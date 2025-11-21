国内最大級のポップ・カルチャーの祭典として毎回心躍る体験をお届けしている「東京コミコン」が、2025年も千葉・幕張メッセで開催。

今回は「東京コミコン2025」全日程のステージスケジュールを初回していきます！

東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025「ステージスケジュール」

開催期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）

開催時間：※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年12月5日（金）11:00〜19:00

・2025年12月6日（土）10:00〜19:00

・2025年12月7日（日）10:00〜18:00

会場： 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）1ホール〜6ホール予定

主催：株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

イベント内容： 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）、実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」

問合せ先： 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

2016年に初開催され、今年で第9回目の東京開催となる、国内最大級のアメコミ＆映画＆ポップ・カルチャーの祭典「東京コミコン」

2025年はジョニー・デップ氏（『パイレーツ・オブ・カリビアン』等）を筆頭に、イライジャ・ウッド氏（『ロード・オブ・ザ・リング』等）、クリストファー・ロイド氏（『バック・トゥ・ザ・フューチャー』等）、ノーマン・リーダス氏（『ウォーキング・デッド』等）、マッツ・ミケルセン氏（『ファンタスティック・ビースト』等）、セバスチャン・スタン氏（『サンダーボルツ＊』等）ら歴代最多となる来日セレブが参加を予定しています。

会期中は、ステージイベントやサイン会・撮影会を通じてファンと交流が行われる予定です！

そして、アンバサダーには山本耕史氏、PR 大使／コスプレアンバサダーに伊織もえ氏、メイン MC に LiLiCo 氏と中丸雄一氏が決定し、「東京コミコン2025」を盛りあげます。

メインステージでは豪華来日セレブが連日登壇するほか、東京コミコンを盛り上げる魅力的なステージイベントが満載。

コミコン・ステージで大人気の声優トークステージ「日郄のり子のボイスアクターズ」や、荻野目洋子氏、トラヴィス・ペイン氏らが審査員として参加するダンス・ステージ「TOKYO COMICCON DANCING HERO〜ダンスで夢を掴め！コミコンドリーム！〜」など、見逃せないコンテンツが盛りだくさん。

特設リングステージやプレイヤーズジャングルステージでも連日、迫力のライブパフォーマンスやゲームバトルを間近で体感でき、3日間を通して来場者の皆様を飽きさせない、見どころ満載の最強ラインナップとなっています。

