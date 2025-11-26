国内最大級のポップ・カルチャーの祭典として毎回心躍る体験をお届けしている「東京コミコン」が、2025年も千葉・幕張メッセで開催。

今回は、大人気「ディズニー」と「ワーナー」ブースの詳細情報など、超豪華な協賛・出展ブースの一部を紹介していきます！

東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025「協賛・出展ブース」

開催期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）

開催時間：※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年12月5日（金）11:00〜19:00

・2025年12月6日（土）10:00〜19:00

・2025年12月7日（日）10:00〜18:00

会場： 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）1ホール〜6ホール予定

主催：株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

イベント内容： 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）、実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」

問合せ先： 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

2016年に初開催され、2025年で第9回目の東京開催を迎える、国内最大級のアメコミ＆映画＆ポップ・カルチャーの祭典「東京コミコン」

2025年はジョニー・デップ氏をはじめ、イライジャ・ウッド氏、クリストファー・ロイド氏、ノーマン・リーダス氏、マッツ・ミケルセン氏、セバスチャン・スタン氏ら歴代最多となる豪華セレブの来日が予定されています。

ステージイベントやサイン会・撮影会、コスプレイヤー同士の交流といった恒例の人気コンテンツはもちろん、各協賛・出展企業によるブース展示も見どころのひとつ。

「東京コミコン」限定・先行販売アイテムの販売や、会場でしか見ることのできない貴重な展示など、2025年も豪華なコンテンツが勢ぞろいします！

毎年大行列の「MARVEL POP UP STORE / TCC2025」「STARWARS POPUP STORE / TCC2025」では、限定＆先行グッズを含めた過去最大のラインナップで展開。

一方、「ワーナー・ブラザース」による「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」では、来日セレブ関連のグッズが多数登場するなど、来訪必須のブースが盛りだくさんです！

協賛・出展社情報（一部抜粋）

協賛社名・出展社名ブース名ブース情報ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社「MARVEL POP UP STORE / TCC2025」「STAR WARS POP UP STORE / TCC2025」マーベルやスター・ウォーズの大人気グッズを中心に、今回も東京コミコン先行・限定のグッズを多数展開予定！中でも先行販売の「ホットトイズ ムービー・マスターピース」シリーズは必見！ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社Disney 作品 ジョニー・デップ 特設コーナー『パイレーツ・オブ・カリビアン』や『ローン・レンジャー』など、ジョニー・デップ出演作品の関連グッズを特別販売！ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社7年ぶりの劇場公開となるシリーズ最新作『スター・ウォーズ：マンダロリアン・アンド・グローグー』を記念して制作され、4 月に世界初お披露目となった「スター・ウォーズ セレブレーション」でも注目を集めた「マンダロリアン・アンド・グローグー」巨大ねぶたが登場！ワーナー ブラザース ジャパン合同会社「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」の展示エリアでは、DC、ハリー・ポッター、そしてスタジオツアー東京の特別展示が一堂に集結！ワーナー・ブラザースの人気フランチャイズを体験できる、多彩な展示が展開されます。

“スター・ウォーズ”巨大ねぶたが登場

7年ぶりの劇場公開となるシリーズ最新作『スター・ウォーズ：マンダロリアン・アンド・グローグー』

最新作公開を記念して制作され、4月に世界初お披露目となった「スター・ウォーズ セレブレーション」でも注目を集めた「マンダロリアン・アンド・グローグー」の巨大ねぶたが登場します！

Disney作品 ジョニー・デップ特設コーナー

ジョニー・デップ氏が出演する、ディズニー作品の関連グッズを販売する、特設コーナーも設置。

『パイレーツ・オブ・カリビアン』や『ローン・レンジャー』の関連グッズも特別販売されます！

つい集めたくなるフォトカードコレクションや飾って楽しいコスベイビー、コミコンで着て楽しめるTシャツなど、 ファン注目のグッズを限定・先行販売。

再販売となるグッズもあり、目が離せないラインナップになっています☆

【限定販売】フォトカードコレクション

種類：全10種

価格：各 700円（税込）

『パイレーツ・オブ・カリビアン』にて「ジャック・スパロウ」を演じたシーンを捉えたフォトカードコレクション。

インスタント写真風のデザインで、つい集めたくなる限定販売グッズです！

【先行販売】Tシャツ

価格：各5,500円（税込）

先行販売となるTシャツには『ローン・レンジャー』に出演した、ジョニー・デップ氏の姿が。

正面に大きくイラストをあしらった、大胆なデザインです☆

【再販売】コスベイビー

価格：各5,000円（税込）

印象的なデフォルメデザインが楽しい「コスベイビー」シリーズの「ジャック・スパロウ」が再販売。

好きな場所に飾って楽しめます！

1700点以上のグッズ

「MARVEL POP UP STORE / TCC2025」「STAR WARS POP UP STORE / TCC2025」では、マーベルやスター・ウォーズの大人気グッズを中心に、今回も東京コミコン先行・限定のグッズを多数展開予定。

