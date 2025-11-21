¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È ¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÂÐ·è¡É ¤ÇÂç´¿À¼¡ÄÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¶¦±éÁý²Ã¤â ¡È¥Õ¥¡¥ó°Â¿´¡É ¤Î¥ï¥±
¡¡11·î16Æü¡¢µÙÆü¤Î½ÂÃ«¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤È¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡¢¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î12Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤Î¸ø³«Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ì¡²è²È¡¦É´À¤ÅÏ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏNetflix¤Ç¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢INI¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢FANTASTICS¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤Ç·«¤ê½Ð¤¹¥³¥á¥Ç¥£»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎø°¦±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï»öÁ°¤ËÃêÁª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ì½ê¤ÏÌ¤¸øÉ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥²¥ê¥éÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÈÃæÅç¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢50¿Í°Ê¾å¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï±Ç²èÌ¾¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢½÷À¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤È¤¤á¤¯¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÂÐ·è¡Ù¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤äÃæÅç¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿À¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤«¡¢Ë¨²Î¤µ¤ó¤Ï¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡Ë¨²Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»Ð¤ÎË¨²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢2011Ç¯¤Ë¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¤·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡È¾åÇòÀÐ»ÐËå¡É ¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ê¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤é°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ë¨²Î¤µ¤ó¤Ï3Ç¯Á°¤Ë¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤Î¶¦±é¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Ë¨²»¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¡¢µþËÜÂç²æ¤µ¤ó¤Ê¤É¤È¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡¢²áµî¤ËÆ±»öÌ³½ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿½÷Í¥¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿´¶¤òÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¶½¹Ô¼ýÆþ¤ä»ëÄ°Î¨¤ÏSTARTO¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¿§¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢²áµî¤Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤äÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤Ê¤É¤è¤ê¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤é¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¤Ê¤¤¾åÇòÀÐ»ÐËå¤Ë¥¥ã¥ó¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ï¶È³¦¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¦±é¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï°Â¿´¤·¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£