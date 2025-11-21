キンプリ永瀬廉、洋服を選ぶ時に大切だと思うのは「やっぱ自分を知ることじゃないですか？」

11月19日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、洋服選びのポイントについて語った。

今回番組では、小学3年生の男の子から寄せられた、「お洋服を選ぶ時に何にこだわっていますか？いつか一緒にお仕事できる日を夢見て歌とダンスとミュージカルを習っています」といったメールを紹介。

これを読み上げた永瀬は、「素敵やん、男の子。嬉しい」と喜びつつ、「やっぱ自分を知ることじゃないですか？お洋服がどうこうじゃなくて」とアドバイスした。

続けて、「それぞれの体型とか顔つきとか髪型とかによって、似合う服って全然変わってくるんで」「まず自分がどういう特徴があって、どういう顔の系統だから、こういう色が似合うんじゃないかなっていうのを基準に僕は選んでるので」と説明。

さらに、「いつか一緒にお仕事できたら僕のお洋服あげますんで」「歌とダンスとミュージカル頑張ってください。俺もちょっと楽しみにしてるわ」とエールを送っていた。