なお、東京コミコンのステージはすべて、コミコン入場券をお持ちの方はすべて＜無料＞で観覧できます。

メインステージ ステージスケジュール

＜1日目＞2025年12月5日（金）12:00〜12:45（45分）オープニングセレモニー東京コミコン 2025 の開幕式です。今回は史上最多となるセレブが登壇。圧巻かつゴージャスな幕開けです。出演予定：アンバサダー（山本耕史氏）メイン MC（中丸雄一氏）、PR 大使（伊織もえ氏）セレブ（イライジャ・ウッド氏、ショーン・アスティン氏、カール・アーバン氏、クリストファー・ロイド氏、リー・トンプソン氏、トム・ウィルソン氏、クローディア・ウェルズ氏、ニコラス・ホルト氏、ダニエル・ローガン氏、ジョン・バーンサル氏、クリスティーナ・リッチ氏、イヴァナ・リンチ氏、ノーマン・リーダス氏、ショーン・パトリック・フラナリー氏、ジャック・クエイド氏、セバスチャン・スタン氏、マッツ・ミケルセン氏、ピルウ・アスベック氏、浅野忠信氏、ルイス・クー氏、トニー・ウー氏、ジャーマン・チョン氏、ジム・リー氏、C.B.セブルスキー氏、フランク・ミラー氏）※ジョニー・デップ氏の登壇はありません14:00〜14:30（30分）セレブ・ステージ九龍城砦から幕張メッセへ！あの3人がやってきます！出演予定：ルイス・クー氏、トニー・ウー氏、ジャーマン・チョン氏14:45〜15:30（45分）アーティストアレイ・ショウケースコミコンといえばアーティストアレイ！レジェンド・アーティストたちが登壇！出演予定：C.B.セブルスキー氏、ジム・リー氏、フランク・ミラー氏、麻宮騎亜氏15:45〜16:15（30分）セレブ・ステージ“処刑人”兄弟、登場です！出演予定：ノーマン・リーダス氏、ショーン・パトリック・フラナリー氏16:25〜16:55（30分）話題のアクション・ドラマ ステージ出演予定：TBD17:10〜17:50（40分）東京コミコンにアッセンブル！マーベル・ギャザリング・ステージマーベル映画にゆかりのセレブ、マーベルの編集長をお呼びしてのステージ。マーベル・ファンに贈るマーベル愛に満ちたステージです。出演予定：セバスチャン・スタン氏、ジョン・バーンサル氏、浅野忠信氏、C.B.セブルスキー氏18:00〜18:30（30分）コン×ブラムハウス・スペシャル『ブラック・フォン 2』『ファイブナイツ・アット・フレディーズ２』ホラー映画ファンに贈る、ブラムハウスの特集ステージです。中川翔子氏を招きしてのトークステージです。出演予定：中川翔子氏18:40〜19:30（50分）アニソン・ライブ＃１コミコンはアニメ・カルチャーもリスペクト！会場を震わせるアニソン・ライブです。出演予定：きただにひろし氏、米倉千尋氏、谷本貴義氏＜2日目＞2025年12月6日（土）10:30〜11:15（45分）セレブ・ステージ『ザ・ボーイズ』、魔法と魔界の素敵な人たちが降臨！出演予定：カール・アーバン氏、ジャック・クエイド氏、イヴァナ・リンチ氏、クリスティーナ・リッチ氏11:45〜12:45（60分）アニソン・ライブ＃２まさに熱唱と熱狂。コミコンで大人気のアニソン・ライブです！出演予定：松本梨香氏、Salia 氏、五條真由美氏13:00〜13:35（35分）DMM TV オリジナルドラマ『ドンケツ season2』ロケットランチャースペシャルステージ〜東京コミコン 2025 にカチコミじゃ！〜超人気ドラマ『ドンケツ』の season2 の配信を記念して熱い男たちがコミコン会場に！伊藤英明氏ら出演者の皆様、そして原作者のたーし先生をお招きします。出演予定：伊藤英明氏、青柳翔氏、本宮泰風氏、柳葉敏郎氏、たーし先生13:50〜14:10（20分）DJ Hello Kitty×ピコ太郎 DJ タイムまさかの2人が DJ コラボ！コミコン・ステージを盛り上げます！出演予定：DJ Hello Kitty 氏、ピコ太郎氏14:10〜14:55（45分）コスプレ・コレクションコミコンで一番人気の超豪華コスプレ・ステージです！出演予定：TBD15:40-16:20（40分）日郄のり子のボイスアクターズ supported by「らんま 1/2」（DAY1）コミコン・ステージで大人気の声優トークステージです。今回は「らんま１/2」をフィーチャー。出演予定：日郄のり子氏、山口勝平氏、関俊彦氏16:35〜17:05（30分）怖コン×注目のシチュエーション・アニマル・スリラー映画『おさるのベン』ステージ映画祭で公開されるや否や批評家たちに絶賛されている超怖い映画の魅力をいち早くお届けします！なんと主役のおさるのベンも登壇！？