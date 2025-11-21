8製品が一斉にプライスダウン！GetPairr「ブラックフライデー“年間最安値”セール」

2025年に誕生した新進気鋭の車載デバイスブランド「GetPairr（ゲットペアー）」が、2025年11月21日（金）より、ブランド史上最大規模となる「ブラックフライデー“年間最安値”セール」を開始しました。

今回のセールでは、日々のドライブを劇的に快適にする「ワイヤレスCarPlayアダプター」や、YouTubeなどの動画視聴を可能にする「AI Box」など、人気8製品が一斉にプライスダウンします。

注目は、最新OS「Android 15」を搭載したポータブルディスプレイオーディオ「Vista 2.0」や、驚異の約70％OFFとなるワイヤレスアダプター「Mini2」など、機能性とコストパフォーマンスを両立したラインナップです。

GetPairr「ブラックフライデー“年間最安値”セール」

セール期間は2025年11月21日から12月31日まで。

Amazonにて開催される本キャンペーンでは、クーポンコードの併用により、通常価格から大幅な値引きが適用されます。

「つながること＝Get Paired」をコンセプトに掲げる同ブランドの製品は、面倒なケーブル接続を解消し、車内をまるでリビングのようなエンターテインメント空間へと変貌させます。

帰省や旅行など、長距離ドライブが増えるこれからの季節に最適な8つのセール対象製品を、その魅力とともに詳しくご紹介します。

(1) GetPairr Mini2：驚異の2,980円！ワイヤレス化の決定版

セール価格：2,980円（約70％OFF）

※追加割引なし（既に最安値のため）

有線CarPlayやAndroid Autoを、挿すだけで簡単にワイヤレス化できるアダプターです。

通常価格から約70％OFFという破格の設定となっており、初めてワイヤレス化を試す方にとって絶好の機会と言えます。

一度ペアリングすれば、次回からはエンジン始動と同時に自動接続されるため、乗車のたびにスマホをケーブルに繋ぐ手間から解放されます。

(2) GetPairr Vista：11インチ大画面で楽しむポータブルナビ

最終価格：約13,479円（クーポン【VBC7HEH2】適用後）

サイズ：11インチ

Androidシステムを内蔵し、「観る・聴く・ナビ」のすべてをこれ1台で完結させるポータブルディスプレイオーディオです。

YouTubeやNetflixを直接再生できるほか、画面分割機能により、ナビアプリと動画アプリを同時に表示することも可能です。

Bluetoothペアリングだけでスマホと連携し、車のスピーカーから迫力のサウンドを楽しめます。

(3) GetPairr Box：Android 13搭載の高性能AI Box

最終価格：約17,982円（クーポン【Q76OLOMO】適用後）

OS：Android 13.0

8コアCPUと4GBメモリを搭載し、サクサクとした高速動作を実現したハイエンドモデルです。

Google Playストアに対応しており、お好みのアプリを自由にインストールしてカスタマイズできます。

SIMカードスロットも備えているため、単体で通信を行うことも可能で、GPS内蔵により正確なナビ案内をサポートします。

(4) GetPairr Mirror Cast：スマホ画面をそのまま大画面へ

最終価格：約13,365円（クーポン【EMRASNII】適用後）

iPhoneやAndroidスマートフォンの画面を、そのまま車載ディスプレイに映し出せるミラーリングアダプターです。

家族や友人と撮影した写真や動画を車内の大画面で共有したり、スマホゲームを大きなモニターで楽しんだりと、使い方は無限大です。

もちろん、基本的なCarPlayワイヤレス化機能も備えています。

(5) GetPairr TV：HDMI入力対応の3-in-1モデル

最終価格：約11,682円（クーポン【24GKGSAI】適用後）

「ワイヤレス化」「HDMI入力」「有線ミラーリング」の3つの機能を1台に凝縮しました。

特にHDMI入力機能が秀逸で、Fire TV Stickやゲーム機などを接続すれば、車内が完全にプライベートシアターへと変わります。

長時間の移動でも、同乗者を退屈させないエンタメ環境を構築できます。

(6) GetPairr Video On The Go：手軽に始めるエンタメ体験

最終価格：約11,880円（クーポン【385JQ7BK】適用後）

動画視聴からナビ操作まで、必要な機能をシンプルにまとめたAndroid搭載AI Boxです。

USBメモリ内のメディア再生にも対応しているため、通信環境がない場所でもお気に入りの動画や音楽を楽しめます。

コストを抑えつつ、車内エンタメを充実させたい方に最適なエントリーモデルです。

(7) GetPairr Vista 2.0：最新Android 15×Gemini搭載の最上位機

最終価格：約22,080円（クーポン【JM43ZNYW】適用後）

サイズ：11インチ（1920×720 IPSパネル）

今回のセールの中でも特に注目すべき、最新技術を詰め込んだフラッグシップモデルです。

最新OS「Android 15」をいち早く搭載し、さらにAI音声アシスタント「Gemini」にも対応。

音声でのアプリ操作や検索が可能なため、運転中でも安全かつスマートにナビやエンタメをコントロールできます。

高精細なIPSパネルは視野角が広く、後部座席からでも鮮明な映像を楽しめるため、ファミリーユースにも最適です。

(8) GetPairr Mini 2.0：軽量コンパクトな最新アダプター

最終価格：約4,695円（クーポン【882LC9O4】適用後）

Mini2の利便性をそのままに、さらに洗練された最新のワイヤレスアダプターです。

非常にコンパクトで省スペースなため、コンソール周りの邪魔にならず、すっきりと設置できます。

iPhoneとAndroidの両方に対応しており、家族で異なるスマホを使っていても問題なく共有できる柔軟性も魅力です。

GetPairr製品はすべて技適マークを取得済みであり、1年間の保証も付帯しているため、安心して導入できます。

冬の冷たい空気の中、温かい車内で好きな映画や音楽に包まれながらドライブを楽しむ。

そんな心満たされる移動時間を、ぜひこの機会に手に入れてみてください。

GetPairr ブラックフライデー“年間最安値”セールの紹介でした。

