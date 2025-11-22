16日、東京・港区赤坂のライブハウス前で出演する予定だった女性が男に刺され重傷を負った事件を巡り、警視庁が現場から自転車で逃走していた男を逮捕していたことがわかりました。男は女性の知人で現役の陸上自衛官だということです。

この事件は、2025年11月16日午前、港区赤坂にあるビルの地下1階のライブハウス前で、この日出演する予定だった40代の女性が1人で待っていたところ男にわき腹や手を刺され重傷を負ったものです。

女性は一時、意識不明の重体でしたが、現在は意識が回復しています。

女性を刺したとみられるのは、黒い帽子と黒い作業着姿の男で、自転車で青山方面へ逃走していて、警視庁が男の行方を追っていました。

その後の捜査関係者への取材で、警視庁が、陸上自衛隊朝霞駐屯地に所属する自衛官の男（43）を、殺人未遂の疑いで逮捕したことがわかりました。男は女性と知人関係だということです。

男は、ビルの入り口に店が掲示した出演者のポスターに、スプレーのようなものでバツ印が書いていたとみられるほか、靴に袋をかぶせていたということで、警視庁は足跡などが残らないように、準備したうえで犯行に及んだとみて詳しい動機を調べています。