出演予定：おさるのベン、Amazing JIRO 氏（特殊メイク・アーティスト）他17:20〜17:50（30分）アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』は「東京コミコン」を愛します!!〜You‘re already dead!! シン情報百裂ステージ!! 〜新たな『北斗の拳』がここから始まる。ケンシロウ役の武内駿輔氏出演＆最新 PV をステージで初解禁!!出演予定：武内駿輔氏18:05〜18:45（40分）We Love DC ギャザリングステージDC ファンに捧げる熱いステージです！DCのレジェンド、ジム・リー氏、そして『スーパーマン』のレックス・ルーサー役が強烈な印象を残したニコラス・ホルト氏をお招きします。出演予定：ニコラス・ホルト氏、ジム・リー氏19:00〜20:15（75分）『TRIGUN STARGAZE』東京プレミア豪華ゲストによるトークショー＆第 1 話、第 2 話を国内最速上映を実施！！東京コミコンが贈るプレミア上映会です。出演予定：内藤泰弘氏、あんどうさくら氏、細谷佳正氏、綾森千夏氏＜3日目＞2025年12月7日（日）10:25〜11:15（50分）セレブ・ステージ中つ国から、そして現在・過去・未来から素敵なセレブがやって来ます！40年前の12月7日は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』日本公開日です！出演俳優の皆さんと一緒に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を称えましょう！出演予定：イライジャ・ウッド氏、ショーン・アスティン氏、クリストファー・ロイド氏、リー・トンプソン氏、トム・ウィルソン氏、クローディア・ウェルズ氏11:30〜12:00（30分）日郄のり子のボイスアクターズ（DAY2）コミコン・ステージで大人気の声優トークステージです。出演予定：日郄のり子氏、浪川大輔氏12:00〜12:30（30分）TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のスペシャルトークショー沢山のヒーローたちが集う東京コミコンのステージにヒロアカがやってきます！ヒロアカ・ファン、アニメ・ファンには見逃せないステージです！出演予定：山下大輝氏、梅田修一朗氏13:00〜13:30（30分）セレブ・ステージ東京コミコンのステージに、ジョニー・デップ氏が降臨です！！出演予定：ジョニー・デップ氏13:45〜14:15（30分）東京コミコンにフォースあれ！スター・ウォーズ・ギャザリングステージスター・ウォーズ コスプレイヤー愛に満ちたステージです。コミコンには欠かせないダニエル＜ボバ・フェット＞ローガン氏、アナキン・スカイウォーカーの声といえばこの方、浪川大輔氏、そしてスター・ウォーズ コスプレイヤーの皆さんで贈ります。出演予定：ダニエル・ローガン氏、浪川大輔氏14:40〜15:30（50分）「TOKYO COMICCON DANCING HERO〜ダンスで夢を掴め！コミコンドリーム！〜」コミコン名物のダンス・ステージがさらにパワーアップ！超豪華ゲストも登壇し、熱く盛り上がりましょう！出演予定：PG、荻野目洋子氏、トラヴィス・ペイン氏、NMB48選抜メンバー15:40〜16:00（20分）東京コミコン・エンタメショーケースコミコン・ステージで大人気のエンターテイナーたちが今回もアッセンブル！世界を沸かす芸を見逃すな！出演予定：Enishi 氏、コウメ太夫氏、ビックスモールン氏、りーもこちゃん（MC)16:00〜16:55（55分）アニソン・ライブ＃３コミコン・ステージの中でも大人気のアニソン・ライブ！会場で一緒に歌いましょう！出演予定：浅岡雄也氏、Voyager、谷本貴義氏、ダイアナ ガーネット氏17:25〜18:00（35分）グランドフィナーレ東京コミコン 2025 の閉幕式です。大興奮と感動の 3 日間もついにクローズ、最後まで楽しみましょう！出演予定：山本耕史氏（アンバサダー）メイン MC（中丸雄一氏、LiLiCo 氏）、伊織もえ（PR 大使氏）セレブ（イライジャ・ウッド氏、ショーン・アスティン氏、カール・アーバン氏、クリストファー・ロイド氏、リー・トンプソン氏、トム・ウィルソン氏、クローディア・ウェルズ氏、ニコラス・ホルト氏、ダニエル・ローガン氏、ジョン・バーンサル氏、クリスティーナ・リッチ氏、イヴァナ・リンチ氏、ノーマン・リーダス氏、ショーン・パトリック・フラナリー氏、ジャック・クエイド氏、セバスチャン・スタン氏、マッツ・ミケルセン氏、ピルウ・アスベック氏、浅野忠信氏、ジム・リー氏、C.B.セブルスキー氏、フランク・ミラー氏）※ジョニー・デップ氏、ルイス・クー氏、トニー・ウー氏、ジャーマン・チョン氏の登壇はありません。

