帰省して家族でお出かけしている最中にも、私が運転している後ろでLINEしていた履歴もあり。



信じられない。

普通に過ごせない。



旦那にここ数日カマかけていたのですが、的中してしまって苦しい。

そして何故か旦那が萎えているので、私が何かしら勘づいたことに気がついたのかもしれないです。



地元も遠いしマンションも買ってしまったし。

ようやくこの地域が好きになってきたのに。

離婚か知らんぷりか、心が死にそうです。

顔を知っており、家にも来たことがあるような人が夫の不倫相手だったというのは相当なショックだったと思います。とはいえ、このまま見過ごしていくのはつらすぎますし、こんな裏切りをされたままというのは許せないですよね。



今のところ証拠はLINEだけとのことですが、内容は真っ黒なようですから今後のためにもしっかりと残したおいた方がいいのではないかなと思います。

夫の社内不倫にさまざまな声が

サレ妻です。不倫がわかってからの生活辛いですよね。私もそうでした。



私も、離婚するか子供達の為に再構築するか悩みました。どちらになっても慰謝料請求できるように不貞行為の証拠をつかみながら、今後どうするか考えました。

証拠を掴む中で夫が不倫相手と話してる内容をボイレコで取りました！

離婚を決意した理由は、私を捨てて一緒になりたい。出産してもう女として役目は果たした。出産して25kg太って女としてみれないとわたしの事言ってました。



太ってねーわ！おまえが終わってるんだ！と思いコッチが捨ててやると決意。今、着々と離婚準備整えています！



お辛いでしょうが、考えて納得の行く答え出してください！そして、どちらにせよお金💰貰いましょう⭐︎

結論から言うと、LINEやメールのやり取りだけでも慰謝料請求は可能です。しかし、浮気や不倫で慰謝料を請求したい場合には、「不貞行為」があった事実を被害者側が立証する必要があります。その際にポイントとなるのは「直接証拠」と「関節証拠」です。



直接証拠



直接証拠とは明らかに当人同士が性行為をしている写真や動画が該当します。LINEにはトークラインだけではなく、友達となっている方と写真や動画、アルバムやファイルを共有することができます。



トークラインには直接証拠がなくても、こうした共有スペースに存在していることがあるので確認をしてみることがおすすめです。直接証拠は揺るぎない事実となるので、有力な証拠として生かせます。



間接証拠



不貞行為を立証する際にLINEやメールしかない場合、直接証拠が「性行為の事実の写真や動画」なら、間接証拠は性行為をうかがわせるような「文章」と区別するとわかりやすいでしょう。写真や動画がなくても諦める必要はありません。



LINEのトーク履歴を辿っていくと、性行為を伺わせるような内容が出てくる可能性があります。直接証拠と比べると弱いですが、はっきりと性行為の内容についてやり取りしている場合には有力な証拠になります。但し、「先週は楽しかったね」や「また会いたいな」程度のやり取りですと、浮気や不倫を匂わせてはいますが不貞行為と断定はできません。 出典：

投稿者さんと同じように不倫をされたという方からの実体験はとても参考になりますね。また、不倫の証拠について詳しくコメントを書いている方もいて、投稿者さんにとって参考になるものばかりではないかなと思います。



不倫はもちろん許せないですし、その代償は夫だけでなく相手の女性にもしっかりと払ってもらわないといけないと思います。そのためには何よりも証拠が大事になるようですね。いつから関係が始まったのか、写真や録音など言い逃れができないような確実な証拠を突きつけて自分たちがしたことの重大性を痛感してもらいたいものです。

オンラインゲームで知り合った女性とのやりとりにモヤモヤ。朝から晩までLINEは普通？

©︎ママリ

夫の交友関係にどこまで口を出していいものか悩みますよね。この記事では、夫がオンラインゲームで仲良くなった女性とLINEを交換しやりとりをしているが、その数が気になるという投稿を紹介します。夫はやましいことは絶対にないと断言しLINEを見せてくれたものの、1日中何気ないLINEを送り合っているのを見て普通じゃないと感じた投稿者さん。悪気も下心もない様子の夫を見て、自分の感覚がおかしいのかとモヤモヤしているそうです。