中でも先行販売の「ホットトイズ ムービー・マスターピース」シリーズは必見です！

先行販売：【ムービー・マスターピース DIECAST】『アイアンマン 2』1/6 スケールフィギュア アイアンマン・マーク 4（ホワイトプリズム・アーマー）

© 2025 MARVEL / TM & © 20th Century Studios

価格：60,000（税込）

ボディに合金を使用することでメカニカルなキャラクターの再現に適した「ムービー・マスターピース DIECAST」に、東京コミコン2025先行販売グッズが数量限定でラインナップ。

マーベルの超大作アクション映画『アイアンマン2』より、アイアンマン・マーク4（ホワイトプリズム・アーマー）が登場します。

先行販売：【コミック・マスターピース】『Aliens Vs. Avengers』1/6スケールフィギュア マイルス・モラレス／スパイダーマン（Aliens Vs. Avengers スーツ）

© 2025 MARVEL / TM & © 20th Century Studios

価格：40,000（税込）

ホットトイズの「コミック・マスターピース」シリーズに、東京コミコン2025先行販売グッズとして、クロスオーバーコミック『Aliens Vs. Avengers』より、マイルス・モラレス／スパイダーマン（Aliens Vs. Avengersスーツ）が登場。

『Aliens Vs. Avengers』に登場する「マイルス・モラレス／スパイダーマン」が、全高約30cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化されています。

『ロード・オブ・ザ・リング』『スーパーマン』など来日セレブ関連のグッズを先行販売

「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」では2025年も来日セレブ関連のグッズが多数登場。

イライジャ・ウッド氏、ショーン・アスティン氏らが出演する『ロード・オブ・ザ・リング』のアクリルキーチェーンをはじめ、マッツ・ミケルセン氏出演『ファンタスティック・ビースト』のポチ袋、ニコラス・ホルト氏出演『スーパーマン』のTシャツなど、ファンにはたまらないアイテムがコミコン会場で先行販売されます。

お気に入りのアイテムを身に着けて撮影会に参加するも良し、記念やお土産にするも良しなグッズばかりです！

先行販売：SUPERMAN ポラロイド風ブロマイドコレクション

SUPERMAN and all related characters and elements

© & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

価格：500円（税込）※ランダム封入

種類：全15種

ニコラス・ホルト氏が出演された『スーパーマン』のワンシーンを切り取ったブロマイドコレクション。

シーフレット含む全15種類からいずれか1枚がランダムで封入されています。

先行販売：SUPERMAN マグカップルーサーコープ

SUPERMAN and all related characters and elements

© & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

価格：2,200円（税込）

「スーパーマン」の宿敵である「レックス・ルーサー」が率いる社名ロゴが施されたマグカップ。

シックなカラーでまとめられた、ファン必見のドリンクウェアが先行販売されます。

先行販売：メタリックステッカーセット

BATMAN and all related characters and elements © & TM DC (s25)

価格：各1,100円（税込）

迫力あるアートが使用された、メタリックに輝くステッカーセット。

「ジョーカー」がらも封入される『バットマン』柄と

SUPERMAN and all related characters and elements © & TM DC (s25)

BATMAN and all related characters and elements © & TM DC (s25)

「バットマン」や「スーパーマン」「レックス・ルーサー」柄の2種類が展開されます。

先行販売：ブリスター風アクリルキーチェーン

©New Line Productions lnc. All rights reserved. THE LORD OF THE RING TRILOGY and all names of the characters, items,events, and places therein are TM of Middle-earth Enterprises,LLC under license to New Line Productions, lnc.(s25)

価格：1,320円（税込）※ランダム封入

種類：全6種類

「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズに登場する人気キャラクターたちをデザインしたブリスター風アクリルキーチェーン。

「フロド・バギンズ」や「サムワイズ・ギャムジー」「ガンダルフ」など全6種類からいずれか1種がランダムに入っています。

限定販売：ハリー・ポッター フォトカードコレクション（ルーナ・ラブグッド）

All characters and elements

© & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights © JKR. (s25)

価格：700円（税込）※ランダム封入

種類：全8種

「ハリー・ポッター」の友人であるレイブンクロー生の「ルーナ・ラブグッド」をデザインしたフォトカードコレクション。

東京コミコン2025限定で販売される、ファン垂涎のグッズです！

先行販売：ハリー・ポッター ポチ袋 5枚セット（セブルス・スネイプ）

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)

価格：550円（税込）

「ハリー・ポッター」シリーズに登場する、ホグワーツ魔法魔術学校の「魔法薬学」教授「セブルス・スネイプ」をデザインしたポチ袋。

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)

裏面には守護霊である雌鹿の姿がレイアウトされいます。

先行販売：ファンタスティック・ビーストポチ袋 5枚セット（ゲラート・グリンデルバルド）

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)

価格：550円（税込）

「ファンタスティック・ビースト」シリーズに登場する黒い魔法使い「ゲラート・グリンデルバルド」をプリントしたポチ袋も登場。

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)