※着席エリアがすべて事前抽選による整理券対応（赤字）

※着席エリアがすべて自由席対応（青字）

・「東京コミコン2025」の入場券をお持ちの方はすべて無料で観覧できます。

・内容・登壇者・スケジュール等については予告なく変更する場合があります

・一部のステージについては入れ替え制、また着席エリア等を事前抽選でご案内させていただきます（抽選受付は終了済）。当日のステージの着席エリア、立ち見エリアの状況については現場のスタッフに問合せください。

・ステージ毎に、メイン MC の LiLiCo 氏、中丸雄一氏、アンバサダーの山本耕史氏、PR 大使の伊織もえ氏、コミコン・ステージ・プロデューサー杉山すぴ豊氏らが分担して進行を担当します。

・12月7日（日）13：00からのジョニー・デップ氏のステージにつきましては、着席エリア、立ち見エリア共に事前抽選となりますが、事前抽選の申し込みは既に終了しています。

・最新情報は東京コミコンの各SNS、公式WEBサイト、公式アプリ等で確認ください。

・現時点で未発表のステージ内容は後日公式WEBサイト等で発表されます。

・特設リングステージについては各日、最終演目終了後の時間はリングがフォトスポットとしても開放されます。

特設リングステージ ステージスケジュール

＜1日目＞2025年12月5日（金）12:00〜13:00（60分）オープニングスペシャルライブ！天下一武道館コラボ bless4 with もふるクロス＆新世界ギルドール2026年2月24日に日本武道館でライブをする全国41店舗アニソンバーギルドグループ『令和の虎』出演の神田みつきプロデュース公式アイドルアニソンを歌うもふるクロス､新世界ギルドール､アニメ『スティッチ!』や『創聖のアクエリオン』で有名な bless4 のコラボレーションステージ。13:30〜14:00（30分）TVアニメ「火喰鳥」特別トークショー2026年1月 TV アニメ化が決まっている、直木賞作家・今村翔吾先生の大ヒット小説「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」より、原作者である今村翔吾先生と、主人公・松永源吾役を務める梅原裕一郎さんが登場！アニメの放送に先駆けて制作秘話を語ります。14:15〜14:45（30分）佐倉えび＆カモミールトークショー実写ドラマ化された『推し活デッドライン』やとなりのヤングジャンプで連載されていた『炎上ヒーローアコ』などを連載していた漫画家でコスプレイヤーの佐倉えびがコミコンリングステージに登場！MCはSNS総フォロワー数110万人を超えるコスプレイヤーのカモミールが務めます！15:00〜15:45（45分）「ブゴン対ジュンダ対レイガ 別府最大の決戦」東京コミコン 2025 スペシャルステージ大分県別府市の名物館長がいる「別府ブルーバード劇場」と、別府を盛り上げる「別府短編プロジェクト」の第2弾として作られた『大怪獣ブゴン』に続き、ウルトラマンシリーズでもお馴染みの田口清隆監督が再びメガホンを取る本作は全日本プロレスとコラボ！造形・佐藤大介による新生ブゴンが登場！ウルトラマンオーブの宿敵・ジャグラス ジャグラーとしても人気を博し、本作ではプロデューサーも務める青柳尊哉、全日本プロレスの斉藤ジュン、斉藤レイ、安齊勇馬、ヒロイン百川晴香が出演予定！16:15〜17:15（60分）アクトレスガールズスペシャルステージ女優や声優・グラドルらによるプロレスアクションチーム『アクトレスガールズ』が演じる『アクトリング』がコミコンのリングに！オリジナルの世界観で繰り広げられるショーをお楽しみに！17:45〜18:45（60分）女子プロレス団体『STARDOM』スペシャルマッチ世界トップの女子プロレス団体「STARDOM（スターダム）」が今年も東京コミコンに参戦！