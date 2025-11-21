【映画「8番出口」Blu-ray豪華版（2枚組）】 2026年2月24日発売予定 価格：8,888円 【映画「8番出口」DVD豪華版（2枚組）】 2026年2月24日発売予定 価格：7,777円 【映画「8番出口」DVD通常版】 2026年2月24日発売予定 価格：4,400円

東宝は映画「8番出口」のブルーレイ、DVDを2026年2月4日に発売する。価格は「映画『8番出口』Blu-ray豪華版（2枚組）」が8,888円、「映画『8番出口』DVD豪華版（2枚組）」が7,777円。「映画『8番出口』DVD通常版」が4,400円となる。

映画の原作はインディーゲームクリエーターのKOTAKE CREATE氏がたったひとりで制作したゲーム「8番出口」。映画では川村元気監督が繊細な演出力で、日常に潜む違和感と心理的な恐怖を見事に映像化した。地下鉄の無限ループに迷い込み精神的に追い詰められていく主役を演じたのは主演は二宮和也さん。

豪華版ではメイキング映像やカンヌ国際映画祭ダイジェスト映像などが収録された特典ディスクが付属、「特製ブックレット」や「A6クリアファイル」などが封入される。

