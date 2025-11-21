ベッツがロサンゼルスでチャリティ活動を続ける理由

ムーキー・ベッツ内野手は来季ドジャースで7年目のシーズンを迎える。2014年から6年間在籍したレッドソックスよりドジャース在籍期間が長くなることについて、オフにはチャリティ活動にも取り組むベッツが、ドジャース番記者にロサンゼルスへの思いを明かした。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者から、ロサンゼルスの街との“つながり”が7年目になることを聞かれたベッツは「奇妙な感じだよ。まだそれほど長くいないけど、もう長いこといるように感じる」と心境を語った。また、移籍初年度の2020年を振り返り「私がここに来た時はコロナ禍だったから、この街にじっくり（時間をかけて）馴染むことができた。それは、よかったことだったよ」と、未曾有の事態がもたらした影響にも触れた。

ベッツは、ロサンゼルスの住民に、七面鳥など、サンクスギビング（毎年11月の第4木曜日に祝う感謝祭）を過ごすための品々を贈る活動を続けており、20日（日本時間21日）も参加。「初日から（ロサンゼルスを）愛している。ドジャースもロサンゼルスの街も愛している。だから、私は今日ここ（チャリティイベント）にいるんだ」と粋な対応を続ける理由を語った。

チャリティイベントの意義を聞かれると「とても大事なことだよ。この取り組みに（参加できて）幸運だよ。みんなで（幸せを）分かち合いたい」とコメント。「人々が笑顔になることはいいことだ。コミュニティによって必要なものは違う。だから、私たちは色々な取り組みをしているんだ。特に子どもたちには、最低限必要な物を与えて、サポートしたいんだ」と、活動の裏にはロサンゼルスへの恩返しと、街の未来を思う気持ちがあると明かした。

ベッツは妻とともに「5050財団」を通じて慈善事業に従事しており、今年1月にはカリフォルニア州で発生した山火事の被災者に、自身がスポンサー契約を結ぶナイキ社の製品3万ドル（約441万円）分を寄付。貧困に苦しむ人に、ドジャース財団と協力して16万ドル（約2400万円）以上を寄付する活動も続けており、10月27日（同28日）には、野球界における最高の個人栄誉の1つとされる「ロベルト・クレメンテ賞」にも選出された。（Full-Count編集部）