今話題のあの選手たちが会場でスペシャルマッチ！＜2日目＞2025年12月6日（土）10:15〜11:15（60分）怪獣プロレス！GOD or MONSTER ?!怪獣、UMA、宇宙人、妖怪など、様々なモンスター達がコミコンに再び襲来！戦隊ヒーローTV 番組で活躍した俳優達と共にプロレスバトル！地球を守るのは神か？怪獣か？！11:30〜13:10（100分）東京コミコン・アイドルフェスアイドルは日本が誇るポップ・カルチャーを合言葉にお届けするコミコン名物のアイドル・ステージ！コミコンのステージを大いに盛り上げてくれる SIR、けっぱって東北、FOKALITE、YUM!-TUK!と今年もプリティでパワフルなメンバーが大集合！13:30〜14:00（30分）世界と“共創”する日本アニメ―物語が届くための仕組み世界と“共創”する日本 IP のこれからを、現場のリアルな声と静かな構想で描くトークセッション。日本アニメ＆ゲームの“広がり”は、創る力と支える力の出会いから生まれる。物語が世界の観客と共に息をし続けるには、何が必要なのか。『ロボットガールズZ&NEO』等のメディアミックス作品や『Re:VER PROJECT -TOKYO-』など数々の原作創出を手がけてきたプロデューサーと、作品の海外展開を共に歩む SHIFT が作品の文化を越えて愛される瞬間を、創作と仕組みづくりの両側面から見つめ直す。14:15〜15:15（60 分）Tokyo Dome City Presents 小橋建太 トークショー＆ウナギ・サヤカ プロレス格闘技の聖地・後楽園ホールを所有する東京ドームが贈るプロレスイベント。メイン MC の LiLiCo が司会を務める、“鉄人”小橋建太トークショーと、女子プロレスラーのウナギ・サヤカによるプロレスを行います。当日、東京ドームシティ限定グッズがもらえるSNS キャンペーンも開催。15:30-16:30（60分）神降臨!?内藤哲也“一歩踏み出す勇気”まつり2025年5月、新日本プロレスを電撃退団し新たな一歩を踏み出したプロレスラー内藤哲也が、自らのユニット LOS TORANQUILOS de JAPON（ロス・トランキーロス・デ・ハポン）の盟友 BUSHI とともに東京コミコン 2025 のリングステージに登場。DJ、MC は吉本興業の BANBANBAN。盆踊り風アニソンディスコ、トークで会場を盛り上げる！16:45〜17:15（30分）【東京コミコン初参戦！】あっとほぉーむカフェ現役メイドによるスペシャルステージ！！秋葉原で誕生して、今年 21 年目を迎えた大人気老舗メイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」が東京コミコンに登場。メイド歴21年のレジェンドメイド hitomi ほか人気メイドたちがスペシャルステージで盛り上げます！！皆様のご帰宅を東京コミコン・リングステージでお待ちしております♡出演予定：TBD17:30〜18:30（60分）祝！『ジョーズ』公開 50 周年 東京サメット 20251975 年 12 月 6 日の『ジョーズ』日本公開から 50 周年を記念し、国産サメ映画の最前線を切り開く製作陣が大集合。続編制作中の『温泉シャーク』井上森人監督、『イド・シャーク』シリーズの夏目大一朗監督、そして『松島トモ子 サメ遊戯』を世に送り出した河崎実監督らによる夢のクロストークが実現！さらにステージには日本のサメ映画ファンを熱狂させた豪華出演陣（サメ含む）が登場！とどまるところを知らぬサメ映画のビッグウェーブに乗り遅れるな！