最新型iPad mini、過去最安の買い時来たぞ #Amazonブラックフライデー
Amazon（アマゾン）では、2025年11月21日（金）0時から11月23日（日）23時59分まで「Amazonブラックフライデー 先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、8.3インチの持ち運び最強タブレット「iPad mini（A17 Pro）」やM4チップを搭載した、2025年モデルの「MacBook Air」など、Apple（アップル）製品がお得に登場しています。
8.3インチの持ち運び最強タブレット「iPad mini（A17 Pro）」が過去最安値 #1 で登場！
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー - パープル
64,800円
（18％オフ）
11インチの無印iPadやM3チップ搭載iPad Airもブラックフライデー先行セール対象ですよ！
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
49,800円
（15％オフ）
Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
79,800円
（19％オフ）
Apple独自のAI「Apple Intelligence」のために設計された、M4チップ搭載2025年版MacBook Airが15％オフで販売中！
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー
139,800円
（15％オフ）
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - スカイブルー
139,800円
（15％オフ）
Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
84,800円
（11％オフ）
アクティブノイズキャンセリング搭載で騒音や雑音をシャウト。Appleの「AirPods 4」がお得な価格で販売中
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
24,800円
（17％オフ）
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
17,700円
（19％オフ）
「Apple Pencil Pro」が14％オフ。メモを取ったり、絵を描いたり、iPadユーザーはこの機会に購入を！
Apple Pencil Pro
18,800円
（14％オフ）
Apple Pencil(USB-C)
11,800円
（14％オフ）
Magic Mouse (USB-C) - ホワイト(Multi-Touch対応)
8,900円
（18％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年11月21日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