裏面には「ゲラート・グリンデルバルド」が着用しているペンダントがデザインされています。

先行販売：SUPERMAN Tシャツ

SUPERMAN and all related characters and elements © & TM DC

and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

価格：各7,000円（税込）

『スーパーマン』のデザインを使用したTシャツ。

物語のワンシーンとロゴをレイアウトした一枚のほか

SUPERMAN and all related characters and elements © & TM DC

and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

スーパーヴィラン「レックス・ルーサー」のモノトーンデザイン

SUPERMAN and all related characters and elements © & TM DC

and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

「スーパーマン」の愛犬「クリプト」デザインも展開されます。

【CEKAI COLLECTION】RYU OKUBO BATMAN SWEATER

BATMAN and all related characters and elements © & DC (s25)

価格：16,500円（税込）

アーティスト・オオクボリュウ氏が描いた「バットマン」デザインのセーター。

シンプルなタッチで仕上げられた「バットマン」のアートが存在感抜群です。

【CEKAI COLLECTION】RYU OKUBO THE JOKER SWEATER

BATMAN and all related characters and elements © & DC (s25)

価格：16,500円（税込）

オオクボリュウ氏が描いた「ジョーカー」が際立つセーター。

一枚で着こなすのはもちろん重ね着コーデにもおすすめのファッションアイテムです。

【CEKAI COLLECTION】HOME ECONOMICS EXPERIMENT WOVEN RUG “THE FRONT”

BATMAN and all related characters and elements © & DC (s25)

価格：19,800円（税込）

モノクロームを基調にした「バットマン」デザインのラグ。

ベッドカバーやソファカバーなど、多用途に使える大判サイズです。

【CEKAI COLLECTION】HOME ECONOMICS EXPERIMENT WOVEN RUG “THE BACK”

BATMAN and all related characters and elements © & DC (s25)

価格：19,800円（税込）

パープルを基調にした「バットマン」デザインのラグもラインナップ。

「バットマン」の世界観あふれる、インテリアにぴったりな雑貨です。

【CEKAI COLLECTION】magma KEY CHAIN “CATWOMAN”

BATMAN and all related characters and elements © & DC (s25)

価格：8,800円（税込）

「バットマン」作品に登場する「キャットウーマン」をデザインしたキーチャーム。

中央にレイアウトされた赤いストーンがアクセントになっています。

「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」展示エリア「DC、ハリー・ポッター、スタジオツアー東京」特別展示

さらに今回「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」の展示エリアでは、DC、ハリー・ポッター、そしてスタジオツアー東京の特別展示が一堂に集結！

ワーナー・ブラザースの人気フランチャイズを体験できる、多彩な展示が展開されます。

DCのライブドローイング＆フォトスポット登場

DCエリアでは、DC公式アーティストAcky Bright氏によるライブドローイングを実施。

さらに「スーパーマン＆クリプト」「バットマン」のスタチューと一緒に写真が撮れるフォトスポットや、最新コンテンツを紹介する特設コーナーも登場します。

2026年販売開始予定のトレーディングカードゲームの展示スペースも

制作が発表になった『ハリー・ポッター』シリーズトレーディングカードゲームの展示スペースも登場。

気になるカードのデザインをチェックできるチャンスです。

スペシャルなフォトスポットも楽しめます。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」東京コミコン初参加

スタジオツアー東京からは、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』に登場したドラゴンの模型が東京コミコンに降臨。

映画制作当時の型をもとに新たにモデリングされたこのドラゴンは、金の卵を守る劇中さながらの迫力ある姿で展示されます。

また、スタジオツアー東京のチケットなどが当たる抽選会なども楽しめます。

イギリスと日本を巡ったこの貴重なドラゴンを、間近で見ていただける特別な機会です！

『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』に登場した「ペプシパーフェクト」とのコラボボトルを東京コミコンで先行販売

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. PEPSI and the Globe are trademarks of PepsiCo, Inc. ©2025

不朽の名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の公開40周年を記念し、同作の公式展示・物販ブースが「東京コミコン」内に登場。

その近くのキッチンカーでは、「バック・トゥ・ザ・フューチャー 40周年記念ペプシパーフェクト コラボボトル」（2,000円・税込）が販売される予定です！

40周年を記念して、ペプシパーフェクトと『バック・トゥ・ザ・フューチャー』がコラボした、東京コミコン先行販売の一品です。

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. PEPSI and the Globe are trademarks of PepsiCo, Inc. ©2025

『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』で未来に降り立ったマーティがふと立ち寄ったカフェで注文したペプシボトルに、映画のロゴをあしらったスペシャルな一品。

ちなみに、このカフェのシーンには「東京コミコン2025」への参加が決定しているイライジャ・ウッド氏が子役として出演していることでも有名です。

※数に限りがあります

※Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC）と PepsiCo, Inc.との商品化契約に基づき、株式会社ラムネラボが企画・制作した商品です

大人気「ディズニー」＆「ワーナー」ブースの詳細情報が到着！

2025年12月5日から7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」の紹介でした。

©2025 Tokyo comic con All rights reserved