＜3日目＞2025年12月7日（日）10:05〜10:45（40分）ワンダーウィード 天×花いろは 東京コミコンライブ圧倒的なパフォーマンスで魅せるカッコ可愛い「ワンダーウィード 天」、凛とした芯のある綺麗さと可愛さを持つ超王道系ユニット「花いろは」 によるスペシャルライブ。全国で人気をはくす二卵性双生児の２組が大阪コミコンに続き東京コミコンにも参戦！10:55〜11:20（25分）ゼロイチ アメコミトークショー東京コミコン 2025 にゼロイチファミリアの大人気タレントがアメコミコスプレで大集結！出演者の“推し”作品から心に残った名場面まで語りつくします！11:30〜12:15（45分）タイのプロレス団体 SETUPxIWA タイランド日本上陸！岡本英郎スペシャルトーク！IWA タイランドはタイのプロレスの未来を切り開く存在。タイを代表するプロレス団体 SETUP とのコラボレーションにより、アート、トレンド、そして多彩なエンターテインメントが融合します。SETUP/IWA タイランド代表のプミー・ブーニャタットがこれからのビジョンを語ります。またクリエイティブをサポートする、『機動戦士ガンダムＺ』『ゴジラ vs デストロイア』『鎧伝サムライトルーパー』等のデザインや、映画『怪奇タクシー』監督を務める岡本英郎が特別参加。世界的 LGBTQ+プロレスラーとなった、タイの微笑み天使モノモスが UMA レスラー河童小僧と激突！いくつもの世界が交わるとき、新しい楽しさが始まります！12:25〜12:35（10分）映画「ダマガール」ストリートけん玉パフォーマンスショー2025 年夏より公開している、世界初のストリートけん玉を題材とした映画『ダマガール』。主人公・桜井マヤ役の YUA と、達人プレイヤーEAZY 役の EASY による、迫力のストリートけん玉パフォーマンスを披露します。さらに、清水佳代子監督を交えたスペシャルトークも実施。けん玉の魅力について語ります。映画の世界観をリアルに体感できる、熱いステージをお楽しみください！12:45〜13:15（30分）コスプレクロスオーバーバトル！アメコミ×プロレスコミコン出演皆勤賞！アメコミ大好き女優の才原茉莉乃氏とアクトレスガールズがお送りするアメコミ×プロレス！昨年のリング上ではジョーカーとスパイダーマンが激しい闘いを繰り広げたが、今回は新キャラも登場予定！？13:30〜14:30（60分）学生プロレススペシャルマッチ関東を代表する学生プロレス団体が東京コミコンに集結！UWF 関東学生プロレス連盟（早稲田、駒沢、法政、東海、中央、東洋など）、一橋大学世界プロレスリング同盟（一橋大学、武蔵野美術大学、東京造形大学、東京大学、津田塾など／HWWA）、KWA(慶應プロレス研究会)、SWS ガクセイプロレス(帝京大学、国士舘大学など)所属の現役学生プロレスラーたちによる全３試合！学生たちの魅力で会場を盛り上げる！15:00〜15:30（30分）TOKYO MX presents 「着る」漫画家による仏の世界展トークショー2013 年に小島功の声がけにより仏をテーマに書かれた漫画作品たちを、「着る展覧会」というコンセプトで再解釈し、リブランディング。第一弾として、NEW ERA とのコラボレーションアパレルとして蘇らせました。その裏側や、今後の展望に迫ります。出演予定：バロン吉元氏（代表作：柔侠伝シリーズなど）、いがらしゆみこ氏（代表作：キャンディ・キャンディなど）、哘誠氏（TOKYO MX プロデューサー）15:45〜16:15（30分）VS 井上正大 なりきりヒーロー大戦『仮面ライダーディケイド』の主演・門矢士役や『華衛士 F8ABA6 ジサリス』ジサリス役などの俳優「井上正大」がコミコンの世界に初登場！トークショーに加え、来場者と即興決めポーズコラボや、手押し相撲対決を行い勝った人にはヒーロー認定証をプレゼント！サイン会も開催予定！