旦那の女性（友人）とのLINEについてです

旦那がオンラインゲームで知り合った女性と、毎晩２時過ぎまで二人で通話しながらゲームし、仲良くなってLINEを交換したようです



それが発覚して私は嫌だ、心配だと伝えたのですが

「大丈夫！やましい事はぜったいにない！」と断言…

LINEを見て良い？と聞くと簡単に見せてくれました



確かに男女のやり取り…ってかんじではないのですが

朝おきれば「おはよー」仕事前には「仕事ー」

お昼休みには「今からお昼」休憩時間には雑談

仕事終わりには「仕事終わり」「お疲れ様」

寝る前には「おやすみ」…



その他スタンプだけのやり取りなど…

１日で相っ当のやり取りの数です（意味はないもの多数）

私には今から帰るなんてやり取りありません



これって普通なの？

私が他の男の人とこんなやり取りして良いの？と聞くと

「別に問題ない、やましい事は絶対にない！断言する！

これからもLINEは見て良い。というか嫌なの？」と…



いやいやいや普通じゃないだろ！！！と思いながら

私は友人ともあまり意味のないやり取りは好まず

多くのメッセージを送る事はありません。

だから感覚が違うのかなとか…



ですかこんなにはっきり言われると揺らぎます

これって特に問題ない？私が束縛しすぎ？

たとえ意味のないやりとりだとしても、夫が女性とLINEを頻繁にしていると思うと誰でもいい気はしないものだと思います。夫は全く悪気がないようですし、今後もLINEをやめるつもりがないのがちょっと気になりますよね。夫がやましい気持ちを持っていなくても相手が持っている可能性はありますし、そもそも既婚者に日常的なLINEを頻繁に送る神経がよくわかりませんよね。ゲーム上での関わりならいいと思うのですが、LINEはあまりにもやりすぎな気がします。夫にはそれを自覚してもらいたいですね。

夫の行動にさまざまな声が

いや、普通じゃないような…💦

百歩譲って夜中まで二人でゲームすることを良しとしても、一日中ラインのやりとりをしているっていうのは、私は受け入れ難いです。(私だったらそのゲームも許せないですけどね😕！)

やましいとかそうではない関係なしに、既婚者である以上、ちょっとアウトな気がします…。

嫌です！

なんで連絡しあう必要があるん？！って思います。

あと、今までは本人に悪気がなかったとしていいとしても

ゲームだけなら許せますが、それ以上はキレますね、、

やましいことが無いにしても、その他の連絡は必要か？と思ってしまいました( ノД`)…

逆に妻の側が同じ事をしたら旦那さんはどう思うか聞いてみたらどうでしょう？

趣味や好きなことは尊重してあげたいですが、夫婦として守るべきことがあると思いますし何よりも相手を思いやる気持ちが大事ですよね。やましい気持ちがなければ何をしてもいいわけではないですし、やめるつもりがないところも気になりますね。なぜ意味もないようなやりとりを続ける必要があるのかというのを夫は説明すべきですよね。夫は何気なくやっているつもりでも、その行動一つ一つが信頼を失うことになるということを夫には改めて考えてもらいたいものですね。

夫が喧嘩LINEを義母に共有。返信「息子が優しいから」の一言に絶句

©︎ママリ

夫婦喧嘩はできればあまり人に知られたくないという人もいますよね。この記事では、夫が義母にLINE上でやり取りしていた夫婦喧嘩をスクショして送っていたという投稿を紹介します。夫が自分の都合のいいように切り取ったことで、それを見た義母は夫の味方に。悪者扱いされた投稿者さんは、夫と義母の言動にショックを受けて…。

夫が夫婦喧嘩の内容を義母に伝えてます。

うちは喧嘩になるとLINEでやりとりすることが多いのですが、そのスクショを義母に送ってました。

しかも都合の良いところからスクショして、なんでそういう喧嘩、わたしの物言いになったか分からないように。

義母はそれに「なんでこんな喧嘩腰なんだろうね、うちの息子たちは優しいから成り立ってる」みたいな返信してました。

喧嘩になると、つい良くない物言いをしてしまうこともありますよね。しかし、そこだけ切り取ると、話の前後がないので変な伝わり方をしてしまいます。



夫はあたかも投稿者さんが一方的に悪いかのように義母にスクショを送り付け、義母は息子だからと話をうのみにしてしまいました。お互いの話を聞かずに悪者扱いされるのは納得がいかないですよね。

夫と義母のやり取りにさまざまな声

それはショックですしキショいです😅😅

まあ義母はそりゃー自分の子どもだからそっちの味方するのは仕方ないとして

夫婦の問題を義母に告げ口するのことにありえないという声が多くありました。また投稿者さんは、味方だと言ってくれていた義母が、いざとなったら夫の味方をしていたこともショックだったようです。



家族仲がいいのは悪いことではありませんが、夫婦の喧嘩を親に話しなおかつ相手を悪者にするような言動は、信頼関係にヒビが入るのでやめてほしいですね。