プレイヤーズジャングル ステージスケジュール

＜1日目＞2025年12月5日（金）11:30〜16:00（270分）J-WAVE 「ALL GOOD FRIDAY」 公開生放送「東京コミコン 2025」のメイン MC を務める LiLiCo 氏がパーソナリティを務める J-WAVE のラジオ番組『ALL GOODFRIDAY』の公開生放送を、様々なゲストを迎えお送りいたします！出演予定：LiLiCo 氏、稲葉友氏16:45〜17:15（30分）SBS 「ヨエロスン」 公開収録静岡放送の人気バラエティー番組『ヨエロスン』の公開収録が決定！出演者がコスプレに挑戦し、コミコンの人気の秘密を追求します！出演予定：上矢えり奈氏、山田門怒氏、yunocy 氏17:25〜17:50（25分）アーティストアレイ特別ステージ DAY1コミコンを代表する人気エリア「アーティストアレイ」に出展するアーティストの Seb McKinnon 氏 が、現在ご自身で製作中の映画『The Stolen Child』について語ります！ 国内外で活躍するクリエイターの貴重な話が聞けるこのステージは、創作の裏側や作品に込めた想いに触れられる貴重な場。年々規模を拡大し、ジャンルも多彩さを増すアーティストアレイの魅力を存分にお見せします！出演予定：Seb McKinnon 氏18:15〜19:00（45分）Meta Quest ゲームステージ東京コミコン 2025 PR 大使「伊織もえ」氏と REJECT 所属人気ストリーマー「ズズ」氏が、最先端のVRヘッドセット「Meta Quest」の魅力に迫ります！様々なジャンルのゲームを実際にプレイしながら、皆様に”VR ならでは”の興奮とスリルをレポートいたします！出演予定：伊織もえ氏、ズズ氏、ジャスティン・パターソン氏＜2日目＞2025年12月6日（土）11:00〜12:00（60分）MARVEL RIVALS アッセンブル in 東京コミコンMARVEL の人気キャラクターたちがぶつかり合う大人気対戦型ゲーム「MARVEL RIVALS」。出演者たちが、ゲームの基本的な操作やルールを振り返りながら、力を合わせて戦いに挑みます。誰もが知っているヒーロー同士の夢のマッチアップを見逃すな！出演予定：Rush GreedZz 氏、RaMu 氏、GAOU 氏、ジャスティン・パターソン氏、アイ、マイ、みーー氏、Mila 氏、トンピ？氏12:30〜13:30（60分）TCCアイドルフェス「アイドルは日本が誇るポップ・カルチャー」を合言葉にお届けする、コミコン名物のアイドル・ステージ！今回は、UP ローチ、ROOKEY♡ROOKEYS、アイドル革命の 3 組が新ステージを大いに盛り上げます！出演予定：UP ローチ、ROOKEY♡ROOKEYS、アイドル革命14:00〜15:00（60分）リズムゲームバトルステージ人気 e スポーツチーム「REJECT」へ加入し、ますます人気が上昇中のストリーマー「ズズ」氏が、ゲストたちとリズムゲームで対決！クセになる独特のリズムに乗せた自己紹介ネタ「ズズギャグ」のレパートリーを 270 以上も持つ彼に、リズム感で対抗できるゲストは果たして存在するのか！？出演予定：ズズ氏、きつね氏、RaMu 氏、トンピ？氏、山口慧氏15:30〜16:00（30分）キッズコスプレギャザリング18 歳以下のコスプレイヤーたちが大集合する元気いっぱいのギャザリングステージが、東京コミコンにもやってきます！好きなキャラクターになりきって憧れのステージに登壇する姿は、大阪コミコンで多くの来場者をほっこり笑顔にしてくれました。未来のスターコスプレイヤーたちのきらめくひと時を、ぜひ一緒に楽しんでください！出演予定：コスプレイヤー16:15〜17:15（60分）コミカラ 2025（東京コミコン・JOYSOUND カラオケライブ 2025）Part.1日本が世界に誇るポップ・カルチャーといえば、「まんが」「アニメ」「ゲーム」、そして「カラオケ」。［歌うコミコン］ステージ「コミカラ2025」が今年も登場！今年は“PPAP”で世界的ブームを巻き起こしたピコ太郎氏が MC として登場！関根ささら氏とともに、アニソンと映画〜主題歌まで、コスプレ×カラオケの熱狂ライブパフォーマンスをお届けします！出演予定：関根ささら氏、ピコ太郎氏17:30〜19:00（90分）Vtuber スペシャルライブ！ in 東京コミコン個性豊かな人気 VTuber たちが集結し、歌やトーク、そしてここでしか見られない特別コラボを披露！豪華メンバーによる、リアルとバーチャルの交差する超次元ステージをお届けします。笑いあり、感動ありのドキドキが止まらない特別な時間をぜひ会場で体感してください。出演予定：天開司氏、猫宮ひなた氏、朝ノ瑠璃氏、おめがシスターズ＜3日目＞2025年12月7日（日）10:30〜11:00（30分）アーティストアレイ特別ステージ DAY3コミコンを代表する人気エリア「アーティストアレイ」に出展しており、世界的に有名なキャラクター 「サノス」の生みの親としても知られるアーティストの Jim Starlin 氏が、プレイヤーズステージに登壇します！国内外で活躍するクリエイターの貴重な話が聞けるこのステージは、創作の裏側や作品に込めた想いに触れられる貴重な場。年々規模を拡大し、ジャンルも多彩さを増すアーティストアレイの魅力を存分にお見せします！出演予定：Jim Starlin 氏11:30〜12:15（45分）けものフレンズ LIVE in 東京コミコンスマホゲーム「けものフレンズ」第一作のリリースから2025年で10周年を迎え、音楽イベントやコラボ企画などでアニバーサリーを盛大にお祝いしている「けものフレンズ」（通称けもふれ）。その記念すべき年に、ペンギン 5 人組の人気アイドルユニット PPP（PENGUINS Performance Project.）が東京コミコンにやってきます！ライブやトークを織り交ぜた、笑いと感動あふれる“どったんばったん”なステージで、ファンの皆さん を魅了します！出演予定：佐々木未来氏（ロイヤルペンギン役）、根本流風氏（コウテイペンギン役）、田村響華氏（ジェンツーペンギン役）、相羽あいな氏（イワトビペンギン役）氏、築田行子（フンボルトペンギン役）12:45〜14:15（90分）フォートナイトカーニバル in 東京コミコン世界中で人気のオンラインゲーム「Fortnite」をテーマに、みんなで楽しめる 90 分のステージをお届け！豪華ゲストによる実際のゲームプレイやトークなどを交えながら、ゲームの世界をゆるっと体感できるひとときを一緒に過ごしましょう！参加者全員でエモートにも挑戦？！※本イベントは Epic Games, Inc.が後援、承認、運営するものではありません。出演予定：小澤亮太氏、ぶゅりる氏、まお氏、Pols 氏、トンピ？氏14:45〜15:30（45分）ゆうきとねきのすきにやる TV in TOKYO COMIC CON 2025Youtube チャンネル「QINOCOP TV」にて大好評配信中の番組「ゆうきとねきのすきにやる TV」の公開収録を、プレイヤーズステージ上で実施いたします！“統合思念体「ゆうきとねき」がすきなものをすきに語り、すきな企画をすきにやる空前絶後のYouTube 番組”が、ポップ・カルチャーの祭典「東京コミコン 2025」と起こす化学反応をお楽しみに！出演予定：ゆうき氏（悠木碧）、ねき氏（松澤ネキ）16:00〜17:15（75分）コミカラ 2025（東京コミコン・JOYSOUND カラオケライブ 2025）Part.2日本が世界に誇るカルチャー「まんが」「アニメ」「ゲーム」、そして「カラオケ」。「コミカラ 2025」Part1 に引き続き、『めちゃ×2 イケてるッ！』『進め！電波少年』などでおなじみの“ナレーション界のレジェンド”木村匡也さんと、関根ささらさんが MC を務めます。コスプレとカラオケが融合した熱狂のライブで、プレジャンステージを興奮と感動で締めくくります！出演予定：関根ささら氏、木村匡也氏

アントニー・スター氏の来日キャンセルについて

「東京コミコン2025」に参加を予定していたアントニー・スター氏は緊急の撮影が入り、来日がキャンセルになりました。

アントニー・スター氏自身、今回のコミコン参加を大変楽しみにしており、東京コミコン側もギリギリまで日程調整を試みましたが、最終的に今回の「東京コミコン2025」の参加は見送ることとなりました。

楽しみにしていたファンの方には大変残念な報告となりましたことをお詫びするとともに、今後もアントニー・スター氏のコミコン招聘に向けて、引き続き交渉を続けていきます。

ジョニー・デップ氏、クリストファー・ロイド氏、浅野忠信氏、セバスチャン・スタン氏、ノーマン・リーダス氏ら豪華セレブが登壇！

2025年12月5日から7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」の紹介でした。

©2025 Tokyo comic con All rights reserved

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ステージスケジュール情報を発表！東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025 appeared first on Dtimes.